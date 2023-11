USA:n presidentti Biden tapaa tänään Kiinan virkaveljensä Xin San Franciscossa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Yhdysvalloissa San Franciscossa pidettävässä Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestö Apecin kokouksessa. Presidentit kohtasivat kasvotusten viimeksi vuosi sitten Indonesian Balilla G20-maiden kokouksessa.

Tyynenmeren vastakkaisten rantojen suurvaltojen johtajat kohtaavat tilanteessa, jossa maiden välit ovat historiallisen hyiset.

– (Tilanne) on siinä mielessä vaikea, että aika laajalla rintamalla on nyt ollut erimielisyyttä monistakin asioista ja huolia puolin ja toisin. Yhdysvalloissa huolia on oman johtoaseman rapautumisesta ja Kiinan puolelta taas siitä, että Yhdysvallat pyrkisi patoamaan Kiinan nousua ja vaikuttamaan niihin pyrkimyksiin, mitkä Kiinalla on tavoitteena niin taloudessa kuin laajemminkin, kuvaili STT:lle tilannetta ennen kokousta Ulkopoliittisen instituutin (Upi) tutkimusprofessori Mikael Mattlin.

21 jäsenen Apec perustettiin vuonna 1989 visiolle siitä, että lisääntyvä talousyhteystyö ja kansainvälinen kauppa toisivat alueen maat yhteen. Reilut kolme vuosikymmentä myöhemmin tällaisesta talousoptimismista ei Kiinasta puhuttaessa ole tietoakaan.

Mikael Mattlinin mukaan San Franciscon tapaamisen pääteemana lieneekin suurvaltojen välisen strategisen kilpailuasetelman vakauttaminen siten, ettei se jatka luisua kohti avointa konfliktia. Tutkijan mukaan tämä voisi näkyä yrityksenä avata jälleen maiden asevoimien välillä poikki olleita viestintäyhteyksiä.

Yhdysvaltalainen virkamieslähde kertoi uutistoimisto AFP:lle ennen kokousta maan tavoittelevan juuri tätä San Franciscossa. ”Kuuman linjan” puuttumista on pidetty kriittisenä ongelmana erityisesti Taiwanin riskien kannalta.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Lassi Lapintie