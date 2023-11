Ukraina sanoo Venäjän ampuneen ohjuksen kohti siviilialusta, joka oli saapumassa satamaan Odessan alueella

Ukraina sanoi keskiviikkona Venäjän ampuneen ohjuksen kohti siviilialusta, joka oli saapumassa satamaan Odessan alueella Mustanmeren rannalla.

Ohjus osui Ukrainan asevoimien mukaan Liberian lipun alla purjehtivan siviilialuksen rakenteisiin.

Ukrainan mukaan iskussa kuoli satamaluotsi. Lisäksi yksi satamatyöntekijä ja kolme aluksen filippiiniläistä henkilökunnan jäsentä loukkaantui iskussa, asevoimat sanoi.

Sekä Venäjä että Ukraina ovat lisänneet sotilaallista toimintaansa sekä iskuja Mustallamerellä sen jälkeen, kun Venäjä vetäytyi viljasopimuksesta heinäkuussa.

Putin: Kiina ja Venäjä eivät ole rakentamassa sotilasliittoa

Venäjän presidentti Vladimir Putin isännöi keskiviikkona Moskovassa korkea-arvoista kiinalaista kenraalia delegaatioineen. Tapaamisessa käsiteltiin muun muassa Venäjän ja Kiinan puolustusyhteistyön ”syventämistä”.

Vieraaksi saapui kenraali Zhang Youxia, joka on Kiinan keskussotilaskomission varapuheenjohtaja.

Putin sanoi televisioidussa puheessaan, etteivät Kiina ja Venäjä ole rakentamassa sotilasliittoa. Presidentti sanoi kuitenkin maiden välisen yhteistyön olevan maailman tilannetta vakauttava tekijä.

– Yhteytemme sotilaallisilla ja sotilasteknologisilla aloilla ovat yhä tärkeämpiä, Putin sanoi puheessaan.

Putin sanoi Yhdysvaltojen laajentavan sotilaallista läsnäoloaan Aasian ja Tyynenmeren alueella. Presidentin mukaan Venäjä ja Kiina reagoisivat tähän rauhallisesti, huolellisesti sekä vahvistamalla puolustusvalmiuksiaan.

Venäjän valtiontelevision mukaan Zhang sanoi Putinille saapuneensa Venäjälle vahvistamaan entisestään sotilasteknistä yhteistyötä.

Kiina ollut Kremlille tärkeä kumppani

Vierailun alussa Zhangin sekä tämän delegaation otti vastaan punaisen maton kera Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu.

– Me, toisin kuin jotkin aggressiiviset länsimaat, emme ole luomassa sotilasliittoa. Venäjän ja Kiinan suhteet ovat esimerkki strategisesta yhteistyöstä, joka perustuu luottamukseen ja kunnioitukseen, Shoigu sanoi puolustusministeriön julkaisemassa lausunnossa.

Shoigu sanoi uskovansa, että tapaaminen syventää edelleen maiden ja niiden asevoimien monitasoisia yhteyksiä.

Kiina on ollut Kremlille tärkeä kumppani sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime vuonna. Vaikka Kiina on pysynyt virallisesti puolueettomana sodassa, se on tiivistänyt suhteitaan Venäjään ja tukenut Venäjän retoriikkaa vastakkainasettelusta lännen kanssa.

Putin kävi kolme viikkoa sitten Kiinassa yhdellä ensimmäisistä ulkomaanmatkoistaan Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana.