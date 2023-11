Koskelainen Hanna Kanasuo sijoittui Panamassa järjestetyissä karaoken MM-kisoissa jaetulle yhdeksännelletoista sijalle yhdessä ukrainalaisen Polina Topalovan kanssa. Kisoissa oli 41 laulajaa 24 maasta.

Tiistai-iltana kotiinsa palannut Hanna Kanasuo pääsi ensimmäisen kerran kisalavalle viime viikon keskiviikkona. Hänen tuolloin esittämänsä Tina Turnerin River Deep, Mountain High onnistui hyvin, vaikka laulajan keuhkoja oli jo alkanut kutittaa ja muitakin flunssan merkkejä ilmaantua.

– Biisi meni nappiin. Esiintyminen nosti adrenaliinitasoa niin, esiintyessä flunssan oireet eivät vaivanneet ja pääsin toiselle kierrokselle.

Torstain hän makasikin sängyssä kuumeessa ja yski. Paikallisten troppien avulla karaokekisaaja nousi perjantaina lavalle laulamaan Nightwishin Sleeping Sunia.

– Minun ei pitänyt laulaa sitä klassiseen tyyliin, vaan paljon matalammalta. Sävellajia jouduttiin kuitenkin nostamaan, koska flunssassa korkeat ääneni soivat paremmin matalat. Klassisessa laulutyylissä ei tarvita niin paljon painetta ääneen. Sävellajia ei tullut kuitenkaan nostettua tarpeeksi, Kanasuo harmittelee.

– Silloin tuntui, etten saanut happea, mutta myöhemmin esitystä katsoessani näytti siltä kuin olisin ollut täynnä happea.

Vaikeuksista huolimatta Hanna Kanasuo pääsi kolmannelle kilpailukierrokselle. Hän lauloi Imagine Dragonsin kappaleen Believer, mutta joutui karsimaan Katja Karisukin suunnittelemaa koreografiaa. Esitys ei kantanut enää neljännelle kierrokselle.

– Kapasiteettini ei kipeänä riittänyt sekä hengittämään, laulamaan että tanssimaan, ja esitys oli floppi. Flunssa vaikutti erityisesti itsetuntoon, Kanasuo kertoo.

Duettokisassa Hanna Kanasuon ja Saana-Eveliina Mannerlaakson sijoitus oli 11:s. Osallistujia oli 18.

Duo lauloi Queenin Who wants to live forever ruotsalaisen Peter & Bruno -duon sovituksen mukaan akustisen kitaran säestyksellä sekä Lady Gagan Always Rememeber Us This Way.

– Olimme molemmat laulaneet Lady Gagan biisin SM-finaalissa, joten sovitin sen meille kaksiääniseksi.

Hanna Kanasuo sanoo matkan olleen elämys ja monin tavoin jännittävä kokemus. Panaman hallitus oli vastikään myöntänyt kanadalaiselle kaivosfirmalle luvan louhia luonnonsuojelualueella, ja se aiheutti kaupungilla oli levottomuuksia. Kaksi autotien tukkinutta ympäristöaktivistia ammuttiin kadulle.

– Hotellihuoneeseenkin kuului pamauksia. Poliisi hillitsi lähistöllä olleita mielenosoituksia kyynelkaasulla, ja viranomaiset sulkivat hotellin ympäristön kadut, Kanasuo kertoo

– Sunnuntaina sain kuitenkin nähdä Panaman kanavan ja vanhan kaupungin.

Karaoken Suomen finaalin tänä vuonna voittaneet Mannerlaakso ja Kanasuo eivät saa kilpailla mestaruudesta ensi vuonna. Hanna Kanasuo aikoo joka tapauksessa mennä Turun Logomossa järjestettäviin MM-kisoihin katsomaan ja kannustamaan kilpailijoita. Hän odottaa myös tapaavansa Panaman kisoissa saamiaan uusia kansainvälisiä ystäviä.

TULOKSIA

Karaoken MM 2023

Soolokilpailu

1. Ellie Butler, Iso-Britannia

2. Rafaella Joy Berso, Filippiinit

3. Zarina Kulmukhambetova, Kazakstan

19. Hanna Kanasuo, Suomi ja Polina Topakova, Ukraina

Duettokilpailu

1. Luis Villanueva & Diego Mendoza Martínez, Meksiko

2. Abdiel Josué & Ericka Rodríguez, Panama

3. Filipe Anacleto & Sara Braz, Brasilia

11. Hanna Kanasuo & Saana-Eveliina Mannerlaakso, Suomi

Katsojien suosikkiäänestys

1. Marian Gel Pesigan, Filippiinit

4. Hanna Kanasuo, Suomi

Lähde: Karaoke World Championship (kwc.fi)