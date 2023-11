Tilanne itärajalla on rauhallinen, turvapaikanhakijoita saapuu yhä – ”Katson juuri itään ja näen, kuinka Venäjän viranomaiset ohjaavat turvapaikanhakijoita Suomeen”

Vartiuksen rajavartioasemalla päivä on tähän mennessä ollut rauhallinen, mutta turvapaikanhakijoita ohjataan yhä Venäjältä Suomeen, sanoo rajavartioaseman päällikkö, kapteeni Jouko Kinnunen STT:lle.

– Juuri tällä hetkellä omin silmin havainnoin, että ilmiö ei ole ohi. Katson juuri nyt rajan yli itään Venäjän puolelle ja näen, kuinka Venäjän viranomaiset ohjaavat turvapaikanhakijoita Suomeen, Kinnunen kertoi STT:lle puhelimitse iltapäivällä hieman kello yhden jälkeen.

Kinnusen mukaan kyse oli muutaman ihmisen ryhmästä. Aiemmin tänään rajanylityspaikalle ei ollut tullut yhtäkään uutta turvapaikanhakijaa.

Myös yö oli itärajalla rauhallinen, eikä rajanylityspaikoilla havaittu poikkeavaa toimintaa.

Kaakkois-Suomen kolme rajanylityspaikkaa sekä Niiralan rajanylityspaikka Pohjois-Karjalan rajavartioston alueella ovat olleet suljettuina perjantain ja lauantain välisestä yöstä lähtien. Muutama turvapaikanhakija tuli silti lauantaina Suomeen suljetun Nuijamaan rajanylityspaikan esteiden läpi sekä luvattomasti maastorajan kautta.

Hallitus päätti sulkea rajanylityspaikat puuttuakseen turvapaikanhakijoiden kasvaneeseen määrään, jota epäillään Venäjän hybridivaikuttamiseksi. Kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoille.

Yli sata haki Vartiuksessa turvapaikkaa loppuviikosta

Yhteensä 106 ihmistä haki Vartiuksessa turvapaikkaa torstain ja sunnuntain välisenä aikana, Jouko Kinnunen kertoo.

Rajanylitysliikenne keskeytettiin Vartiuksessa sunnuntaina tilapäisesti useaan otteeseen. Kainuun rajavartioston apulaiskomentajan Tomi Tirkkosen mukaan syynä oli Venäjän viranomaisten toiminta.

– Käytännössä he ohjaavat raja-aukolle ihmisiä, joilla ei ole Suomeen maahantuloedellytyksiä, ja välillä siinä on polkupyöriä. Se ei mahdollista ajoneuvoliikennettä. He eivät myöskään omalta puoleltaan poista (ihmisiä) raja-aukolta, Tirkkonen sanoi STT:lle sunnuntaina.

Rajanylityspaikka avattiin maanantaiaamuna kello kahdeksalta, ja liikenne lähti kulkemaan normaalisti molempiin suuntiin, Kinnunen kertoi.

Rajaliikennettä on Kinnusen mukaan tarvittaessa valmius rajoittaa myös tänään. Rajavartiostolla on käytössä myös Puolustusvoimien virka-apua tilapäisten esteiden rakentamiseen.

Kainuun rajavartioston mukaan Puolustusvoimat tukee virka-aputyönä väliaikaisten esteiden rakentamista myös Kuusamon rajanylityspaikalle.

Suurin osa Syyrian ja Somalian kansalaisia

Suomen vastaanottojärjestelmän tilanteesta ei tällä hetkellä ole erityisen suuria huolia, Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Elina Nurmi sanoo STT:lle. Hänen mukaansa tilanne on hyvin hallinnassa.

Turvallisuussyistä hän ei kommentoi, mihin vastaanottokeskuksiin itärajan yli tulleita turvapaikanhakijoita on sijoitettu tai minkälainen vastaanottokeskusten kokonaiskapasiteetti tällä hetkellä on.

– Turvapaikanhakijoita ei välttämättä sijoiteta rajanylityspaikkojen läheisiin vastaanottokeskuksiin, vaan toimitaan valtakunnallisesti, ihan niin kuin normaalitilanteessakin, hän sanoo.

Nurmen mukaan suurin osa viikonlopun aikana saapuneista turvapaikanhakijoista on Syyrian ja Somalian kansalaisia. Pääosa heistä on nuoria miehiä, mutta viime päivinä maahan on tullut myös naisia ja lapsia.

Vaihtoehtona sulkea itäraja kokonaan

STT:n tietojen mukaan sisäministeriössä on valmisteltu viikonlopun aikana kahta eri vaihtoehtoa rajatilanteeseen vastaamiseen. STT:n hallituslähteen mukaan toinen vaihtoehdoista on se, että itäraja suljettaisiin kokonaan. Toinen vaihtoehto on lievempi.

Hallituslähde sanoo, että ennen kuin sisäministeriön virkavastuulla tehty esitys esitetään, pitää vielä tehdä oikeudellinen arviointi ja saada oikeuskanslerin puolto.

– Sitten voidaan edetä päätöksentekoon.

Hallituksella on valmius kokoontua pikaisellakin aikataululla, mutta valtioneuvoston yleisistuntoa ei todennäköisesti pidetä kuitenkaan enää tänään maanantaina.

Maiju Ylipiessa