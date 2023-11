Tutkija: Israelin ongelmana on tavoitteiden ristiriitaisuus – toisaalta panttivankien vapauttaminen, toisaalta Hamasin tuhoaminen

Aselevosta ja panttivankien vapauttamisesta ja vaihtamisesta palestiinalaisiin vankeihin on puhuttu jo sodan ensimmäisestä viikosta alkaen. Israelin ongelmana on kuitenkin ollut tavoitteiden ristiriitaisuus, sanoo vanhempi tutkija Timo R. Stewart Ulkopoliittisesta instituutista STT:lle.

– Israelilla on ollut kaksi tavoitetta, Hamasin tuhoaminen ja panttivankien vapauttaminen. Nämä ovat tietyssä mielessä ristiriidassa keskenään, hän sanoo.

Stewartin mukaan Israel on saattanut olla se taho, joka on pitkittänyt prosessia voidakseen käydä sotaa Hamasia vastaan ja keskittyä sen tuhoamiseen täysillä.

– He ovat onnistuneet tekemään kaikesta päätellen mittavaa vahinkoa Hamasin kyvylle tehdä tällaisia (viimeaikaisia) iskuja jatkossa. Mutta he eivät ole tuhonneet Hamasia.

Stewartin mukaan sopimuksen seuraus on, että se osoittaa kaikille Israelissa, että Hamasin kanssa voi neuvotella ja sieltä voi saada panttivankeja vapaaksi hengissä. Hän muistuttaa, että panttivankien omaiset ovat Israelissa protestoineet ja vaatineet hallitusta keskittymään enemmän vankien vapautukseen ja vähemmän Hamasin tuhoamiseen.

Stewart uskoo, että panttivangeiksi edelleen jäävien omaiset vaativat entistä enemmän tekemään mitä hyvänsä vankien vapauttamiseksi.

– Eli tämä lisää painetta olla jatkamatta operaatiota ja neuvotella etenkin, kun nyt ollaan tilanteessa, jossa vangit ovat olleet siellä tosi pitkään ja varmaan monella terveys muutenkin heikentyy. Aika ei ole panttivankien puolella.

Väliaikaisen aselevon seurauksena humanitaarista apua pääsee Gazan siviileille, ja samalla saadaan Stewartin mukaan kuva siitä, kuinka huono tilanne Gazassa on.

– Tämä on omiaan kasvattamaan kansainvälistä painetta sille, onko operaatiota ihan pakko jatkaa, ja että eikö voisi jatkaa vaikka neuvotteluteitse, kun siellä vielä on niitä panttivankeja. Jos Israel tästä vielä etenee, niin sehän tulee etenemään eteläiselle Gazan kaistalle, jossa on nyt pohjoisen Gazankin pakolaiset.

Hamasin tarkoituksena ehkä ollut vetää Israel ylimitoitettuun vastaiskuun

Äärijärjestö Hamasin kannalta asiaa ajateltuna voi Stewartin mukaan olla, että heidän tarkoituksenaan on nimenomaan ollut vetää Israel ylimitoitettuun vastaiskuun Gazan kaistalla ja laskea sen loppupeleissä kääntyvän heidän edukseen.

Hamasille vankiasia saattaa Stewartin mukaan olla Israelin syvemmälle vetämisen ja psykologisen sodankäynnin väline.

Joka tapauksessa ilmoitus väliaikaisesta aselevosta on hänen mielestään hyvä uutinen panttivangeille, heidän omaisilleen sekä Gazan siviiliväestölle.

Eeva Nikkilä-Kiipula