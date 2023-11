Tori talveksi Linjuriin

Torin voisi siirtää talveksi Linjuriin. Ei enää pakkasessa ja sateessa kärvistelyä. Tulisi naapuriliikkeisiinkin asiakkaita. Kuningasidea

Mikä on Salon mummonmökkien biojätteen keräysohjeistus? Kaffenporot ja perunankuoret

Onko Vilppaan kassa tyhjä vai miksi korisliigan huonoimpaan ulkomaalaisnelikkoon ei saada muutoksia? Uusia pelaajia löytyy, kuten moni muu joukkue on osoittanut. Putoamiskamppailu kutsuu

Päävalmentajan potkuista avaava kirjoitus (SSS 3.11.). Mikä porukka Salpan taustayhtiössä lymyää? Outoa

Nimimerkille Pitäisi markkinoida: Salolaisten kirpputorien paikoille on ihan jonoa. Olen yhdellekin kirppikselle jonottanut paikkaa yli kuukauden. Odotus jatkuu

Tyrmistyttävää tuo ilvesten tappaminen. En ole ikinä tavannut luonnossa. Harri Kalevi

Ilmaston lämpeneminen on suuri huolenaihe, silti lentoturismi kasvaa hurjaa vauhtia. Matkustaminen lentäen pitäisi olla sen verran hintavaa, että vain pakolliset työn tai viran hoitoon liittyvät matkat olisi hyväksyttävissä. Nykyisellään jopa Kelan tuet riittävät koko perheen etelän matkoihin. Sitten vielä kova valitus, jos koulut ei anna vapaata etelänmatkoja varten. Lentobensiini liian halpaa

Kiitos seurakunnan ”elämän matkustajille” järjestetystä yhteislauluhetkestä kahvila Asemalla. Tunnelma oli hieno ja ympäristö upea ja kiitos myös kahvitarjoilusta. Musiikki tekee hyvää

Kiinnitä heijastimia takkien taskujen sisäpuolelle. Voit sujauttaa heijastimen taskuun kun olet sisätiloissa. Vinkki

En kyllä arvosta pätkääkään näitä peliteollisuudella rikastuneita. Täyttä hömppähommaa. Oikea työ kunniaan

Laitoin nastarenkaat alle ja lähdin aamulla töihin. Heti ekas kurvis auto poikittain ja meteli aivan kauhea ajaessa. Seuraavaksi kitkat

Hiokaa naulankärki pyöreäksi ja kokeilkaa, miten se jäällä luistaa, aika hyvin. Samoin nasta, hyvin luistaa. Kitkallakin pärjää

Taksiuudistuksen Suomessa ajoi läpi Anne Berner, keskustalainen. Älä syyttele vääriä tahoja. Tietoa on

Liikenneväylät ovat taloudellisen menestyksen valtimoita. Muistan ajan, kun Kehä 3 oli uusi. Sen varrella oli Hi-Flex ja pari huonekalukauppaa. Nyt 60 vuotta myöhemmin alue on täynnä liike-elämää. Turun ohikulkutien kehitys on saman suuntainen. Metsätaipaleesta on tullut liike-elämän keskittymä. Kehityksen suonia