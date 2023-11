Tullilaboratoriossa tutkituista yli 400 lelusta runsas 30 hylätty irtoavien pienten osien tai liian pitkien nyörien takia

Tullilaboratoriossa on tänä vuonna tutkittu jo yli 400 lelun turvallisuutta, ja niistä reilut 30 on hylätty mekaanisten virheiden takia. Tällöin leluista on irronnut tukehtumisvaaraa aiheuttavia pieniä osia tai niissä on ollut naruja tai nyörejä, jotka voivat puolestaan aiheuttaa lapselle kuristumisvaaraa.

– Lasten tuotteet ovat valvonnan keskiössä siksi, että lapset ovat herkkä kuluttajaryhmä. He ovat herkempiä erilaisille kemikaaleille tai muille tuotteissa oleville ongelmille. Lapsille tarkoitettuja tuotteiden valvontaa pidetään vuodesta toiseen tärkeänä, sanoi Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Kymmenkunta lelua on tänä vuonna tähän mennessä puolestaan hylätty haitallisten aineiden kuten ftalaattien ja nikkelin takia. Lisäksi hylkäyksiä on tullut merkintävirheiden takia. Merkintävirheet korostuvat muutenkin Nefflingin mukaan valvonnassa eli niitä on maahan tuotavissa tuotteissa todella paljon.

Ftalaattipehmittimiä todetaan hänen mukaansa leluista edelleen vuodesta toiseen, vaikka Euroopan komissio on jo pitkään rajoittanut näitä rajusti.

Testaajatkin joutuvat joskus ”leikkimään” leluilla

Tullin kulutustavaratutkimusten jaostopäällikkö Anni-Kaisa Eräpalo muistutti tiedotustilaisuudessa, että tuotteen turvallisuudesta ovat vastuussa aina valmistaja ja maahantuoja.

– Tulli ja muut viranomaiset lähinnä valvovat varmistaakseen, että asia on niin, että turvallisuudesta on huolehdittu, hän sanoi.

Leluille ja lastenhoitotarvikkeille tehtävillä testeillä halutaan Eräpalon mukaan varmistaa, etteivät ne aiheuta lapsille esimerkiksi akuuttia kuoleman riskiä kuten tukehtumista, kuristumista ja myrkytystä.

Tuote ei saa aiheuttaa myöskään kuulo-, näkö- tai sisäelinvaurioita tai tapaturmia.

– Tuote ei saa altistaa lasta vaarallisille kemikaaleille, esimerkiksi syöpävaarallisille aineille tai aineille, jotka häiritsevät lapsen hormonitoimintaa, kuten ftalaatit. Lisäksi tuote ei saa herkistää lasta allergisoiville kemikaaleille, joita voisivat olla esimerkiksi tietyt hajusteet ja säilöntäaineet, mitä leluissakin käytetään, Eräpalo sanoi.

Tuote ei myöskään saa aiheuttaa riskiä paloturvallisuudelle.

Testattavien tuotteiden kirjo on Eräpalon mukaan todella laaja. Niinpä joskus testaajat joutuvat ”leikkimään” tuotteella.

– Ensiksi täytyy katsoa, mikä ihme tämä (tuote) on ja miten lapsi sitä käyttää ja mihin tuotteen osiin lapsi mahdollisesti koskee. Ja mitä osia lapsi esimerkiksi laittaisi todennäköisimmin suuhunsa, Eräpalo valotti testausta.

Leluissakin oltava käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita

Joulun lähestyessä kauppojen leluhyllyillä alkaa kuhina. Kuinka luottavainen kuluttaja voi olla lelujen turvallisuudesta?

– Meidän valvontamme vuodesta toiseen näyttää sen, että kyllä isoilla merkeillä on myös laadun hallinta huomattavasti paremmalla tolalla kuin pienillä toimijoilla. Näin pääsääntöisesti. Se pätee ihan kaikkeen, Neffling sanoi.

EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista hän ei tilaisi leluja lapsille.

Kuluttajan on hyvä tietää myös se, että leluissakin täytyy olla jotain merkintöjä.

– Tärkeimpiä ovat käyttöohjeet ja huoltoon liittyvät ohjeet. Jos esimerkiksi pehmolelut likaantuvat, niissä pitää olla ohje, miten ne putsataan etteivät ne mene pilalle.

Vähänkin vaativammassa tuotteessa pitää olla käyttöohjeet ja tarvittava varoitus, jos lelussa on esimerkiksi tukehtumisvaara pienten osien takia. Silloin lelua ei saa antaa alle 3-vuotiaalle lapselle.

Lisäksi lelussa täytyy olla vastuullisten toimijoiden yhteystiedot ja tunnistenumero, jolla muutkin EU:n jäsenmaat voivat löytää sen markkinoilta.

Pehmolelujen saumoista ei saisi pursuta täytettä

Tulliylitarkastaja Mikko Kontiainen tekee tullilaboratoriossa lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden mekaanisia ja fysikaalisia testejä.

– Lastenhoitotarvikkeista mekaanisia testejä tehdään tuteille, tuttiketjuille ja tuttipulloille, hän kertoi.

Lelujen kohdalla yleisimmät ongelmat liittyvät Kontiaisenkin mukaan irtoaviin pieniin osiin. Joululahjaostoksia tekevien kannattaakin Kontiaisen mukaan huomioida leluissa muun muassa juuri mahdollinen tukehtumisvaara.

Pehmoleluissa myös saumojen pitää hänen mukaansa olla kestäviä, ettei täytemateriaali pääse pursuamaan esille. Lisäksi pienille lapsille tarkoitetuissa leluissa ei saa olla pitkiä naruja.

– Ensimmäisenä kannattaa katsoa, että lelussa on CE-merkki, Kontiainen sanoi.

CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja vakuuttaa, että tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset. Ilman CE-merkkiä tuote ei saisi olla kaupassa.

Tulli muistuttaa kuluttajia, että Suomen viranomaisten valvonta ei ulotu ulkomaisiin verkkokauppoihin. Tällöin myöskään suomalaisten verkkokauppatilaukset eivät kuulu valvonnan piiriin.

Eeva Nikkilä-Kiipula