Liikunta ja huippu-urheilu eivät ymmärrettävästikään nouse isolla volyymillä esille presidentinvaalitenteissä. Eivät, vaikka vielä tällä vuosituhannella vaalien äänestysprosentti nousi kertaalleen yli 80:een, ja suomalaista huippu-urheilumenestystä toivoo verraten moni.

Kulloinenkin valtionpäähenkilö pitää toki mielellään yllä imagoaan urheilun ja vähintään liikunnan ystävänä.

Tuoreimmassa Risto Uimosen kirjoittamassa teoksessa Sauli Niinistöä luonnehditaan tutusti rullaluistelijaksi, pipolätkä- ja jalkapallomieheksi, penkkiurheilijaksi sekä vielä kuntoilijaksi ja tenniksenpelaajaksikin. Niinistö toivotti twiittaamalla Salon Palloilijoille hauskanpitoa, kun miesten edustusjoukkue voitti Suomen cupissa FC Interin.

Tarja Halosen kohdalla mainittiin toistuvasti vatsatanssi, jota hän alkoi opetella kolmantena presidenttivuonnaan. Äitihahmon imagoa tuki monelle mieleenpainunut juhlinta naisten jääkiekkomaajoukkueen olympiapronssista Vancouverissa 2010.

Martti Ahtisaaren presidenttikauden aikana nousi pinnalle golf. Sitä ennen hän oli ollut pitkään mukana koripallon seuratoiminnassa.

Mauno Koivisto nähtiin Salossakin varsin usein lentopallon tiimoilta. Urho Kekkosesta ja urheilusta ei kannata edes aloittaa, kun palstatila loppuisi kesken ja jossain vaiheessa voisi tulla internetissäkin raja vastaan.

Vaikka urheilusta ei vaalien yhteydessä puhuttaisikaan, nousee sportti näissä vaaleissa esiin poikkeuksellisen paljon. Harry Harkimo (liik.) on urheilutaustaltaankin jossain määrin oma lukunsa, ja valitsijayhdistyksen ehdokas Olli Rehn (kesk.) loukkasi itsensä elokuun lopulla jalkapalloharrastuksessaan.

Rehn kampanjasivuston kannattajalistalla on merkitty titteli 98 henkilölle. Heistä neljä tunnetaan urheilun parista.

Urheilun osalta huomio kiinnittyy kuitenkin ennen kaikkea Alexander Stubbiin (kok.).

Stubb on triathlonharrastuksensa myötä nähty muun muassa Kiskossa. Leveä tavaramerkkihymy havaitaan kovien kestävyysurheilusuoritustenkin aikana.

Viime viikolla julkistettu Alex24-kampanjatiimin kokoonpano herättää huomiota nimenomaan urheilun seuraajissa. Muutenkin kuin siksi, että vaalikiertue aloiteltiin viikonloppuna sauvakävelyn merkeissä.

Puheenjohtajina ovat Leijonakuninkaaksikin tituleerattu moninkertainen jääkiekon maailmanmestarivalmentaja Jukka Jalonen ja aikuisten arvokisamitalien määrässä mitattuna Suomen sotien jälkeisen historian menestyksekkäin taitoluistelija Susanna Rahkamo. Hän saavutti kaksi MM- ja kaksi EM-mitalia jäätanssissa Petri Kokon kanssa.

Jalosen nimityksen tekee kiinnostavaksi se, että hänellä on meneillään ainakin tällä erää viimeinen kausi Suomen miesten maajoukkueen päävalmentajana. Vaalikampanjan ajalle osuu muun muassa Euro Hockey Tourin turnaus.

Lisäksi mukana on kaksitoista ”alueellista vetäjää”. Heihin lukeutuvat keihäänheittäjänä tunnetuksi tullut Mikaela Ingberg (alueena Pohjanmaa) ja Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen apuvalmentaja Mika Nurmela (Pohjois-Pohjanmaa).

Asukasmäärältään ison Uudenmaan veturi on maastohiihtäjä Ristomatti Hakola, jonka kilpailukausi on kovimmillaan juuri kampanjan alun ja presidentinvaalien toisen kierroksen välisen ajan. Hakola on talvisin etenkin menestykseen suhteutettuna yksi eniten haastateltavista suomalaisurheilijoista. Hänen vastauksistaan odotetaan yleisesti löytyvän aina jotain huumoria.

Rehnin tavoin valitsijayhdistyksen kautta presidentiksi pyrkivä Pekka Haavisto (vihr.) on ollut gallupeissa Stubbin kanssa kärkipaikoilla. Google-haulla ”Pekka Haavisto + urheilu” tulee ensisijaisiksi tuloksiksi vain tekstejä, joista puuttuu sana urheilu.

Haavisto 2024 -sivustolta löytyvässä kansalaisvaltuustossa oli maanantaina iltapäivällä 191 nimeä. Salolaiskytkös tässä ryhmässä löytyy muusikko Ville Virtasen kautta.

Kansalaisvaltuuston puheenjohtaja on Jaana Pelkonen ja kunniapuheenjohtaja Elisabeth Rehn. Selkeä tunnettuusyhteys urheiluun on yhdeksällä henkilöllä eli alle viidellä prosentilla tähän porukkaan kuuluvista.