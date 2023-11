Tukien leikkaukset näkyvät opiskelijoiden kukkarossa – ”Fuksivuoden burnout ei hyödytä ketään”, sanoo opiskelija Ruut Rokka

Hallitus suunnittelee leikkauksia opiskelijoiden saamiin tukiin. Leikkurissa ovat tällä hetkellä ainakin opintoraha ja asumistuki. Opintolainan valtiontakausta sen sijaan ollaan nostamassa.

Leikkausten loppulasku kohdistuu silti eri tavalla erilaisiin opiskelijoihin ja eri kaupunkeihin.

Leikkausten lopullinen suuruus selviää vasta ensi vuonna. Nykyinen, liki 279 euron kuukausittainen opintoraha on tarkoitus jäädyttää nykyiselle tasolle.

Aiempina vuosina opintorahaa on korotettu kansaneläkeindeksin mukaan. Nyt näin ei tehdä. Kansaneläkeindeksi olisi nostanut opintorahaa 5,9 prosenttia, noin 296 euroon. Opintorahaa “leikataan” siis ensi vuonna reilut 16 euroa.

Suomen pankin ennusteen mukaan ensi vuoden inflaatioksi odotetaan noin kahta prosenttia. Finanssineuvos Janne Huovari Valtiovarainministeriöstä ennakoi, että ilman mullistuksia pahin inflaatio on nyt selätetty. Sähkön hinta tasaantunee, samoin nopeasti noussut ruoan hinta.

– Vaikka inflaatiota on yhä, isku on pehmeämpi. Viime vuonna sama leikkaus olisi tuntunut rajummalta, Huovari avaa.

Salosta Turkuun muuttanut, ensimmäisen vuoden biokemian opiskelija Ruut Rokka odottaa ensi keväästä taloudellisesti tiukempaa. Diplomityönsä tällä lukukaudella päättävä konetekniikan opiskelija Carlo Kupila on luottavaisempi.

Kumpikin on työskennellyt koko opintojensa ajan.

Kupila työskentelee tällä hetkellä opintoja vastaavassa työssä menetelmäkehittäjänä teollisuuskalusteita valmistavalla Trestonilla. Helmikuusta lähtien täyttä työviikkoa tehnyt Kupila suorittaa ohessa diplomityötään.

– Omalla alalla on aika tyypillistä työllistyä jo opiskelujen aikana. Diplomityö valmistuu työprojektina palkkatöissä, hän kertoo.

Opiskelujen alussa Kupila ehti työskennellä varastolla ja järjestyksenvalvojana.

– Ensimmäisenä vuotena olisi voinut vähän rauhoittaa työtahtia ja opiskella enemmän, Kupila naurahtaa.

Rokka on jatkanut fuksisyksynä aiempia töitä ravintolassa. Yksi vuoro viikossa on vielä riittänyt.

– Syksyllä nykyinen työmäärä on toiminut hyvin, mutta keväällä kun kursseja on enemmän, en usko, että ehdin silloin käydä töissä.

Opintorahan tuloraja on tällä hetkellä 1040 euroa tukikuukautta kohti. Kupila tulee tätä nykyä toimeen pelkillä palkkatuloilla, mutta sekä hän että Rokka katsovat, että ainakin opintojen alussa opintolainaa on lähes pakko nostaa. Näin siksi, että oman alan töitä ei vielä ole ja sitovia opiskeluaikatauluja on enemmän.

Opintolainan nostohalukkuuteen vaikuttaa myös opiskeltava ala.

– Omalla alalla palkat ovat aika hyvät heti valmistumisen jälkeen. Sen takia lainan nostaminen ei ole huolestuttanut, Kupila selittää.

Matalampipalkkaisilla ja huonommin työllistävillä koulutuksilla takaisinmaksu voi olla vaikeampaa.

Opintolainan osalta hallitus on suunnitellut nostavansa valtiontakausta nykyisestä 650 eurosta kuukaudessa 850 euroon. Tällä pyritään tasaamaan muiden leikkauksien vaikutusta. Samalla opiskelijoiden velkataakka nousee.

Korkeampaa opintolainaa voisi alkaa nostamaan ensi vuoden elokuusta lähtien.

