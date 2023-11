Turvapaikanhakija STT:lle: Venäläisviranomaiset auttoivat matkalla Suomen rajalle – kertoo pohtineensa rajan ylittämistä metsän kautta, mutta sitten tuli mahdollisuus ylittää se raja-aseman kautta

Suomen rajan Venäjältä polkupyörällä maanantaina ylittänyt turvapaikanhakija sanoo STT:lle, että venäläispoliisit auttoivat häntä pääsemään Suomen rajalle. STT:n haastatteleman miehen mukaan Viipurissa poliisiasemalla poliisi oli kysynyt, onko mies matkalla Suomeen ja sanonut, että he voisivat auttaa.

– He kysyivät, haluatteko mennä Suomeen. Pelkäsimme, sanoimme, että emme, että olemme turisteja, Turkista kotoisin oleva Can sanoo STT:lle Joutsenon vastaanottokeskuksella.

Asian arkaluontoisuuden takia Can esiintyy tässä jutussa vain etunimellään. STT:llä on tiedossa hänen sukunimensä.

– Sitten he sanoivat, että kertokaa totuus, jos haluatte mennä Suomeen, autamme teitä.

Hänen mukaansa poliisit sanoivat, että Suomessa ei saisi kertoa, että heitä oli autettu. Heitä kehotettiin Canin mukaan kertomaan, että he olisivat löytäneet mahdollisuuden internetistä.

– Sanoin okei, okei. En tullut tänne (Suomeen) valehtelemaan, tulin tänne puhumaan totta.

Tarkoitus oli tulla metsän kautta Suomeen

Can matkusti Turkista lentokoneella Venäjälle Pietariin. Hän ja hänen ystävänsä olivat hakeneet Venäjälle sähköistä viisumia, jonka Turkin kansalaiset voisivat saada helposti.

Hänen määränpäänään oli Suomi, mutta hän ystävineen oli pohtinut ylittävänsä rajan metsästä Imatran läheltä. Hän sanoo, että heidän oli tarkoitus tarkastella tilannetta. He olivat kuulleet, että rajalla olisi kylmä ja mahdollisesti karhujakin.

Can sanoo, ettei ollut kuullut, että Imatran kohdalle oli rakennettu raja-aitaa.

Hän sanoo, ettei ollut aiemmin kuullut, että Suomen rajan yli pääsisi rajanylityspaikan kautta ilman tarvittavaa viisumia.

Turkkilaismies sanoo, ettei halunnut yrittää päästä Saksaan, sillä sinne Turkista päästäkseen joutuu matkustamaan pitkän matkan salakuljettajien kanssa.

Hänestä reitti Saksaan vaikutti vaarallisemmalta ja tuntui loogisemmalta yrittää päästä Suomeen.

”Menkää, teitä odotetaan siellä”

Matkalla Pietarista kohti Ensoa eli Svetogorskia heidät oli Canin kertoman mukaan pysäytetty. Viranomaiset ottivat heidän passinsa ja veivät heidät ilmeisesti Viipurin juna-asemalla sijaitsevalle poliisiasemalle, vaikka seurue oli Canin mukaan matkustanut viisumeilla Venäjälle.

Miehen mukaan Venäjän armeijan ajoneuvo kuljetti heidät Viipurin ja Suomen rajan välillä sijaitsevalle jonkinlaiselle poliisiasemalle. Sieltä häntä ohjeistettiin ottamaan taksi, joka ei miehen mukaan ollut tavallinen taksi. Hänen mukaansa taksissa oli mukana polkupyöriä.

Can sanoo, että häneltä ja hänen ystäviltään pyydettiin rahaa matkoista ja polkupyöristä.

Taksi vei heidät Canin mukaan noin sadan metrin päähän rajasta. Taksissa oli kyydissä miehen mukaan myös somaleja.

Turkkilainen sanoo jääneensä odottelemaan, mutta taksikuski oli huudellut perään.

– Taksikuski huuteli, että menkää, teitä odotetaan siellä, Can sanoo.

Mies sanoo, että taksi lähti hänestä hakemaan lisää rajalle tulijoita ja vaikutti siltä, että kuljettajalla oli jonkinlainen sopimus viranomaisten kanssa.

Isä uhkasi surmata

Rajalla venäläisviranomaiset tarkastivat Canin matkustusasiakirjat ja ottivat hänen sormenjälkensä ja valokuvansa.

– Sitten he sanoivat, menkää. He huusivat, menkää nopeasti.

Can kuvailee, että hän oli ystävineen ylittänyt rajan hissukseen. Hän kertoo, että siinä kohtaa yötä oli kylmä ja kädet olivat niin jäässä, että tuntui kuin ne voisivat irrota.

Hän sanoo, että Suomessa heidät tarkastettiin uudelleen ja vietiin Joutsenon vastaanottokeskukseen, josta hänen matkansa jatkuu muualle Suomeen.

Puhuttaessa Turkista lähtemisestä lähes kolmikymppinen Can kertoo olevansa biseksuaali ja uskonnoton ja tarkentaa, että ei ole muslimi.

Hän näytti STT:lle viestejä, joissa sanotaan, että hänen isänsä uhkaa surmata hänet. Lisäksi hän soittaa ääniviestin, jonka hän kertoo olevan äidiltään. Viestissä naisääni sanoo pojan aiheuttaneen perheelle häpeää. STT ei ole voinut varmentaa tietoja.

Can sanoo olevansa toiveikas Suomen suhteen. Hän on kielitaitoinen ja korkeakoulutettu, minkä takia hän uskoo voivansa sopeutua Suomeen.

”En ole koskaan nähnyt somalialaisia Venäjällä”

Viime päivinä rajanylittäjien määrä on noussut. Nuijamaan rajanylityspaikalla Lappeenrannassa odotti keskiviikkoaamupäivällä noin 40 turvapaikanhakijaa, jotta heidät vietäisiin vastaanottokeskukseen. Suurin osa on miehiä, mutta joukossa on joitakin naisia. Ainakin osa heistä oli ilmeisesti kotoisin Somaliasta.

Kyytiään odotellessa nuoria miehiä kävi ulkona polttamassa tupakkaa. Sisällä osa nukkui takkien alla. Yleisesti moni ylittäjä on saapunut hämärän tultua.

Rajanylityspaikalla on myös ihmisiä, jotka ovat tavalliseen tapaan matkustamassa Suomeen Venäjältä. Moni pysähtyy ihmettelemään turvapaikanhakijoita.

– Luulin, että he ovat matkalla Suomesta Venäjälle, pohti Pietarista kotoisin oleva Sergei Petrov hämmästyneenä.

– En ole koskaan nähnyt somalialaisia Venäjällä, hän sanoi pohtiessaan, miten ihmiset ovat päätyneet alun perin Venäjälle.

Rajanylityspaikalla on polkupyöriä, jotka on takavarikoitu.

Rajalle ajoi myös auto, jonka kyydistä kuljetetaan muutama ihminen toisaalle kuin turvapaikanhakijat. He ovat ukrainalaistaustaisia, jotka ovat tulleet Venäjän kautta hakemaan tilapäistä suojelua. Ukrainalaisiakin saapuu yhä rajan yli.

Milja Rämö