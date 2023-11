Urho Vaakanainen ehti hetken juhlia NHL-uran avausmaalia

Anaheim Ducksia edustava jääkiekkopuolustaja Urho Vaakanainen ehti keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa juhlia hetken NHL-uransa ensimmäistä maalia. Lopulta paljastui, että kiekko painui Nashville Predatorsin maalivahti Juuse Saroksen (17 torjuntaa) selän taakse Adam Henriquen ohjaamana.

Vaakanainen painotti ottelun jälkeen voiton tärkeyttä. Anaheim nousi 0–2-takaa-ajoasemasta 3–2-voittoon. Hän nappasi päätöserässä syöttöpisteen myös Radko Gudaksen 2–2-tasoitukseen, joten peliesitys oli varsin onnistunut.

– Olimme sitkeitä. Emme pelanneet parasta peliämme, mutta tiesimme, että meillä on mahdollisuus voittoon, Vaakanainen sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Divisioonassaan neljäntenä olevan Anaheimin toinen peräkkäinen voitto tuli tälle kaudelle tutulla kaavalla, kun joukkue nousi jo kuudennen kerran takaa-ajoasemasta voittoon.

– Tämä on ollut trendi tällä kaudella. Meidän on täytynyt taistella itsemme mukaan peliin jokaisessa ottelussa, mutta meillä on joukkueessa paljon taitoa ja tiedämme, että pystymme nousemaan mukaan peliin, Vaakanainen paalutti.

Kiitokset takalinjojen puurtajille

Boston Bruins varasi joensuulaislähtöisen Vaakanaisen ensimmäisellä kierroksella vuonna 2017, mutta esimerkiksi loukkaantumiset ovat hidastaneet 24-vuotiaan puolustajan läpimurtoa taalajäillä. Hänelle on kertynyt kuuden kauden aikana vaatimattomat 79 runkosarjaottelua pistein 0+13=13.

Vaakanainen siirtyi Anaheimiin vuonna 2022 ja on pelannut tällä kaudella 11:ssä joukkueen 15 ottelusta.

Päävalmentaja Greg Cronin oli tyytyväinen, kun puolustajat Gudas ja Vaakanainen nousivat esiin ratkaisuhetkillä. Gudas tarjoili Vaakanaiselle kiekon vetopaikkaan, josta voittomaali syntyi.

– Olen sanonut koko kauden, että takalinjoilta tarvitaan tulitukea. Gudas ja Vaakanainen ovat olleet epäonnisia hyökkäyspelissä, mutta onnistuivat nyt.

Kaksikko ei lukeudu Anaheimin kiekollisiin tähtipuolustajiin, mutta kirin 1–2-kavennuksellaan aloittanut Cam Fowler on sellainen.

– En välitä kuka tekee maalit, kunhan vain saamme tulitukea takalinjoilta, päävalmentaja painotti.

Dallasin suomalaiset pistejahdissa

Dallas Stars otti kotikaukalossaan voiton Arizona Coyotesista jatkoajalle venähtäneessä ottelussa. Texasilaisseura kukisti Arizonan maalein 4–3.

Dallasin avausmaalin teki suomalaispuolustaja Esa Lindell, joka tasoitti tilanteen avauserän lopulla 1–1:een.

Toisessa erässä hyökkääjä Roope Hintz vei Dallasin 2–1-johtoon ylivoimamaalillaan. Miro Heiskanen kirjautti suomalaiskollegan osumasta syöttöpisteen.

Päätöserässä suomalaishyökkääjä Matias Maccelli pohjusti Jason Zuckerin 2–2-tasoituksen. Arizonan onnistui nousta vielä 3–2-johtoon Lawson Crousen täysosumalla, kunnes Tyler Seguinin 3–3-tasoitus saatteli ottelun jatkoajalle.

Ratkaisumaalin teki Dallasin Matt Duchene, kun jatkoaikaa oli takana nelisenkymmentä sekuntia.

Dallas on voittanut neljä perättäistä ottelua.

Pittsburghille viides perättäinen voitto

Pittsburgh Penguins kävi Ohiossa hakemassa vierasvoiton Columbus Blue Jacketsista maalein 5–3. Voitto oli Pittsburghille viides peräjälkeen.

Pennsylvanialaispingviinit pyrähtivät voittoon Sidney Crosbyn hattutempun siivittämänä. Crosby avasi ottelun maalitilin jo avauserän viidennellä minuutilla.

Tämän jälkeen joukkueet tasoittivat tasaiseen tahtiin, ja päätöserän puolivälin jälkeen Columbuksen ranskalaishyökkääjä Alexandre Texier tasasi tilanteen 3–3:een.

Penguinsin konkarihyökkääjä Crosby teki illan toisen osumansa vajaat kolme minuuttia Texierin tasoituksen jälkeen ja viimeisteli loppulukemat viimeisellä peliminuutilla. Crosby kirjautti ottelusta lisäksi yhden syöttöpisteen.

Crosbylla yhdeksän ottelun pisteputki

Crosby venytti pisteputkeaan jo yhdeksänteen perättäiseen otteluun. Putkensa aikana Crosbylle on kertynyt yhteensä seitsemän maalia ja seitsemän syöttöpistettä.

Crosby mahtuu NHL:n maalipörssissä kymmenellä maalillaan juuri ja juuri kärkikymmenikköön. Kymmenen maalia ovat tehneet myös Colorado Avalanchen suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen ja Toronto Maple Leafsin William Nylander. Maalipörssiä johtaa Toronton Auston Matthews 13 osumalla.

Florida päätti San Josen pyristelyt

Florida Panthers voitti kolmannen erän lopun maaleilla San Jose Sharksin 5–3.

Suomalaishyökkääjä Mikael Granlund nappasi kolmannen erän alussa syöttöpisteet San Josen 2–2- ja 3–2-maaleihin, mutta sitten Florida päätti vastustajan pyristelyt. Suomalaiskapteeni Aleksander Barkov nappasi syöttöpisteen Carter Verhaeghen 3–3-tasoitukseen, Kevin Stenlund teki johtomaalin, ja Barkov sinetöi loppulukemat.

Florida on voittanut viisi ottelua peräkkäin. San Joselle tappio oli kolmas peräkkäinen.

—

Korjattu aikaisempaa uutista klo 8.42: Dallas Starsin pelaajan nimi on Tyler Seguin, ei Sequin.

Arttu Mäkelä, Petteri Ikonen