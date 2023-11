Tekstaripalsta: Miten paljon Orpon hallitus leikkaa puoluetukea?

Hienoa, että Saku Nikkanen ymmärtää ajan rajallisuuden. Yksi hyvin hoidettu pesti parempi kuin monta hutiloiden. Respect

Tv:ssä uutisoitiin, että hyvinvointialueilla on liikaa keskijohtoa, joten säästäminen pitäisi alkaa sieltä. Kun entisten kuntien viranhaltijat siirrettiin yhteen, tuli luonnollisesti keskijohtoa liikaa. Liikaa keskijohtoa

En ole huomannut, miten paljon Orpon hallitus leikkaa puoluetukea. Voisiko joku kertoa sen minulle. Tietämätön

Romahduspelko: Tätä paremmin ei asiaa ei olisi voitu hoitaa. Plazassa tapahtuneesta on tiedotettu avoimesti ja nopeasti. Ikävä, että näin kävi, mutta eikö ole hyvä asia, että meistä, asiakkaista välitetään, meitä informoidaan ja kauppakeskuksen kunto tarkistetaan? Olin lapsenlapsen kanssa Plazan joulun avajaisissa. Aivan ihana tunnelma, Sopu Siili, tontut ja Joulupukin näköinen joulupukki. Ilotulituksestakaan ei syntynyt mitään traumoja, kova pamaus vain ihmetytti pikkumiestä. Kaikki oli hyvin järjestetty. Mummi

Kiitos Plazan apteekin edessä mattoon kaatunen naisen auttamisesta. Ei onneksi käynyt pahemmin. 79-v. mummeli

Jalkineessa ja pyörässä liukkaalla auttaa vain nasta tai sepeli. Ei muu auta

Vastaanottokeskus Ivaloon. Naiset ja lapset sisätiloihin. Miehet armeijan telttamajoituksiin. Joka aamu kysytään, haluaako palata kotimaahan. Palautus Nato- koneilla. Onhan kysymys kansallisesta turvallisuudesta. Kansainväliset sopimukset

Taas Varha häärää, Perniössä sulkemalla hoivakodin. Jos se saadaan korjaamalla käyttökelpoiseksi, niin pitäisi korjata. Varmaan on ihanampi paikka kuin joku vanha tehdasrakennus. Joka tavalla. Älkää viekö vanhuksilta arvokkuutta, pidätte heitä pelinappuloina. Jo nimi IoT Campus kalskahtaa tosi kylmältä vanhustoimintaan. Varha häärää

No niin, hienoa emeritusdiplomaatti, että sinulta löytyy ymmärrystä ja hyväksyntää terroristijärjestö Hamasin hyökkäykselle Israeliin. Me muut seuraamme järkyttyneinä maailmalla hyökkäyksen aiheuttamia seurauksia. AS