Turvavälit takaisin!

Nykyisten hitaiden junayhteyksien käyttäjämäärä Salossa on ontuva perustelu sille, että ei kannattaisi mahdollistaa nopeita junayhteyksiä. Aika ratkaisee

Eivät Venäjänkään rahkeet sotimiseen montakaan vuotta riitä. Jää toiseksi muulle maailmalle. Kiina varmaan jo laskelmoi, miten hyötyä köyhästä ja toivottomassa tilassa olevasta Venäjästä. Pakkoneuvottelut tulossa, jos mieli pysyä mailmankartalla. Aika puree suurtakin. Kohta luonnonrikkaudet myynnissä. Nato vastaan Kato

Turvavälimerkit takaisin kauppoihin! Kassajonossa höngitään ihan niskaan, jopa flunssaiset rynnivät ihan kiinni, yskivät ja pärskivät suoraan kasvoille. Omia ostoksiakaan ei ehdi latoa kassahihnalle, kun jo takana oleva laittaa omat miltei edellä olevan ostoksien päälle. Pysykää kauempana

Korkeimman hallinto-oikeuden mielestä sudet ovat tärkeämpiä kuin ihmiset ja ihmisten elanto. Kun näin jatketaan, se paha tulee eteen välttämättä ennemmin tai myöhemmin. Silloin se on myöhäistä, mutta on kuitenkin taho jota tullaan syyttämään ja rajusti. Susi tärkein

Nyt kannattaa syöttää viallinen koiranruoka susille, niin moni ongelma poistuu. Kaikki hyötyvät

Salon Kaukolämmön kulutusmaksun hybriditariffi on ryöstöhinnoiteltu. Miksi kukaan suostuisi moiseen? Lämpöä maasta ja ilmasta

Vuoden älykääpiömäisin kotimainen idea on seinätön koulu. Miten tuollainen on saanut edes rakennusluvan? Itse en pystyisi opiskelemaan missään messuhallissa. Joku varmaan pystyy mutta nyt on todettu, että ei toimi. Mihin suomi on menossa?

Nimimerkille Lämmin porvari: Taitaa muisti pätkiä. Sotehimmeliä sorvasi monta hallitusta ja eniten kokoomus. Ei Orpo ketään pelasta. Ei ainakaan porvaria

Ehdotan Varhan motoksi: Varha, varhainen kuolema. Terveydenhuollossa 45 vuotta työskennellyt

Isänpäivälounas Salossa. Suomen parhaana palkittu burgerravintola. En tule toista kertaa. Oli kyllä aika liukuhihnatoimintaa. Isä

Lakot pitäisi kieltää. Niistä ei ole mitään hyötyä, pelkkää haittaa. Itse en ole koskaan ollut lakossa, eikä omalla alallani niitä ole ollut ja hyvin on mennyt. Sopu

Nyt alkaa olla ristiriitaista toimintaa, kun oletettuja pakolaisia tulee Suomeen ja paikkoja on? Mutta hoitopaikkoja hakeva oma vanhusväestö käännytetään ja sanotaan, että on pärjättävä kun omat jalat kantaa, jaksatte tai ette. Rahallako saa?

Oletteko laskeneet kuinka monta miljardia Suomi on käyttänyt avustuksiin ulkomaille viime vuosien aikana, otetaan velkaa avustusten maksamiseen. Seija

Taas tätä: Palometsän päiväpostin jakelu ei toimi. Pari viikkoa jaettiin kolmen tunnin viiveellä nyt ei ollenkaan. Onneksi varhaisjakaja tuo tärkeimmät, kiitos. Kaikki posti tärkeää

Mahtaako monikaan tajuta että Ala-Ollikkalaan käännyttäessä, ykköstieltä päin, kääntyvien kaista alkaa vasta bussipysäkin jälkeen? Vai ajatteko yli jos joku seisoo pysäkillä? Matkustaja

Äkäslompolon tiellä on paljon mukavampi ajella talvisin nastarenkaat alla. Suolaus voidaan lopettaa, etteivät autot ruostu pilalle. Terveisiä tontuilta

Jos se nasta ei rouhi edes jäätä, niin miten ihmeessä se voisi rouhia asfalttia? Fysiikkaa

Nimimerkki Kitkallakin pärjää ei taida ymmärtää renkaiden päälle. Renkaan nasta ei ole lähellekään samanlainen kuin hiottu naulankanta. Äly hoi

Jos kitkoilla ajaminen tuntuu pelottavalta niin olisiko mahdollista saada järjestettyä jokin opetuskurssi näille kuskeille. Nastat rouhivat asvaltin piloille ja aiheuttavat katupölyä. Järjetöntä verorahojen tuhlausta. Nastarengas vero olisi yksi vaihtoehto saada ohjattua autoilijoita suosimaan kitkarenkaita. Rattimies

Tutkimuksen mukaan kitkarenkailla ajavat aiheuttavat selvästi enemmän vahinkoja kuin nastarenkailla ajavat. Vakuutusmaksuni nousevat siis teidän takianne. Nasta on ainoa oikea

En hyväksy, että nastoilla rouhitaan myrkyllistä liikennepölyä. En hyväksy, että nastoilla jyrsitään vaaralliset tieurat. En hyväksy, että nastoilla rikotaan teitä ja siltoja. Ne ovat yhteistä omaisuuttamme. Kitkoja

Somero näyttää olevan ikävyyksien kotikenttä. Ensin isännöintijupakka, sitten pankin epäilyttävä toiminta ja vielä lopuksivanhus eristetään päiväkausiksi kotiinsa kaivufirman toimesta. Reilu peli