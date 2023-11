Vaatimukset aselevon jatkamisesta Lähi-idässä kasvaneet – Israel harkitsee jatkoa, jos Hamas vapauttaa tänään lisää panttivankeja

Maailmalla on tänään vaadittu Israelilta ja äärijärjestö Hamasilta huomenna päättyvän aselevon jatkamista.

Muiden muassa EU:n ulkoasioista vastaava Josep Borrell vaati tänään osapuolia jatkamaan aselepoa, jotta sen aikana voidaan löytää pysyvämpi poliittinen ratkaisu vuosikymmeniä jatkuneelle konfliktille.

Tänään on nelipäiväiseksi sovitun aselevon viimeinen päivä, ellei Israel suostu vielä jatkamaan sitä Hamasin pyynnöstä sekä neuvottelijoina toimineiden Yhdysvaltojen, Qatarin ja Egyptin painostuksesta.

Yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n lähde on kertonut, että Israelin sotilasjohto keskusteli mahdollisesta aselevon jatkumisesta eilen illalla.

Israel saattaa taipua äärijärjestö Hamasin esittämään toiveeseen jatkaa nelipäiväistä aselepoa, jonka on tällä erää määrä päättyä huomenna aamulla kello seitsemältä.

CNN:n lähteen mukaan aselevon jatkamiseksi Hamasin on vapautettava vähintään kymmenen panttivankia päivässä. Tämä ehto oli myös alkuperäisessä aseleposopimuksessa.

Tämänpäiväisistä luovutuksista ei vielä sovittu

Hamas onkin luvannut Israelille vapauttavansa vielä 11 panttivankia tämän päivän aikana, kertoivat israelilaislehti Haaretz ja Times of Israel.

Israel kuitenkin vielä tutkii Hamasin sille toimittamaa listaa mahdollisista vapautettavista.

Hamas on halukas jatkamaan aselepoa. Järjestö on AFP:n lähteen mukaan luvannut vapauttaa ainakin muutaman kymmenen panttivankia enemmän, jos Israel jatkaa aselepoa vielä parilla päivällä.

Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi eilen haluavansa aselevon jatkuvan niin kauan kuin vankeja vapautetaan.

Qatar: Panttivankeja yhä kadoksissa

Panttivankien tilannetta hankaloittaa kuitenkin se, että kaikkien panttivankien olinpaikasta ei välttämättä ole tietoa edes Hamasilla, vaan he voivat olla muiden järjestöjen hallussa.

Qatarin pääministeri Mohammed bin Abdulrahman al Thani on kertonut Financial Timesille, että yli 40 naisen ja lapsen uskotaan olevan muiden kuin Hamasin hallussa. Hän sanoi, että aselepoa voidaan jatkaa, jos Hamas käyttää tauon taisteluissa heidän paikantamiseen.

– (Aselepoa) jatketaan, jos he tavoittavat lisää naisia ja lapsia. Meillä ei ole vielä selkeää kuvaa siitä, kuinka monta he voisivat vielä löytää. Yksi (aselevon) tarkoituksista on antaa aikaa jäljelle jääneiden kadonneiden ihmisten etsimiselle, pääministeri sanoi.

Lähes parisataa ihmistä vapautettu

AFP:n mukaan tähän mennessä Hamas on perjantaista alkaen vapauttanut yhteensä 39 israelilaista panttivankia sekä näiden lisäksi 19 ulkomaalaista, joista ainakin valtaosa on ollut thaimaalaisia vierastyöntekijöitä. Israel puolestaan on vapauttanut 117 palestiinalaisvankia sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Vapautettujen joukossa on ollut paljon naisia ja lapsia, joista jotkut ovat olleet hyvinkin nuoria.

Yhdysvaltojen mukaan eilen Hamasin vapauttamien 17 panttivangin joukossa on myös 4-vuotias tyttö, jolla on Yhdysvaltain ja Israelin kaksoiskansalaisuus. Hamas surmasi hänen molemmat vanhempansa lokakuun hyökkäyksessään, jossa tyttö siepattiin, kertoivat useat yhdysvaltalaismediat, mukaan lukien Washington Post.

Avustukset alueelle kulkeneet

Aselevon aikana Israel on joka päivä päästänyt läpi Gazan kaistalle parisataa avustusrekkaa, jotka ovat kuljettaneet alueelle kipeästi tarvittuja ruokaa, lääkkeitä ja polttoainetta.

Järjestöjen mukaan humanitaarista apua voidaan lähettää alueelle sitä enemmän, mitä pidempään aselepo kestää.

Israel on aiemmin konfliktin aikana estänyt erityisesti polttoaineen kuljetukset alueelle, koska on pelännyt niiden päätyvän Hamasin käsiin. Polttoainetta tarvitaan kuitenkin myös sähkön saamiseksi Gazan kaistalla yhä toiminnassa oleviin sairaaloihin, jotka käyttävät polttoainetta kuluttavia sähkögeneraattoreita.

”Pommit massiivisimpia sitten Vietnamin sodan”

Hamas hyökkäsi lokakuun alussa Israeliin, surmasi 1 200 ihmistä ja otti iskun yhteydessä Israelin mukaan noin 240 panttivankia. Tämän jälkeen Israel aloitti laajan hyökkäyksen Hamasin hallitsemaan Gazaan, minkä aikana se on tehnyt alueelle lukuisia massiivisia ilmaiskuja.

Alueella toimivat kansainväliset järjestöt ja tiedotusvälineet ovat kuvailleet tuhoja ennennäkemättömän valtaviksi.

Hamasin hallitseman Gazan kaistan terveysviranomaiset ovat kertoneet konfliktissa kuolleen noin 15 000 ihmistä.

Viikonloppuna New York Times -lehdelle puhuneen asiantuntijan mukaan Israel on hyökkäyksessään Gazan tiheään asutulle kaistalle käyttänyt jopa yli 900 kiloa painaneita pommeja, jotka pystyvät tuhoamaan kerralla kokonaisen suuren kerrostalon.

– Tämä ylittää kaiken, mitä olen urani aikana nähnyt, sanoi entinen YK:n sotarikostutkija Marc Garlasco, joka työskentelee hollantilaisen rauhanjärjestön PAX Protection of Civiliansin sotilasneuvonantajana.

Näin suuria pommeja on hänen mukaansa käytetty viimeksi Vietnamin sodassa ja toisen maailmansodan aikana.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Ayla Albayrak