Toyotan kaudelle upea kruunu – iso pomo pisti vitsivaihteen silmään

Toyotan WRC-talli dominoi rallin MM-sarjaa jälleen tänä vuonna. Tiimi nappasi kaikki jaossa olleet maailmanmestaruudet ja huipensi kautensa kolmoisvoittoon kotiteillä Japanissa. Sunnuntaina päättyneen rallin voitti Elfyn Evans ennen Sebastien Ogieria ja Kalle Rovanperää.

Autonvalmistajan hallituksen puheenjohtaja ja merkin perustajan Kiichiro Toyodan pojanpoika Akio Toyoda hehkutti tallinsa suoritusta kotiyleisön edessä.

– Minä todella arvostan tallin työtä. Kaikki haluavat voittaa, mutta jokainen vihaa häviämistä. Rallissa on reilua kilpailua ja menestys todella saa minut hymyilemään sekä tuo valtavasti energiaa, Toyoda sanaili.

– Tämä on enemmän kuin uskalsin edes odottaa. Meillä on upea tiimi.

Edellisen kerran Toyoda oli paikan päällä juhlimassa tallinsa voittoa Jyväskylässä elokuun alussa.

– Yksi ongelma minulla kyllä on. Viimeksi kun olin täällä edessä, olin melkein humalassa samppanjasta. Nyt on sama tilanne, mutta saken takia, Toyoda vitsaili.

Maailmanmestarin kaudelle hyvä päätös

Uransa toisen maailmanmestaruuden Keski-Euroopan rallissa lokakuussa varmistanut Rovanperä päätti huiman vuotensa podiumilla. Oma suoritustaso jäi kuitenkin harmittamaan hankalissa olosuhteissa.

– Ainahan sitä haluaisi voittaa. Viikonloppu oli vaikea. En oikein ollut huippuvauhdissa missään vaiheessa tai ainakaan siinä vauhdissa, missä minun kuuluisi olla. En kokenut, että tein kovin hyvää työtä, mestari tilitti.

– Kun aikaerot kasvoivat jo perjantaina suuriksi, oli selvää, että pitää vain malttaa. Ei ollut järkeä ottaa mitään turhia riskejä. Taktiikkamme palkittiin.

Rallin MM-sarjan uusi kausi käynnistyy heti tammikuussa Monte Carlosta. Sitä ennen on kuitenkin ansaitun loman aika.

– Lomat ovat luvassa, ja ensi viikolla menemme katsomaan formuloita kavereiden kanssa. Tarkoitus on tavata ystäviä sekä perhettä. Odotan kyllä juhlia kavereiden kanssa, Rovanperä kertoi.

Lappi pääsi maaliin

Hyundain Esapekka Lapilla oli alla kaksi ulosajoon päättynyttä kilpailua, joten Japanissa pieksämäkeläinen haki vain maaliin pääsyä. Tasainen kisa palkittiin neljännellä sijalla.

– Keskivaihe kaudesta oli erityisen hyvä. Alussa oli vähän opettelua. Loppukausi ei ollut kovin vahva. On hienoa päästä maaliin viimeisessä kisassa ja tuoda auto maaliin ilman mitään murheita, Lappi totesi.

Ensi vuonna Lappi jakaa ajovastuun Hyundain kolmannessa autossa, joten kisamäärä putoaa puoleen. Lappi halusi itse vähentää ajotaakkaansa, jotta aikaa jää enemmän perheelle.

– Meidän suunnitelmamme on joustava. Pitää tarkastella, mikä on kulloinkin parasta tiimin kannalta. Emme me ole kirjoittaneet mihinkään kisamääriä, Lappi sanoi.

Aki Hietavala