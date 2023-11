Ukrainassa tuhottu venäläistankki tuotiin näytille Helsinkiin muistuttamaan sodasta – järjestäjät ovat jo joutuneet siivoamaan tankilta ruusuja, joita tuodaan kaatuneiden venäläisten muistoksi

Operaatio oli kaikkea muuta kuin arkipäiväinen. Viime perjantaina Vuosaaren satamassa Helsingissä tarkastettiin taistelupanssarivaunua mahdollisen säteilyvaaran takia. Tuhottu venäläinen tankki oli matkalla Kansalaistorille muistuttamaan sodasta Ukrainassa.

Iltakahdeksan aikaan Virosta Suomeen saapuneella näyttelytankilla oli niin sanotusti lupa-asiat kunnossa, mutta perjantaina ilmeni tarve ylimääräiselle tarkastukselle. Noin tunnin kestänyt operaatio toteutettiin Tullin, poliisin ja Säteilyturvakeskuksen (STUK) yhteistyönä.

– Poliisi oli jo aikaisemmin myöntänyt tuontiluvan vaunulle. Alun perin piti vain tarkistaa, ettei vaunun aseistus ole toimintakuntoinen, mutta perjantaina tuli yllättäen tieto, että joissakin näissä T-72-mallin vaunuissa on kaasunilmaisin, jossa on sisällä radioaktiivista ainetta, kertoo komisario Tom Packalén Helsingin poliisista STT:lle.

Packalénin mukaan tieto tuli Puolustusvoimien asiantuntijoilta ja tarkastuksen suoritti suojavarusteisiin sonnustautunut STUKin edustaja Tullin tiloissa.

– Vaunu on mallia T-72B3. Se on modernisoitu vuosien 2011 ja 2016 välillä, joten on hyvin vaikea sanoa, mitä laitteita siellä on sisällä.

Paikalla tarkastuksessa ollut Packalén kertoo, ettei kaasunilmaisin ole ehjänä vaarallinen, mutta sodassa vaurioituneessa tankissa tilanne voisi olla toinen. Tällöin kaasunilmaisin olisi voinut tuhoutua ja erittäin vaarallinen radioaktiivinen aine päästä leviämään vaunun sisään.

– Toimenpiteessä varmistettiin, ettei näin ole käynyt. Jos vaunu ei ole täysin ehjä ja sen sisälle pääsisi vaikkapa sadevettä, voisi radioaktiivinen aine levitä ulos – tässä tapauksessa Kansalaistorille.

Mittaus varmisti tankin turvalliseksi

Paikalla Vuosaaren satamassa oli perjantaina myös Kasper Kannosto, Your Finnish Friends ry:n (YFF) puheenjohtaja ja perustajajäsen. Taistelupanssarivaunun tuominen näytille Suomeen on YFF:n ja Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n (UYS) yhteinen projekti.

– Oli absurdia nähdä tankki siinä lavetin päällä Tullin tarkastuspisteellä. Tuntui käsittämättömältä, että nyt se viimein tuli. Niin pitkään oli odotettu, kertaa Kannosto tunnelmiaan STT:lle.

Hän sanoo luottaneensa, että kaikki on hyvin ja tankki saadaan turvallisesti esille.

– Tunnin ajan veivattiin viranomaisten kanssa. Säteilyturvakeskus mittasi säteilyä ja totesi, että kaikki on ok.

Ilta oli jo ehtinyt vaihtua yöksi, kun tankki vihdoin saatiin poliisisaattueessa Kansalaistorille. Musiikkitalon ja Oodi-kirjaston välissä sijaitsevalla torilla vietettiin lauantaina näyttelyn avajaisia. Vastapäätä toria on Eduskuntatalo.

– Vastaanotto on ollut todella hyvä. Moni on ollut kiinnostunut ja saanut pienen herätyksen, Kannosto toteaa.

Muistutus sodan realismista

Ajatus tuhotun venäläistankin tuomisesta Suomeen heräsi Your Finnish Friends -yhdistyksessä viime keväänä. Kannoston mukaan ideana oli tuoda tankki muistuttamaan sodan realismista ja siitä, että sota jatkuu vielä Euroopassa.

– Ja jos sen ohella saisimme kerättyä rahaa humanitaarisiin tarvikkeisiin, voisimme samalla auttaa ihmisiä, jotka asuvat konfliktialueella.

Yhdistys kävi heinäkuussa Kiovassa tapaamassa paikallisen sotamuseon johtajaa ja sai kuulla, että Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry oli jo ollut yhteydessä samalla asialla.

– Löimme viisaat päämme yhteen ja aloimme suunnitella, mistä ja miten tankki saadaan Suomeen.

Yhdistysten tietojen mukaan Ukrainan asevoimat tuhosi venäläisen T-72B3-taistelupanssarivaunun maaliskuussa 2022 lähellä Kiovaa. Suomeen tankki tuotiin Tallinnasta, jossa se on ollut esillä tätä ennen.

– Halusimme tankin Suomeen Ukrainan itsenäisyyspäiväksi (elokuussa), mutta projekti kesti pitempään kuin olimme ajatelleet, Kannosto sanoo viitaten lupa-asioihin.

Ruusuja osattiin odottaa

Tuhottu venäläistankki on esillä Helsingin Kansalaistorilla 7. joulukuuta asti. Sitten se palaa Kannoston mukaan takaisin Tallinnaan.

Näyttelyn järjestävien yhdistysten mukaan tankki on tuotu esille, jotta ihmiset saavat pysäyttävän kokemuksen ja ymmärtävät konkreettisemmin todellisuuden, jota televisio tai kuvat eivät pysty välittämään.

Venäläistankki luonnollisesti herättää ristiriitaisia tuntemuksia ja esimerkiksi Tallinnassa aktivoi osoittamaan tukea myös venäläissotilaille. Kannoston mukaan vastaavaa on ehtinyt tapahtua myös Helsingissä.

– Olemme huomanneet, että jotkut masinoivat venäjän kielellä Tiktokissa, että käykää viemässä ruusuja kaatuneiden venäläisten muistoksi. Olemme siivonneet ruusuja pois koko ajan, hän kertoo.

– Ei tämä tullut yllätyksenä.

Näyttelyn järjestäjät toivovat, että tankki ja sen ympäristö pidetään siistinä kaikilta mielenilmauksilta.

– Emme halua luoda mahdollisuuksia riitoihin.

Kannosto kertoo, että olisi halunnut tankin lähemmäs Venäjän suurlähetystöä, mutta Helsingin kaupungin ehdotus Kansalaistorista vaikuttaa ensimmäisten päivien perusteella onnistuneelta.

Merja Kallikari