Utah nappasi toisen peräkkäisen voiton

Suomalaistähti Lauri Markkasen edustama Utah Jazz on voittanut koripallon NBA:ssa Portland Trail Blazersin lukemin 115–99.

Voitto on Utahille toinen peräkkäinen, ja ensimmäistä kertaa tällä kaudella Utah on pystynyt voittamaan kaksi ottelua peräkkäin. Utah on hävinnyt seitsemän yhdestätoista ottelustaan.

Markkanen pelasi 31.06 minuuttia, pussitti 21 pistettä ja voitti yhdeksän levypalloa. Jordan Clarkson oli joukkueen tehomies ja heitti 30 pistettä. Portlandin pelaajista Jerami Grant pussitti 26 pistettä.