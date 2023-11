Tuhat litraa öljyä valui maahan Särkisalossa – ”Yritys toimi esimerkillisesti”

Särkisalossa oli torstaina alkuiltapäivällä iso öljyvahinko. Maanrakennusyrityksen pihalla täytettiin suuresta kevytpolttoöljysäiliöstä öljyä pienempään säiliöön, joka oli tarkoitus viedä työmaalle, kun öljyn täyttöpistooli meni epäkuntoon eikä pysäyttänyt öljyn juoksemista.

– Arviolta tuhat litraa öljyä päätyi asvaltoidulle pihalle ja valui loivalla pihalla maaperään. Lammikoitumista ei syntynyt, vaan öljy hulahti maaperään, kertoo Salon ympäristönsuojelutarkastaja Anne Himberg.

– Kiinteistön omistaja toimi onneksi esimerkillisesti. Hän laittoi öljyyn heti imeytysainetta ja sahanpurua sekä soitti pelastuslaitokselle. Kun pelastuslaitos varmisti, että öljy ei enää leviä, yrityksellä oli omat kaivinkoneet, joilla he nostivat öljyisen maaperän asvaltille. Käsittääkseni maa on jo viety käsittelylaitokselle Korvenmäelle, ja me odotamme enää kuittia sieltä.

Himbergin mukaan Salossa tapahtuu 2–3 isohkoa öljyvahinkoa vuosittain. Lisäksi Salossa sattuu pienempiä öljyvahinkoja, mutta ne eivät tule kaupungin ympäristönsuojelutoimiston tietoon vaan jäävät pelkästään pelastuslaitoksen tilastoihin.

Maaperään imeytyneet öljyhiilivedyt aiheuttavat terveyshaittaa ja vaaraa ympäristölle. Haitta-aineet leviävät maaperässä laajalle alueelle ja kulkeutuvat ilmaan, pohjavesiin ja vesistöihin.

– Tämä tapaus toivottavasti herättää ihmisiä korjaamaan tai vaihtamaan öljypistoolinsa, jos ne ovat alkaneet takkuilla, jotta vastaavaa ei kävisi heille, Himberg miettii.

– Kerrankin päästiin näin välittömästi toimimaan, kun yrityksellä oli omasta takaa esimerkiksi kaivinkoneet.