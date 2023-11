Tutkimus: Urheilun lajiliittojen maineet laskussa – Jääkiekkoliitolla suurin pudotus

Suomalaisen urheilun lajiliittojen maineet ovat laskussa, kertoo T-Median toteuttama Luottamus&Maine-tutkimus. Suurin lasku tutkimuksessa mitattiin Jääkiekkoliiton maineelle.

Syyskuussa sähköisellä kyselylomakkeella toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin kahdeksan suomalaisen urheiluorganisaation mainetta ja kansalaisten toiminnallaan niitä kohtaan osoittamaa luottamusta suomalaisten keskuudessa.

Koko urheilusektoria palvelevista organisaatioista Paralympiakomitea sai mainearvosanan 3,57, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK 3,29 ja Olympiakomitea 3,01 tutkimuksen viisiportaisella asteikolla. Lajiliitoista hyvämaineisin liitto on viimevuotiseen tapaan Salibandyliitto (3,50). Palloliitolla arvosana on 3,48, Voimisteluliitolla 3,28 ja Suomen Urheiluliitolla 3,21. Kaikilla on laskua viimevuotisesta tuloksesta.

Jääkiekkoliiton lukema laski viimevuotisesta 3,44:stä tulokseen 3,26.

– Jääkiekkoliiton mainetuloksessa kuvastuvat lajiin liittyvät eettiset ongelmat. Tutkimuksemme vastaajat kokevat, että Jääkiekkoliiton tulee muuttaa toimintakulttuuriaan eettisesti ja vastuullisesti kestävämmäksi. Myös Voimisteluliitolta (3,28) vaaditaan terveellisempää ja turvallisempaa lajikulttuuria, tutkimuksesta vastannut T-Median vanhempi asiantuntija Nina Laakso toteaa tiedotteessa.

Lajiliittojen kohdalla toiminnan edellytyksien vaikuttavimpina tekijöinä nousee esille työpaikka maineen osa-alueena.

– Hyvä työnantajuus on hyvä huomioida myös laajempana yhteiskuntavastuullisena tekijänä. Nuoret vetävät lapsien urheilukouluja tai toimivat pelinohjaajina. Siten urheilujärjestöt, kuten paikallisseurat, ovat usein nuorten harrastajien ensimmäisiä työnantajia.

Olympiakomitean maine nousi viime vuodesta.

– Maineen nousu kohtalaiselle tasolle johtunee organisaation tasaantuneesta tilanteesta, uuden johdon myötä organisaatio on välttynyt skandaaleilta, Laakso sanoo.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 2 993 suomalaista. Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan noin 1,79 prosenttiyksikköä suuntaansa.