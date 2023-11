Uusi historiakyltti avaa Lukkarinmäen joulukalenterin

Salon Lukkarinmäessä avautuu ensi viikolla jo neljättä kertaa oma joulukalenteri.

Jokaisena päivänä 1.–24. joulukuuta aukeaa jossain päin Lukkarinmäkeä kalenteriluukku. Luukku voi sijaita esimerkiksi talon pihalla, ikkunalla, seinustalla tai parvekkeella. Luukkujen on tarkoitus jakaa joulumieltä, ja ne ovat nähtävillä 30. joulukuuta saakka.

Tänä vuonna joulukalenterin avaa aivan erityinen luukku, sillä sieltä paljastuu Lukkarinmäen uusi historiakyltti. Historiakyltti löytyy Pakkarinpuistosta, joka sijaitseeUskelankirkkotien ja Salmenrannan risteyksessä.Lukkarinmäki-seura sai kylttiä varten 5 000 euron rahoituksen kaupungin osallistuvan budjetoinnin kautta.

– Olemme yrittäneet valita kylttiin mielenkiintoisia paikkoja ja asioita Lukkarinmäen historiasta, kiteyttääSalon Lukkarinmäki-seuranpuheenjohtaja Otto Bernoulli.

Kyltissä on esitelty 18 kohdetta ympäri Lukkarinmäkeä. Mukana ovat esimerkiksi oluttehtaan käymiskellari, joka on jäljellä alueella toimineesta Salon Oluttehtaasta, Leinon työntekijöille 1920-luvulla rakennetut talot Reeninkadulla, Saloran toimitusjohtajalle Jouko Nordellille vuonna 1974 valmistunut Kotkanpesä ja Ilomäen laelle vuonna 1911 rakennettu jugend-tyylinen, Holmaksen talona tunnettu talo. Lisäksi esiin on tuotu esimerkiksi Raivaajankadulla 1920-luvuilla tehdyt merkittävät rautakautiset korulöydöt.

– Kohteita valitessa tuli suorastaan runsauden pula, myöntää kyltin tekstin laatinut Lukkarinmäki-seuran sihteeri Timo Lähteenmäki.

Idea opastaulun tekemisestä syntyi Lukkarinmäki-seuran kokouksessa viime vuonna. Aluksi harkinnassa olivat erilliset, talojen eteen tulevat kyltit, mutta lopulta päädyttiin isoon yhteiseen opastauluun.

– Koska kyseessä ovat kuitenkin yksityisten ihmisten omistamat rakennukset, kaikki eivät välttämättä olisi pitäneet talon eteen tulevista kylteistä. Hankalaa olisi ollut myös se, että kaikkia kohteita ei enää ole olemassa, Otto Bernoulli toteaa.

Timo Lähteenmäki keräsi tiedot kohteista, ja apuna toimi Liisa Saarinen Salo-Uskelan Seurasta. Kyltin teksti muotoutui Lähteenmäen ja Bernoullin yhteistyönä, ja Jaana Lietzén tarkasti kieliopin kohdilleen. Lopuksi Satu-Maaria Mäkipuro vastasi kuvien ja tekstien taitosta.

5 000 euron määräraha meni hankkeeseen lähes eurolleen, ja suurin osa siitä upposi kyltin rakentamiseen ja maanrakennustöihin.

– Ja kohdalla on sopivasti katulamppu, joten kylttiä näkee lukea illallakin, Lähteenmäki toteaa.

Infokyltissä on lisäksi qr-koodi, jonka kautta voi lähteä virtuaaliselle kävelyreitille. Koodin takaa löytyy opastaulun tietoja, ja sen avulla karttaa voi katsoa kännykästä.

– Tarkoitus on rikastaa virtuaalista kävelyreittiä ja lisätä qr-koodin taakse muutakin materiaalia, kuten asukkaiden haastatteluja ja videota, Lähteenmäki kertoo.

Ensimmäinen Lukkarinmäen joulukalenteri järjestettiin koronajouluna 2020. Lukkarinmäki-seuran toteuttama tempaus on alkanut jo muodostua perinteeksi. Tänä vuonna vapaaehtoisia luukun toteuttajia löytyi Bernoullin mukaan viime joulua helpommin.

– Mukana on sekä ihan uusia ihmisiä että vanhoja, jotka ovat olleet mukana jo useita kertoja, hän kertoo.

Uuden joulukalenterin luukun voi käydä katsomassa vaikka joka päivä tai kiertää ne kaikki kerralla joulun välipäivinä, ihan miten haluaa.

Kalenteriluukuista on tehty oheinen kartta, jonka Lukkarinmäki-seura julkaisee Instagramissa ja Facebook-sivuillaan. Kartan paperiversioita on saatavilla 1. joulukuuta lähtien Lukkarinmäestä, Rauhalankatu 7:n kohdalla olevasta postilaatikosta.

– Vaikka kartta on saatavilla verkossa, paperiversioiden suosio pysyy. Viime jouluna paperikarttoja haettiin laatikoista noin 300, Bernoulli mainitsee.

24 luukkua ympäri Lukkarinmäkeä