Uudella maksalla menestykseen – hengenvaaraan ajautunut Pinja Ekström saavutti unelmansa elinsiirron saaneiden MM-kisoissa

Pinja Ekströmin, 39, viime kausi oli tähänastisten urheilu-unelmien täyttymys, sillä hän juhli elinsiirron saaneiden 400 metrin MM-kultaa Australiassa käydyissä World Transplant Gamesissa. Kesä toi myös uuden ennätyksen 65,78.

– Maailmanmestaruus oli suuri unelmani. Olin aiemmin ollut hopealla kaksi kertaa, ja nyt viimein saavutin tavoitteeni.

Lahtelaisen fysioterapeutin kaapissa on myös eri juoksumatkoilta muun muassa seitsemän EM-kultaa sekä himmeämpiä mitaleita EM- ja MM-tasolta.

Ennen lähtöä urheilu-uralle Ekström kamppaili elämästään äkillisten maksaongelmien vuoksi. Oireet alkoivat vuonna 2010 Italian-lomalla.

– Sain voimakkaita vatsakipuja ja oksentelin. Ajattelin niiden liittyvän johonkin ruoasta tulleeseen tai helteen vaikutukseen.

Koska tilanne ei muuttunut parissa päivässä, hakeutui Ekström ensiapuun.

– Kokeet näyttivät maksan ja munuaisten vajaatoiminnan, minut lähetettiin isompaan sairaalaan teho-osastolle. Säikähdin pahasti, ja lisäksi vointini alkoi heiketä nopeasti.

”Valmistauduin kuolemaan”

Italiassa ollessa Ekströmille puhuttiin jo maksansiirrosta. Hänet päätettiin lennättää ambulanssilennolla Helsinkiin.

– Pääsin turvallisesti Suomeen. Matkan aikana mietin kuolemaa, en uskonut selviäväni. Myöskään syytä maksan oireille ei tiedetty, eikä syy selvinnyt myöhemminkään.

Sairaalan tehohoidossa todettiin muutamien päivien kuluttua, ettei Ekström selviä pitkään ilman uutta maksaa, ja asian merkeissä tehtiin pohjoismainen hätähaku. Hän sai myös dialyysihoitoa munuaisten vajaatoimintaan.

– Valmistauduin sairaalassa ollessani kuolemaan. Kävin asiaa läpi mielessäni, vaikka olinkin voimakkaasti lääkitty.

Uusi maksa löytyi onneksi nopeasti. Elinsiirto tehtiin kaksi viikkoa oireiden alkamisen jälkeen.

– Keho otti uuden maksan hyvin vastaan. Leikkaushaavaa ei kuitenkaan saatu suljettua pariin päivään komplikaatioiden vuoksi, ja minulle jouduttiin tekemään kaksi lisäleikkausta. Minulta poistettiin operaatiossa myös perna.

Hän heräsi viikon kuluttua elinsiirrosta, ja toipuminen lähti käyntiin. Olo oli uudenlainen.

– Vaikka en voi kiittää maksan luovuttajaa, olen hänelle todella kiitollinen.

Urheilun pariin

Ekström oli harrastanut urheilua ennen maksansiirtoa, takana oli puolimaraton ja mielessä siinsi maraton. Lääkäri oli kuitenkin eri linjoilla.

– Hän ei suositellut pidempiä juoksumatkoja, minkä vuoksi jätin ne.

Pari vuotta elinsiirron jälkeen lahtelainen tapasi elinsiirron saaneiden maajoukkueen joukkueenjohtajan.

– Kuulin häneltä ensimmäistä kertaa elinsiirron saaneiden urheilumahdollisuuksista. Siitä syttyi uusi kipinä.

– Aloin etsiä internetistä eri juoksulajien tuloksia. Lopulta vuonna 2014 käynnistin suunnitelmallisen harjoittelun valmentajan kanssa. Alussa kokeilin matkoja sadasta kahdeksaansataan metriin, ykköslajikseni valikoitui lopulta neljäsataa metriä.

Liikuntalääketieteen maisteriksi opiskeleva Ekström kilpailee paljon myös yleisessä sarjassa.

– Se on erittäin motivoivaa, vaikka en toki voi menestyä heidän parissaan. Yksi syy tähän (kilpailemiseen) on myös, että parayleisurheilijoilla on varsin vähän omia kisoja.

Talvikaudella tähtäimessä ovat parayleisurheilijoiden SM-hallikisat sekä kesällä elinsiirron saaneiden EM-kisat. Ekström sanoo kyseessä olevan kuitenkin treenin ehdoilla menevä vuosi.

– Päämääräni ovat vuonna 2025 käytävät MM-kisat. Pyrin sinne tähdäten parantamaan juoksutekniikkaani, ja mahdollinen lisämenestys ennen noita kisoja on vain lisäplussa.

Tomi Olli