Tyypillisesti opiskelijoiden suurin menoerä on asuminen ja siihen kohdistuvat myös suurimmat leikkaussuunnitelmat.

Erot kustannuksissa ovat kaupunkien välillä suuret. Siinä missä Helsingissä 30 euron neliövuokra yksiöstä ei ole poikkeus, Turussa yksiön saa keskimäärin vain päältä 20 euron neliövuokralla.

Asumistuen suuruus on suhteutettu vuokratasoon. Hallitus on esittänyt, että yleinen asumistuki kattaisi ensi vuonna 70 prosenttia, kun vastaava luku on nyt 80 prosenttia.

Turussa euromääräinen lasku täyteen asumistukeen olisi siis liki 45 euroa kuussa. Nykyinen, 357 euron tuki laskisi runsaaseen 312 euroon. Myös asumistukeen on kaavailtu indeksikorotusten jäädytystä, jolloin tuki ei kasva nousevien elinkustannusten mukana.

Se, kuinka paljon asumiseen on jatkossa käytettävä omaa rahaa, riippuu vuokrakehityksestä. OP Kodin Turun seudun kehitysjohtaja Juho Suviniemi ennakoi ensi vuoden vuokrakorotuksista matalia.

– Turussa vuokra-asuntojen tarjonta on kasvanut nopeammin kuin Helsingissä tai Tampereella, ja uusia kohteita valmistuu vielä ensi vuoden puolella. Tämä hillitsee vuokratason kasvua, Suviniemi kertoo.

Hypon ekonomisti Juho Keskinen arvioi, että vuokrat saattavat Turussa nousta jopa inflaatiota maltillisemmin. Keskisen mukaan käänteet asuntomarkkinoilla ovat saapuneet Turkuun perinteisesti viiveellä.

Suviniemen mukaan on mahdollista, että vapautuvien kohteiden pyyntihintoja ei lähdetä nostamaan, sillä tyhjillään pitäminen käy kohmeisilla asuntomarkkinoilla kalliimmaksi.

Turun ylioppilaskyläsäätiö ilmoitti hiljattain, ettei tulevalle vuodelle ole luvassa korotuksia. Poikkeuksena on Haliskylän kohde, jossa Kupila asuu. Siellä vesimaksua aletaan keräämään kulutuksen perusteella.

Suunniteltuja leikkauksia on perusteltu halulla patistella opiskelijoita töihin. Opiskelijoille tyypillisiä töitä kuten asiakaspalvelua on Turunkin seudulla edelleen tarjolla runsaasti.

Turun kauppakamari kertoo, että osaajapula kasvaa edelleen, kun puhutaan korkeakoulutusta vaativista töistä. Sellaisista, joita tehdään, kun opinnot ovat jo pitkällä.

Rokka muistuttaa, etteivät kaikki voi käydä töissä, vaikka haluaisivatkin.

– Täytyy pitää huolta myös jaksamisesta. Se, että on fuksivuonna jo burnoutissa ei hyödytä ketään.

Rokka katsoo, että juuri tässä on suurin syy tyytymättömyyteen leikkauksia kohtaan.

– Kohde on väärä. Vaikka useimmat opiskelijat tulevat toimeen, leikkauskohteita on muuallakin kuin opiskelijoissa ja yksinhuoltajissa. Varakkaille kaavaillut veronkevennykset eivät ainakaan lisää ymmärrystä, hän huomauttaa.

Vaikka Kupilan ja Rokan taloustilanteet eroavat toisistaan, kumpikaan ei varsinaisesti toivota leikkaussuunnitelmia tervetulleeksi.

Yhteen laskettuna turkulaisen opiskelijan saamat enimmäistuet laskisivat siis ensi vuonna noin 60 euroa kuussa ja opintolainaa olisi mahdollisuus nostaa 200 euroa enemmän.

Lopullinen vaikutus riippuu vuokakehityksestä, työpaikoista ja inflaatiosta. Tulevina vuosina leikkaus tuntuu jo enemmän, sillä ainakin opintoraha on suunniteltu jäädytettäväksi hallituskauden loppuun saakka.

Teksti: Santeri Saarinen