Pertteliläinen Kurjen Maatila Oy on kivunnut uutena mukaan Salon Seudun Sanomien salolaisten yritysten verolistalle, sijalle 70. Mansikkatilan verotettavat tulot olivat viime vuonna noin 309 000 euroa ja yhteisöveroa se maksoi vajaat 63 000 euroa.

– Olemme systemaattisesti laajentaneet toimintaamme ja investoineet. Lisäksi vuonna 2022 oli ensimmäinen normaali kesä koronan jälkeen ja kasvukausikin oli normaali, kertoo tilan isäntä Antti Koski.

Koski toteaa, että viime vuonna maataloutta eivät vielä kiusanneet kohonneet kustannukset. Tänä vuonna tilanne on haastavampi, ja se saattaa näkyä tuloksessa.

– Kaikki kustannukset nousivat alkuvuodesta: energian, lannoitteiden, rahtien ja pakkausmateriaalien hinnat. Mutta paremmin on mennyt kuin pelkäsin. Jännitimme, kuinka käy ihmisten ostovoiman ja ovatko mansikat asia, joka jätetään ostamatta. Mutta mansikoita myytiin tänä vuonna ihan normaalisti, Koski sanoo.

Kurjen tilalla Pöytiön kylällä on viljelty maata jo vuosisatoja. Mansikan viljelyn tilalla aloitti Antti Koski yhdessä vanhempiensa kanssa vuonna 1993. Nykyään mansikka on tilan päätuote viljan viljelyn ohella. Tila yhtiöitettiin vuonna 2018.

Kurjen tilalla viljellään mansikkaa avomaalla noin 10 hehtaarin alalla ja kasvutunneleissa 2,5 hehtaarin alalla. Yhteensä tilalla on viljelyssä 200 hehtaaria maata.

– Viljelemme syysvehnää, syysruista ja kuminaa. Mutta viljan viljely ei hirveästi tilan tuloksessa näy, vaan tuloksen tuo ehdottomasti mansikka, Koski myöntää.

Mansikalla on myös työllistävä vaikutus. Kurjen tila palkkaa vuosittain noin 50 kausityöntekijää, joista suurin osa on jo pitkään tullut Marinmaasta. Lisäksi tilan itsepoiminta- ja myyntipisteille on palkattu kotimaisia työntekijöitä.

Kurjen tilan mansikkaa myydään suoraan tilalta kuluttajille sekä jälleenmyyjille ja tukkuostajille. Tilalle on ollut eduksi, että se lähti kokeilemaan kasvutunneleita Suomessa ensimmäisten joukossa.

– Kasvutunnelissa mansikan viljelykausi on kolme kuukautta pidempi kuin avomaalla. Lisäksi tunnelimansikan laatu ja kauppakestävyys on paljon parempi kuin avomaan mansikalla. Siksi niitä pystyy toimittamaan ympäri Suomea, Koski kertoo.