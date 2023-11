Turvapaikanhakijoiden tulo ei hetkauta Lapin Sallan asukkaita – ”Kunhan sieltä ei ala tankkeja tulemaan yli, olen rauhallinen”

Lapin Sallassa päivä päivältä kasvava turvapaikanhakijoiden määrä rajanylityspaikalla ei juuri ole herättänyt pelkoa paikallisissa, eikä ilmiö ole muutenkaan näkynyt kirkonkylällä, kertovat paikalliset alueella vierailevalle STT:lle.

– Kunhan sieltä ei ala tulemaan tankkeja yli, olen ihan rauhallinen. Ei minua haittaa eikä pelota yhtään, sanoo toimittajalle ruokakaupassa ostoksilla ollut elinikäinen sallalainen Seija Sillanpää, 75.

– Eihän tämä ole näkynyt kirkonkylällä ollenkaan verrattuna siihen vuosien 2015–16 tilanteeseen. Silloin näkyi paljon enemmän. — Ei ainakaan minussa ole pelkoa herättänyt, en tiedä mitä muut ajattelevat. Määrät ovat vähäisiä, kertoo toinen syntyperäinen sallalainen, kahvilan asiakas Tuomo Haurunen, 72.

Kahdeksan vuotta sitten Salla koki edellisen kerran poikkeuksellisen suuren turvapaikanhakijoiden tulomäärän. Haurusen mukaan viime aikojen ilmiö on pysynyt poissa paikallisten silmistä viranomaistoiminnan vuoksi. Tulijat on otettu rajalla vastaan ja kuljetettu eteenpäin vastaanottokeskuksiin.

Maahanmuuttovirasto Migri ei kommentoi sitä, mihin vastaanottokeskuksiin Sallaan saapuneet turvapaikanhakijat on viety. Lapin poliisi tiedotti keskiviikkona, että itärajan yli Lappiin saapuneiden turvapaikanhakijoiden rekisteröinti on keskitetty Rovaniemen pääpoliisiasemalle, noin 150 kilometrin päähän Sallasta.

Vaikka turvapaikanhakijat eivät näykään Sallan katukuvassa, paikallisten keskusteluja aihe hallitsee, vaikka se ei olekaan ihmisiä hätkähdyttänyt. Näin kertoo STT:lle kahvilayrittäjä Teija Poikela, 60.

– Kyllä kun kuuntelee ihmisten keskustelua niin sitä kuulee, mutta ihmisillä on kuitenkin turvallinen tunne, koska nähdään, että rajaa valvotaan ja uutisista kuullaan, että poliitikot ja hallitus ovat ajan tasalla tämän asian kanssa.

”Tekevät hallaa tarkoituksella”

Keskiviikkona Sallan rajanylityspaikan ylittäneiden turvapaikanhakijoiden määrä jatkoi tasaisen varmaa kasvuaan. Tulijoita oli keskiviikkona raja-aseman aukiolon aikana yhteensä 51, kerrotaan Lapin rajavartiostosta. Tiistaina määrä oli 41 ja maanantaina 35.

Polkupyöriä taluttavien turvapaikanhakijoiden saapuminen Sallaan ja muualle Suomeen näyttää olevan Venäjän puolella tehtyä järjestelmällistä toimintaa, jossa tulijoita kuljetetaan rajan tuntumaan. Rajanaapuri Venäjän toiminnalle ei löydy Sallasta ymmärrystä.

– Se on – meinasin sanoa ruman sanan – mutta se on ihan oikeasti paha juttu. Eihän se näiden ihmisten vika sinänsä ole. Voi sanoa, että (venäläiset) tekevät hallaa tarkoituksella, Sillanpää sanoo.

Sillanpää kokee myötätuntoa rajan ylittäviä turvapaikanhakijoita kohtaan, vaikka pitääkin Venäjän toimintaa tylynä. Hän näkee nykyilmiössä yhtymäkohtia myös Suomen historiaan.

