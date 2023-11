Mielipide: Tunnin juna perustuu toiveajatteluun – paisuvat kustannukset uhkaisivat salolaisiakin

Salon Seudun Sanomat loi tiistaisessa (31.10.2023) pääkirjoituksessaan painetta salolaisille päättäjille. Ratarahat syytä löytää -otsikolla kirjoitus vaati päättäjiä suhtautumaan positiivisesti Turun ja Salon välisen kaksoisraiteen rahoittamiseen.

Mielipiteitä voi olla monenlaisia, mutta näin isossa asiassa päätösten täytyy perustua faktoihin, ei toiveajatteluun. Pääkirjoituksessa esitettiin arvio, että Suomi voisi mahdollisesti saada jopa 30 prosenttia radan rahoituksesta EU:lta. Tämä pienentäisi merkittävästi kunnilta haettavaa rahoitusta.

Väite tuon suuruisesta EU-rahoituksesta on kuitenkin toiveajattelua. Valtioneuvoston Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 kertoo EU:n väylätuista näin: ”– Tukea voi komission työsuunnitelman mukaisesti hakea hankkeille, joiden toteuttamisesta on tehty kansallinen rahoituspäätös ja joiden hyöty-kustannussuhde on yli 1.”

Helsinki–Turku nopea junayhteys -hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi Väylävirasto on hankearvioinnissaan laskenut 0,44.

Tammikuussa julkaistussa valtiovarainministeriön raportissa ollaan kuitenkin sen verran toiveikkaita, että tähän kokonaisuudessaan noin 3,4–4 miljardin euron hankkeeseen arvellaan olevan mahdollista saada EU-tukea 250 miljoonaa euroa. Prosentteina se on 6–8 prosenttia.

Yksityistä rahaa hankkeeseen on valtiovarainministeriön raportin mukaan mahdollista saada vain, jos valtio takaa sijoittajille tietyn tuoton – eli veronmaksajat radan silloinkin maksaisivat ja voittomarginaalilla korotettuna.

Pääkirjoituksessa mainitaan myös jo rakenteilla oleva osio eli Turun ratapihat ja Kupittaa–Turku-kaksoisraide. Hyvä, että mainitaan. Sen kustannusarvio on noussut 67 miljoonasta 108 miljoonaan euroon, eli nousua on noin 60 prosenttia.

Turkulaisille lisää maksettavaa tuli 20,25 miljoonaa euroa. Tällaiseen kehitykseen on salolaistenkin syytä varautua.

Jos rahoittamaan lähdetään, kyse ei tule olemaan pikkurahoista salolaisille veronmaksajille.

Timo Lähteenmäki

kaupungin- ja maakuntavaltuutettu (vas.)

Salo