Ulkoministeri Valtonen ei näe myönnytyksen mahdollisuuksia Venäjälle – ”Pitää nähdä Venäjän pitkäaikainen tavoite ja toimia sen mukaisesti”

Puolustusteollisuudessa pitää pyrkiä kohti yhteismarkkinoita, joissa pienet ja suuret toimijat voivat osallistua tarjouksiin ja tarpeiden tuottamiseen. Näin katsoi Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) Naton päämajalla liittokunnan ulkoministerien kokouksen jälkeen.

– Nyt on tilanne se, että paitsi ammuksia niin laajasti puolustusmateriaalia tarvitaan – ei pelkästään Ukrainan tukemiseen vaan koko Euroopan puolustuksen ja turvallisuusjärjestyksen ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä.

Valtosen mukaan ulkoministerikokouksen selvä viesti olikin se, että Venäjän pitkäaikainen uhka tiedostetaan.

– Kyse ei ole nyt vain siitä, että ajateltaisiin, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Ja nyt oltaisiin siinä tilanteessa, että voitaisiin tehdä jotain myönnytyksiä. Ei. Pitää nähdä tämä Venäjän pitkäaikainen tavoite ja tahtotila ja toimia sen mukaisesti, Valtonen sanoi.

Ammustuotanto takamatkalla

Naton ulkoministerit vakuuttivat jälleen keskiviikkona vankkumatonta tukeaan Ukrainalle, mutta samaan aikaan eri puolilta Naton liittokuntaa on kantautunut myös erilaisia huolestuttavia viestejä tuesta. Ukraina-tuki on jumiutunut Yhdysvalloissa kongressiin, EU on toimittanut vain noin kolmasosan miljoonan ammuksen tavoitteestaan Ukrainaan ja puolustusteollisuuden kapasiteetin kasvattaminen on osoittautunut aikaa vieväksi harjoitteeksi.

Miltä Euroopan kyky tukea Ukrainaa nyt siis näyttää?

Valtosen mukaan halu tukea Ukrainaa on yhtä korkealla tasolla kuin aiemminkin. Hän kuitenkin huomautti, että Euroopassa ei ole varsinaisesti satsattu puolustusteollisuuteen viimeiseen 30 vuoteen.

– Ja ennen kuin mikään muuttuu konkretian tasolla, täytyy olla erittäin vahva poliittinen tahtotila. Toki se edellyttää myös rahoitusta. Se edellyttää aivan uudenlaista asentoa siihen, että nyt lähdetään aidosti tekemään, hän sanoi.

Tuo poliittinen tahtotila on Valtosen mukaan käsin kosketeltava.

Ukrainan polut samaan suuntaan

Omassa tiedotustilaisuudessaan Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi, että Naton liittokunta haluaa Ukrainasta Naton jäsenen. Konkreettisesti tätä kohti pyritään pääsemään reformivaateilla, joita ovat taistelu korruptiota vastaan sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion vahvistaminen.

Valtonen huomautti, että EU-polku kulkee rinta rinnan ja samaan suuntaan.

Hän myös totesi, että Washingtonin sopimuksen mukaan sotaa käyvä maa ei voi liittyä Natoon. Ukrainaa on kuitenkin tuettava humanitaarisesti, poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti sekä matkalla Natoon, Valtonen sanoi.

Mikko Gustafsson