– Eihän mekään jääty silloin aikoinaan tänne odottamaan kuolemaa, kyllä me lähdettiin liikenteeseen. Ei se ole sen kummempaa heillekään. Ei ihmiset lähde kotimaastaan minnekään, jos siihen ei ole vakavaa syytä. En ajattele, että kukaan huvin vuoksi lähtee ainakaan polkupyörällä tuonne pakkaseen.

Rajan sulkemiselle ymmärrystä

Vaatimuksille rajan kokonaan sulkemisesta löytyy Sallasta ymmärrystä. Itärajan osittainen sulku talvikuukausiksi ohjasi tulijaliikenteen Kaakkois-Suomen raja-asemilta Sallaan ja Vartiukseen, joihin turvapaikanhaku on nyt keskitetty.

– Suomen toimenpiteiden on ollut tarkoitus vaikuttaa Venäjän kantaan, mutta toistaiseksi niillä ei ole ollut vaikutusta. Nyt lähinnä mietin tulevaisuutta, että tapahtuuko tässä näin, että Suomen hallituksen on tehtävä päätös loppujenkin raja-asemien sulkemisesta, sanoo Haurunen.

Haurunen sanoo luottavansa hallitukseen ja asiantuntijoiden harkintaan asiassa.

– Ymmärrän kyllä tämänhetkistä tilannetta siinä mielessä, että Suomen täytyy harkita näitä toimenpiteitä kahdesta eri näkökulmasta, turvallisuudesta ja siitä, miltä tämä näyttää erilaisten sopimusten näkökulmasta, Haurunen sanoo.

Rajan sulkemista pitää tässä tilanteessa ymmärrettävänä kahvilayrittäjä Teija Poikela.

– Kyllä ymmärrän jos se pannaan kiinni, eihän me niitä loputtomiin voida ottaa. Mihin mekään niitä pannaan? Niitähän tulisi ihan hirveä määrä, jos ei ruveta toppuuttelemaan sitä tulijamäärää, Poikela kertoo.

– Luultavasti Venäjälle on pakko tehdä jotakin. En tiedä auttaako se mitenkään, ei se ainakaan näitä ihmisiä auta pätkääkään. — Kohta tuolla rajan takana seisoo miljoona ihmistä. Ei me pystytä vastaanottamaan niitä. Minulla ei ole mitään ulkomaalaisia vastaan missään tapauksessa, sanoo Seija Sillanpää.

Syypää on Putin

Turvapaikkaa hakevien tavallisten ihmisten sijasta syypää on Venäjän presidentti Vladimir Putin, sanoo Sillanpää. Tuomo Haurunen selittää Venäjän toimintaa Suomen liittymisellä Natoon.

– Venäjä on tietenkin ärtynyt siitä perusasiasta, että Suomi on liittynyt Natoon. Venäjä käyttää niitä menetelmiä, joita sillä on käytettävinään. Toistaiseksi se on pysynyt ilkeilyn asteella, kuten tasavallan presidentti (Sauli Niinistö) sanoi. Tulevasta ei tiedä, muuttuuko se sitten vakavammaksi, Haurunen sanoo.

Moni on kiinnittänyt huomionsa siihen, että turvapaikanhakijoista suurin osa on nuoria työikäisiä miehiä. Haurunen ymmärtää kuitenkin myös turvapaikanhakijoiksi lähteviä terveitä miehiä.

– He ovat tulleet tällaisista maista, jotka käsittääkseni saattavat olla aika turvattomia myös nuorille aikuisille miehille, joiden on valittava puolensa näissä maissa. Se on eri asia, jos ollaan järjestäytyneessä yhteiskunnassa, jossa voidaan olla julkisen vallan puolella terrorismia vastaan, mutta entä jos maassa on monta ryhmittymää, joiden välillä on valittava? Se on aika ristiriitainen tilanne. Siinä mielessä ymmärrän, että tällaiset ihmiset haluaakin lähteä pois.

