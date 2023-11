Utah kukisti kotiparketillaan New Orleansin – Markkanen sivussa loukkaantuneena

Koripallon NBA-liigassa Lauri Markkasen edustama Utah Jazz voitti New Orleans Pelicansin pistein 105–100.

Ottelun kovin pistenikkari oli 26 pisteellään New Orleansin Brandon Ingram. Hänen lisäkseen 20 pisteen rajapyykin ylitti Jordan Hawkins, joka sai vain pisteen Ingramia vähemmän.

Utahin voitto näytti sen sijaan olleen useamman tekijän summa, sillä pelaajista yhdenkään pisteet eivät nousseet merkittävästi ylitse muiden. Yli kymmenen pistettä kertyi kuudelle pelaajalle, ja kovin saldo oli Collin Sextonin 16 pistettä.

Heti Sextonin perässä tuli 15 pisteellä Keyonte George, joka teki lisäksi viisi koriin johtanutta syöttöä ja kauhoi kuusi levypalloa, joista jokaisen puolustuspäässä. Sextonille korisyöttöjä kertyi kuusi ja levypalloja kolme.

Utahin Walker Kessler otti 11 pisteellä ja 11 levypallolla niukan tupla-tuplan, joka jäi ottelun ainokaiseksi.

Markkasen pelitauon mitta ei tiedossa

Markkanen oli ottelusta sivussa loukkaantuneena. Jazz kertoi X-tilillään, että Markkasella on arkuutta vasemmassa takareidessään.

Utah ei ole tiedottanut, miten pitkään Markkanen on sivussa otteluista. Takamies Jordan Clarkson oli sairastumisen vuoksi niin ikään poissa Pelicans-ottelusta.

Viime kaudella NBA:n kehittyneimmän pelaajan palkinnon voittanut Markkanen on ollut tälläkin kaudella Utahin ykköstähti. Suomalainen oli ennen lauantain ottelusta sivuun jäämistä tehnyt alkukauden 15 ottelussa keskimäärin 23,7 pistettä ja kerännyt 8,7 levypalloa.

Voitto New Orleansista katkaisi Utahilta neljän ottelun tappioputken. Voitto oli seuran viides tällä kaudella, kun tappioita taas on takana 11. Seura on läntisen konferenssin 12. sijalla.

Arttu Mäkelä