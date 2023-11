Toistakymmentä Hamasin vapauttamaa panttivankia saapui Israeliin – neuvottelut aselevon pidentämisestä jatkuneet

Kymmenen Hamasin vapauttamaa israelilaista panttivankia on saapunut Israeliin, kertoo Israelin pääministerin kanslia. Panttivangit vapautettiin Israelin ja Hamasin välisen aseleposopimuksen mukaisesti.

Lisäksi Hamas vapautti viranomaisten mukaan neljä thaimaalaista panttivankia sekä kaksi Venäjän kansalaista, joiden vapautuksesta ei ollut sovittu aseleposopimuksessa.

Aseleposopimusta välittämässä olleen Qatarin ulkoministeriön edustajan mukaan keskiviikkona vapautettujen israelilaispanttivankien joukossa oli yksi Hollannin ja yksi Yhdysvaltain kaksoiskansalainen sekä kolme Saksan kaksoiskansalaista.

Israelilaispanttivankien ikäjakaumasta on kerrottu eri lähteistä hieman toisistaan poikkeavaa tietoa. Israelin pääministerin kanslian mukaan keskiviikkona vapautettujen israelilaisten panttivankien joukossa oli viisi naista, kolme lasta ja kaksi 18-vuotiasta miestä. Qatarin ulkoministeriön edustajan mukaan sen sijaan viiden naisen lisäksi vapautettiin viisi alaikäistä.

Samaan aikaan neuvottelut aselevon pidentämisestä ovat jatkuneet. Aselevon on määrä päättyä tänään torstaina aamuseitsemältä, ellei jatkosta päästä sitä ennen sopuun. Perjantaina alkanut aselepo on ollut tähän mennessä voimassa kuuden päivän ajan.

Hamas tyytymätön Israelin ehdotuksiin

Hamasin sisäinen lähde kertoi uutistoimisto AFP:lle keskiviikkona, että äärijärjestö ei ole ollut tyytyväinen Israelin ehdotuksiin aselevon pitkittämiseen liittyen.

Hamas-lähteen mukaan neuvotteluissa on pyritty saamaan aikaan kahden tai useamman päivän verran jatkoa aselevolle. Lähteen mukaan palestiinalaisalueilla toimivat militantit ovat vaatineet, että Israel vetää panssarivaununsa ja muun sotakalustonsa Gazan kaistalta.

– Kaikki keskustelut sotilasvankien, sotilaiden ja upseerien vaihdosta edellyttävät ensin (Israelin) hyökkäyksen ja Gazaa kuristavan piirityksen lopettamista, lähde lisäsi.

Äärijärjestö Hamas ilmoitti keskiviikkona olevansa valmis vapauttamaan kaikki panttivankeina pitämänsä israelilaissotilaat, jos Israel vapauttaa kaikki palestiinalaisvangit.

– Olemme valmiita vapauttamaan kaikki sotilaat vastineeksi kaikista vangeistamme, Hamasin edustaja ja entinen Gazan terveysministeri Bassem Naim sanoi lehdistötilaisuudessa Etelä-Afrikan-vierailunsa yhteydessä.

Israel: Gazassa vielä toistasataa panttivankia

Israelilaisviranomaisten mukaan Hamas otti Israelista lokakuun alkupuolella noin 240 panttivankia. Tähän mennessä vapautettujen panttivankien määrät vaihtelevat jokseenkin eri lähteiden mukaan.

New York Timesin mukaan Hamas on nyt vapauttanut yhteensä noin sata panttivankia perjantaina alkaneen aselevon aikana. Israelilaispanttivankeja on vapautettu yhdysvaltalaislehden mukaan 70, minkä lisäksi äärijärjestö on vapauttanut 31 muun maan kansalaista.

Uutistoimistot AP ja AFP sen sijaan listaavat muiden maiden kansalaisten lukumäärän alle 30:een, jolloin kokonaismäärä jäisi alle sadan.

Palestiinalaisvankien vapautus varhain torstaina puolestaan nosti Israelin vapauttamien vankien määrän yli 200:n.

Uutiskanava CNN:n mukaan Israelin asevoimat arvioi aiemmin keskiviikkona, että Gazassa on vielä 159 panttivankia. Keskiviikkoiset vapautukset toisivat arvioidun määrän täten lähemmäksi 140:tä.

Blinken vierailee jälleen Lähi-idässä

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken saapui varhain torstaina Israelin Tel Aviviin. Blinkenin on määrä keskustella Israelin johtajien kanssa aselevosta Israelin ja Hamasin välillä sekä humanitaarisen avun toimittamisesta Gazan kaistalle. Kyseessä on Blinkenin kolmas vierailu Lähi-itään sen jälkeen, kun taistelut Israelin ja Hamasin välillä kärjistyivät lokakuussa.

Gazan kaistaa hallinnoivan Hamasin viranomaisten mukaan Israelin pommitukset ja hyökkäykset Gazassa ovat surmanneet yli 15 000 ihmistä. Lukuja ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Israel julisti sodan Hamasia vastaan sen jälkeen, kun järjestön taistelijat hyökkäsivät Israeliin lokakuun alkupuolella. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa noin 1 200 ihmistä.

Valtaosa sekä Gazassa että Israelissa kuolleista on ollut siviilejä.

Yli kahden miljoonan ihmisen tiheästi asuttama Gazan kaista on ollut Israelin ja Egyptin saartama vuodesta 2007, jolloin islamistinen Hamas nousi valtaan vaaleilla. Muun muassa EU ja Yhdysvallat ovat määritelleet Hamasin terroristijärjestöksi.