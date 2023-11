Salon väkiluku on noussut jo yli 140:llä vuoden alusta, kertoo tiistaina julkaistu Tilastokeskuksen väkiluvun ennakkotilasto. Pitkään miinusmerkkisestä kehityksestä kärsinyt Salo onkin yllättäen kärkisijoilla, kun katsotaan Varsinais-Suomen lukumääräisesti eniten kasvaneita kuntia ja kaupunkeja tänä vuonna.

Uutta väkeä Saloon tulee nimenomaan maahanmuuton kautta. Salolaistuneet ukrainalaiset ovat suurin selittävä tekijä muutoksessa.

Koko Varsinais-Suomen asukasluku rikkoi lokakuussa 490 000 rajan. Maakunnassa oli tarkalleen ottaen 490 082 asukasta lokakuun lopussa.

Ennakkotilaston luvut tarkentuvat vielä tulevina kuukausina, kun kaikki muutokset saadaan kirjattua Tilastokeskuksen tietokantaan.

VARSINAIS-SUOMESSA on yli 4 500 asukasta enemmän kuin vuoden alussa. Valtaosa kasvusta on keskittynyt Turkuun, jossa uusia asukkaita on yli 3 000. Lukumääräisesti eniten ovat kasvaneet Kaarina ja Raisio, mutta myös Vehmaa ja Sauvo ovat nauttineet kokoonsa nähden nopeasti kasvupyrähdyksestä. Lisäksi Laitila ja Nousiainen ovat kasvaneet tänä vuonna ripeää vauhtia.

Ukrainalaiset ja maahanmuuttajat ovat monessa kunnassa väkiluvun nousun takana.

Yhdeksässä varsinaissuomalaisessa kunnassa väkiluku on laskenut vuoden vaihteesta.