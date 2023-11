Tulitaukoneuvottelut lähestyvät sopimusta, sanoo Hamas-johtaja – Israel piirittää Gazan Indonesialaista sairaalaa

Gazan kaistalla ollaan pääsemässä sopimukseen väliaikaisesta tulitauosta, sanoo äärijärjestö Hamasin johtaja Ismail Haniya viestipalvelu Telegramissa julkaistun lausunnon mukaan.

Humanitaarisesta tulitauosta on liikkunut väitteitä jo viikonlopusta saakka, mutta osapuolet eivät olleet tätä ennen kommentoineet sen mahdollisuudesta.

Alustavaan sopimukseen kuuluu viiden päivän aselepo maan tasalla sekä rajoituksia Israelin ilmaoperaatioihin Etelä-Gazassa, kertoi kaksi neuvotteluja lähellä olevaa lähdettä uutistoimisto AFP:lle. Vastineeksi 50–100 Hamasin ja äärijärjestö Islamilaisen jihadin ottamaa panttivankia vapautettaisiin.

Hamas otti yli 240 panttivankia hyökättyään Israeliin 7. lokakuuta.

Qatarin pääministeri Mohammed bin Abdulrahman al Thani sanoi sunnuntaina, että sopuun pääseminen oli kiinni enää käytännön yksityiskohtien hiomisesta.

Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi maanantaina uskovansa, että sopimus panttivankien vapauttamiseksi on lähellä.

Yhdysvaltalaislehti Washington Post on kertonut omiin lähteisiinsä nojaten Qatarissa olevan tekeillä sopimus, joka keskeyttäisi taistelut viideksi päiväksi. Lehden mukaan tulitaukoa valvottaisiin ilmasta.

Indonesialaisessa sairaalassa tilanne tulenarka

Israel on kansainvälisten medioiden mukaan jatkanut Gazan Indonesialaisen sairaalan piirittämistä.

Sairaalasta on evakuoitu taisteluiden tieltä 200 potilasta, sanoi Hamasin hallinnoiman Gazan terveysministeriö uutistoimisto AFP:lle maanantaina.

Evakuoidut ihmiset kuljetettiin terveysministeriön tiedottaja Ashraf al-Qudran mukaan bussilla Pohjois-Gazassa sijaitsevasta sairaalasta eteläisessä Khan Junisin kaupungissa sijaitsevaan Nasserin sairaalaan.

Potilaiden evakuoinnissa avusti terveysministeriön mukaan Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ICRC.

Khan Junisissa oleva AFP:n toimittaja kertoi nähneensä kahden bussin saapuvan Nasserin sairaalaan Punaisen Ristin kanssa.

– Sairaalassa on edelleen 400 potilasta, ja työskentelemme ICRC:n kanssa evakuoidaksemme (heidät), tiedottaja sanoi.

Israelin iskiessä Gazaan myös sairaalat ovat saaneet osumia, kun Israel on syyttänyt Hamasia siviilien käyttämisestä ihmiskilpinä.

Gazan terveysministeriön mukaan Israel iski maanantaina Indonesialaiseen sairaalaan ja surmasi ainakin 12 ihmistä. Tietoja ei ole pystytty vahvistamaan riippumattomista lähteistä, mutta BBC:n paikantamalla ja palestiinalaisten aamulla julkaisemalla videolla sairaalan lähistöllä näkyy neljä israelilaistankkia.

Al-Jazeeran mukaan sairaalan hoitohenkilökuntaa on vaadittu poistumaan sairaalasta ”potilaiden kanssa tai ilman”.

ICRC:n johtaja tapasi Hamasin johtajan

ICRC:n johtaja on matkustanut Qatariin tapaamaan Hamasin johtajaa Haniyaa, komitea kertoi lausunnossa maanantaina.

Komitean johtaja Mirjana Spoljaric tapasi erikseen myös Qatarin hallinnon kanssa.

Vierailusta kerrottiin samaan aikaan, kun neuvottelijat pyrkivät pääsemään sopimukseen joidenkin Hamasin ottamien panttivankien vapauttamisesta.

Järjestö korosti vaatineensa panttivankien välitöntä vapauttamista. Sen mukaan vierailu oli osa pyrkimyksiä käydä suoria keskusteluja kaikkien osapuolten kanssa, jotta kansainvälistä humanitaarista oikeutta kunnioitettaisiin.

– ICRC vaatii, että tiimimme saavat käydä panttivankien luona tarkastamassa heidän hyvinvointinsa ja toimittamassa lääkkeitä ja että panttivangit saavat kommunikoida perheidensä kanssa, komitea sanoi.

– On päästävä sopimuksiin, jotka sallivat ICRC:n suorittaa tämän työn turvallisesti.

ICRC sanoi, ettei se tiedä panttivankien sijaintia eikä se voi väkisin tunkeutua panttivankien luokse.

Jo ainakin 50 toimittajaa on kuollut konfliktissa

Konfliktissa on tähän mennessä kuollut jo ainakin 50 toimittajaa ja media-alan työntekijää, kertoi lehdistönvapausjärjestö Committee to Protect Journalists (CPJ). Järjestö julkaisi kuolleiksi vahvistettujen nimet ja tiedot heidän kuolemansa olosuhteista eilen verkkosivuillaan.

Luku on noussut kymmenellä vain reilussa viikossa. CPJ:n mukaan kuolleista selvä valtaosa eli 45 on palestiinalaisia, mutta joukossa on myös neljä israelilaista sekä yksi libanonilainen. Lisäksi yli kymmenen on haavoittunut, kolme toimittajaa on kadonnut ja 18 on pidätetty.

Israel on järjestön mukaan kertonut kansainvälisille medioille, ettei se voi taata toimittajien turvallisuutta Gazan kaistalla operaationsa aikana.