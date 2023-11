Tekstaripalsta: Miksi pankin hallitus on hiljaa?

Aimontapontien nimestä: tien varrelta löytyy sen niminen kartano. Kartanon edesmennyt isäntä Jussi Keskitalo kertoi minulle Aimo-nimisen miehen isännöineen kartanoa. Tuohon aikaan kartanoilla oli velvoite tuottaa humalaa kruunun tarpeisiin, joten Aimollakin oli kartanossaan humalatarha, jonka ruotsalainen muoto Aimos hummeltappa muuntui kyläläisten kielenkäytössä Aimontapoksi. RUK177

Olen ihmetellyt Someron Sp:n hallituksen hiljaiseloa kohussa, jossa pankin maine on vaarassa. Hallitus on jo varmaan tehnyt sisäisen selvityksen ja tietää, ovatko syytökset aiheellisia. Onko pankin luottamusta väärinkäytetty vai onko tehty huolimattomuus virheitä. Pankki laajenee kova vauhtia, ja nykyisillä sekä tulevilla asiakkailla on oikeus tietää, onko pankin hoito luottamuksen arvoista. Pää pois pensaasta

No niin, vähästä hajosi Plaza, varmaan vaikutti linja-autoasemalle asti. Ei muuta kuin purkuun koko rakennelma, koska muutenkin jo tyhjenemässä. Romahduspelko

Asiakasomistajapäivät, lauantai-ilta isossa marketissa, vain 2 palvelukassaa käytössä. Vaikuttaa siltä, että kassahenkilöt katoavat kohta kuvasta kokonaan ja saadaan taas lisää työttömiä. Eivät kaikki halua skannata itse ostoksiaan ja palvella itseään kassalla. En skannaile

Luottamushenkilöt, ottakaa mallia Saku Nikkasesta. On monia, jotka eivät ehdi tai pysty hoitamaan kaikkia tehtäviään kunnassa, Varhassa ja eduskunnassa. Demari esikuvaksi

On uskomatonta, ettei ole lailla estetty kansanedustajien toimiminen kunnan ja kaupungin luottamustehtävissä. Kaikkiin tehtäviin ei voi riittää aikaa tehdä se kunnolla, joten mihinkään tehtävään ei tule 100 % perehtymistä. Hävetkää

Kyllä pörssisähkön hinnoittelu on rahan ahneutta parhaimmillaan. Se laittaa ihmiset ahtaalle. Onko tämä oikein kansalaisia kohtaan. Meidän hallitus ei saa näitäkään asioita kuntoon. Pörssisähkön käyttäjä

Poikani muutti Saloon luontoarvojen vuoksi. Kalastus, sienestys, marjastus ja urheiluharrastukset onnistuvat paremmin täällä kuin Helsingissä. Hyvät liikenneyhteydet työpaikalle Helsinkiin, jossa käydään kerran viikossa. Etätyö leiville lyö

Ukrainan sodasta uutisoidaan televisiossa joka päivä, ei se unohdu mielestä. Panssarivaunut kuuluvat sotatantereelle eikä torille. Rauhaa kaikille

Mitä ihmettä, latukoneeseen 200 000, eikä lunta missään. Vanha kalusto käyttökuntoinen. Urheilu ja vaan urheilu harvoille

Aivan loistava Tosikko-pakina. Sama juttu myös timanttiliigan selostuksessa. Jokainen yliastuttu alisuoritus vähintään määrittää, jatkuuko urheilijan kilpailukausi vai ei. HohHoijaa

Sähkölasku tuli. Myynti yhteensä 27,96. Siirto yhteensä 78,19. Onko siirryttävä öljylämmitykseen. Voi

Pikkuvika digitaalilämpömittarissa aiheutti hintapiikin. Sähköntuottajat hykertelee, kansa maksaa. Pappainen

Lämpimät kiitokset hyvästä hoidosta kirurgia os. 3 Salo. Potilas -49

Keijo Kuisma, tuulivoimalla sähköä vai lisää ydinvoimalajätettä, sama kysymys aurinkovoimaloiden vastustajille. Helppo valinta