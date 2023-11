Uros-vyyhdissä taas uusi käänne: perustajan ja ex-toimitusjohtajan omaisuutta määrättiin vakuustakavarikkoon lähes 132 miljoonan euron arvosta

Oulun käräjäoikeus on määrännyt konkurssiin joutuneen teknologiayhtiö Uroksen perustajan Jyrki Hallikaisen ja entisen toimitusjohtajan Jerry Raatikaisen omaisuutta vakuustakavarikkoon yhteisvastuullisesti lähes 132 miljoonan euron arvosta.

Takavarikkoa vaati keskusrikospoliisi (KRP), joka epäilee kaksikkoa törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja velkojainsuosinnasta. Käräjäoikeus katsoi, että on olemassa vaara, että epäillyt pyrkisivät välttelemään mahdollisen vahingonkorvauksen ja rikoshyödyn takaisinmaksamista esimerkiksi kätkemällä omaisuuttaan tai pakenemalla.

Rikosilmoituksen KRP:lle teki Uroksen konkurssipesän pesänhoitaja.

Uros asetettiin konkurssiin helmikuussa 2022. KRP:n turvaamistoimivaatimuksessa kerrotaan, että erityistilintarkastuksen mukaan yhtiö oli maksukyvytön ja pahasti ylivelkainen ainakin jo vuoden 2019 alusta.

KRP:n mukaan Uros oli siirtänyt kymmeniä miljoonia euroja tytäryhtiöilleen, jotka kaikki on myöhemmin todettu käytännössä varattomiksi.

– Yhtiön ylivelkaisuuteen ja maksukyvyttömyyteen ovat merkittävästi vaikuttaneet sen emo-, tytär- ja sisaryhtiöille antamat lainat/varojen siirrot. Maksujen takaisinkertymiseen on kohdistunut merkittävää epävarmuutta, ja lisäksi varoja on käytetty kuluihin, joiden liiketaloudellinen peruste on jäänyt epäselväksi, vaatimuksessa kirjoitetaan.

KRP:n mukaan Uroksen velat olivat konkurssihetkellä yli 30,7 miljoonaa euroa sen nettovaroja suuremmat.

– Ottaen huomioon Uros Oy:n taloudellinen tilanne 1.1.2019 alkaen aina konkurssiin saakka, varojen siirtämistä ja lainaamista konserniyhtiöille ei ole voitu pitää liiketaloudellisesti hyväksyttävinä toimenpiteinä. On syytä epäillä, että teoilla on osaltaan aiheutettu Uros Oy:n maksukyvyttömäksi tuleminen ja siten aiheutettu merkittävää vahinkoa sen velkojille.

Miljoonayhtiö myytiin tonneilla

Raskain rikosepäily liittyy yhtiökauppoihin Uroksen ja sen emoyhtiön Uros Ag:n välillä. Uros myi Uros Ag:lle kaksi luxemburgilaista tytäryhtiötään yhteensä noin 25 000 euron kauppahintaan joulukuussa 2020.

KRP:n mukaan viimeisen, vuodelta 2018 olleen tilinpäätöksen mukaan tytäryhtiöistä toisen, Uros Tech Luxin, oma pääoma oli yli 121 miljoonaa euroa. Uros kuitenkin myi tytäryhtiön emoyhtiölleen vain 12 550 eurolla.

KRP:n mukaan Uros oli myös siirtänyt tai lainannut varojaan eniten juuri Uros Tech Luxille.

– Kauppahintaa on pidetty tarkastuksessa ja sittemmin esitutkinnassa huomattavan alhaisena pelkästään Uros Tech Luxin substanssiarvolla mitattuna. On syytä epäillä, että luovutus on tehty huomattavaan alihintaan ja siten saatettu ko. omaisuus velkojien ulottumattomiin ja aiheutettu ainakin 121 127 339,64 euron suuruinen taloudellinen vahinko, KRP:n vaatimuksessa sanotaan.

KRP epäilee myös kahta muuta henkilöä avunannosta törkeään velalliseen epärehellisyyteen.

Oulun käräjäoikeus määräsi viime kuussa yksipuolisella tuomiolla yrityskaupat peruttavaksi, koska sen mukaan kaupoilla siirrettiin Uroksen omaisuutta pois velkojien ulottuvilta.

