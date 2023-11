Toronto kukisti Detroitin, Nylanderin ja Tavaresin lavat viuhuivat jokaisessa voittajien maalissa

Jääkiekon NHL:ssä Toronto Maple Leafs kukisti Tukholmassa Detroit Red Wingsin maalein 3–2.

Detroitin onnistui karata toisessa erässä 2–0-johtoon, mutta Toronto iski takaisin päätöserässä. Kavennus syntyi jo kolmannen erän neljännellä minuutilla Tyler Bertuzzin osumasta.

William Nylander ja John Tavares tekivät erän toisella puoliskolla omat maalinsa puolentoista minuutin sisällä toisistaan. Nylander ja Tavares olivat osallisina jokaisessa Toronton maalissa, sillä kummallekin kirjattiin maalin lisäksi kaksi syöttöpistettä.

Detroitin suomalaispuolustaja Olli Määttä oli jäällä päällä 16 minuuttia, mutta lähti kaukalosta ilman tehopisteitä.

Nylanderin pisteputkelle ei loppua

Nylanderin tilille on kilahtanut pisteitä jokaisessa alkukauden ottelussa. Pisteputki on venähtänyt nyt jo 16 ottelun mittaiseksi. Tavares on puolestaan yltänyt tehopisteille neljässä peräkkäisessä ottelussa.

Nylander on kerryttänyt mittavan pisteputkensa ajalta kaikkiaan 11 maalia ja 14 syöttöpistettä. NHL:n pistepörssissä hän on neljäntenä. Kanadalaishyökkääjää edellä ovat 27 pisteellään J.T. Miller, Elias Pettersson ja Quinn Hughes.

NHL:ssä pelataan Tukholmassa tällä viikolla neljä ottelua. Toronton ja Detroitin kohtaaminen oli näistä kohtaamisista toinen.

Torontolle voitto oli kolmas peräjälkeen. Detroit on puolestaan hävinnyt kaksi ottelua putkeen. Aiempi tappio tuli niin ikään Tukholmassa, kun paholaispartio kohtasi Ottawa Senatorsin torstai-iltana. Toronto kohtaa Ruotsin päässä vielä Minnesota Wildin maanantaina.

Arttu Mäkelä