Jäähallinäytöt piti maksaa Sveitsiin

KRP epäilee, että Uroksen varoja siirrettiin ulkomaille myös näyttökaupoilla, joita yritys teki Tampereen areenan ja Oulun jäähallin kanssa.

KRP:n mukaan Uros tilasi loppuvuodesta 2021 elektroniikkayritys LG:ltä digitaalinäyttöjä useilla sadoillatuhansilla euroilla. Näyttötaulut asennettiin Tampereen areenaan ja Oulun jäähalliin.

Sen sijaan, että Uros olisi laskuttanut näyttöjen hinnan itselleen, se vaati, että Tampereen Monitoimiareenan ja Oulun Kärppien pitää maksaa suoritukset Uroksen sveitsiläiselle tytäryhtiölle Uros Switzerland GmbH:lle.

– Molemmat asiakkaat ovat suorittaneet maksut Sveitsin yhtiölle, ja tällä toimella varat on siirretty ulkomaille Uros Oy:n velkojien ulottumattomiin. Tampereen Monitoimiareenan saatava on ollut 340 288,65 euroa ja Oulun Kärppien 214 520 euroa. Siten ko. toimen seurauksena epäillään aiheutuneen yhteensä 554 808,65 euron suuruinen taloudellinen vahinko, KRP kirjoittaa.

Rikosepäily velkojansuosinnasta liittyy siihen, kun Uros maksoi lähiyhtiölleen takaisin 1,3 miljoonan euron velan vuonna 2020. KRP:n mukaan koska Uros oli tuolloin jo pahasti ylivelkainen ja maksukyvytön, velan takaisinmaksua omalle lähiyhtiölle on pidettävä velkojan suosintana muiden velkojien kustannuksella.

Paisutteli arvoa kesällä 2020

STT on kertonut aiemmin, että Hallikainen myi pieniä palasia Uroksesta miljoonilla euroilla ennen yhtiön kulissien romahtamista.

Sveitsissä on ollut käynnissä esitutkinta, joka STT:n tietojen mukaan on koskenut kauppoja, jotka Hallikainen teki Sveitsissä asuvan, hyvin varakkaan sijoittajan kanssa kesällä 2020. Tuolloin Hallikainen myi Uroksesta noin prosentin osuuden noin 20 miljoonalla eurolla. Myyntihinta tarkoittaa sitä, että Hallikainen määritteli tuolloin yhtiönsä arvoksi noin kaksi miljardia euroa.

Osoituksena Uroksen kannattavuudesta Hallikainen esitteli sijoittajalle vuoden 2019 tilintarkastamattomia lukuja, joiden mukaan Uros teki liikevaihtoa lähes 2,7 miljardia euroa ja liikevoittoa noin 170 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 luvut olivat vielä huikeammat: niiden mukaan Uros teki vuoden kolmannella neljänneksellä yli 1,4 miljardin euron liikevaihdolla lähes 66 miljoonan euron nettovoiton.

KRP:n esitutkinnankin valossa luvut olivat selvästi tekaistuja.

Törkeä avustuspetos käräjillä keväällä

Hallikaista ja toista Uroksen perustajaa Tommi Uharia vastaan on nostettu aiemmin rikossyyte Urokseen liittyen. Jutussa on kyse yhteensä yli kuuden miljoonan euron arvoisista lainoista ja avustuksesta, jotka yhtiö sai Business Finlandilta 2010-luvulla.

Business Finlandin mukaan se sai sittemmin tietoonsa asioita, jotka Uros oli salannut ja jotka olisivat aikoinaan johtaneet siihen, että rahoitusta ei olisi myönnetty. Sen mukaan Uros salasi rahoittajalta sopimukset, joilla rahoitetuissa projekteissa kehitettävät tai aikaansaadut tulokset myytiin ja luovutettiin luxemburgilaiselle tytäryhtiölle.

Syytettä törkeästä avustuspetoksesta on määrä käsitellä Oulun käräjäoikeudessa keväällä. Poliisi on kertonut, että epäillyt kiistivät teot esitutkinnassa.

Maria Rosvall