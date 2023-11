Valkoinen talo: Hamasilla on komentokeskus al-Shifan sairaalan alla Gazassa

Äärijärjestö Hamasilla on komentokeskus al-Shifan sairaalan alla Gazan kaupungissa, sanoo Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston viestintäkoordinaattori John Kirby. Hän perustaa puheensa Yhdysvaltain tiedustelutietoihin. Kirbyn mukaan Hamas on myös varastoinut aseita sinne.

Gazan suurimman sairaalan ympärillä on käyty kiivaita taisteluja. Israel on perustellut hyökkäyksiään sairaalan lähettyville juuri Hamasin komentokeskuksella.

Sairaala on jäänyt saarretuksi taisteluiden väliin, ja olosuhteet siellä ovat karmeat. YK:n mukaan sairaalassa on potilaiden ja henkilökunnan lisäksi taisteluja paenneita siviilejä, kaikkiaan ainakin 2 300 ihmistä.

Sairaalan johtaja kertoi aiemmin tänään, että lähes 180 ruumista on haudattu joukkohautaan al-Shifan alueella. Johtajan mukaan haudattujen joukossa on polttoainepulan takia kuolleita vauvoja ja tehohoidossa olleita potilaita. Vauvoja on hänen mukaansa haudattu seitsemän, tehohoitopotilaita kolmisenkymmentä.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan tilanne sairaalassa on muuttunut erittäin huonoksi. Sairaalassa työskentelevä lääkäri kertoi järjestölle maanantaina, ettei sairaalassa ole sähköä, vettä eikä ruokaa. Hänen mukaansa sairaalan porteilla on haavoittuneita ihmisiä, mutta heitä ei voida enää ottaa sairaalaan sisään.

Lääkärin mukaan sairaalahenkilökunta suostuisi lähtemään sairaalasta vain, jos potilaat evakuoitaisiin ensin turvallisesti.

– Al-Shifan sairaalan sisällä on haavoittuneita potilaita ja lääkintähenkilökuntaa. Jos he antavat meille takeet ja evakuoivat potilaat ensin, me evakuoidumme, nimettömänä pysyttelevä lääkäri kertoi järjestön mukaan.

AFP:n kanssa työskentelevän paikalla olevan toimittajan mukaan sairaalalla haistaa mädäntyvien ruumiiden hajun. Hänen mukaansa tiistain vastaisena yönä sairaalan lähistöllä käytävät taistelut ja alueelle kohdistuvat ilmaiskut eivät olleet yhtä intensiivisiä kuin aiempina öinä.

Al-Shifan sairaalan porteilla kerrotaan olevan useita israelilaisia panssarivaunuja. Israel on väittänyt, että Gazan kaistaa hallitseva terroristijärjestö Hamas pitää operatiivista päämajaansa juuri al-Shifan alla ja että sen taistelijoita piileskelisi sairaalassa. Hamas on kiistänyt väitteen.

Israel syyttää kansainvälistä yhteisöä

Israel on syyttänyt al-Shifan tilanteesta kansainvälisen yhteisön saamattomuutta. Sen mukaan potilaiden siirto olisi voitu järjestää, jos vain YK ja järjestöt olisivat niin halunneet.

YK:n alaisen maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan potilaiden siirtäminen olisi kuitenkin johtanut väistämättä heidän kuolemaansa.

– Ihmiset (Gazan) sairaaloissa olivat hyvin haavoittuvaisia, hyvin sairaita. Heidän siirtämisensä oli mahdoton tehtävä, WHO:n tiedottaja Margaret Harris kertoi toimittajille Sveitsin Genevessä.

Harris painotti, että potilaiden evakuoimisesta ei pitäisi joutua edes keskustelemaan, sillä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaan sairaaloita vastaan ei pitäisi koskaan hyökätä.

Israel sanoo vallanneensa parlamentin Gazassa

Israelin asevoimat kertoo vallanneensa parlamentin ja muita äärijärjestö Hamasin johtamia hallintoelimiä Gazan kaupungissa.

Asevoimien lausunnon mukaan israelilaisjoukot ovat hallintorakennusten lisäksi ottaneet haltuunsa Hamasin poliisin päämajan sekä aseiden tuotanto- ja kehityslaitoksena toimineen teknillisen tiedekunnan.

Hamas ei tiettävästi ole ottanut kantaa Israelin asevoimien väitteeseen.

Kahdeksan palestiinalaista kuollut Länsirannalla

Kahdeksan palestiinalaista on kuollut yhteenotoissa Israelin joukkojen kanssa miehitetyllä Länsirannalla, kertoi palestiinalaisten terveysministeriö tiistaina. Ministeriön mukaan uhreista seitsemän kuoli Israelin Tulkarmin kaupunkiin tekemässä ratsiassa. Silminnäkijät kertoivat väkivaltaisista yhteenotoista.

Israelin asevoimien mukaan sen joukot suorittivat kaupungissa terrorisminvastaisia toimia.

Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 palestiinalaista ja kolme israelilaista on kuollut yhteenotoissa Länsirannalla sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin 7. lokakuuta.

Ruotsin kansalaisia evakuointilistalla

Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan Ruotsin kansalaisia ollaan evakuoimassa tänään Gazasta. Aftonbladetin mukaan noin sata Ruotsin kansalaista saisi poistua Gazasta tiistaina. Evakuoitavien lista koostuu lehden mukaan pääasiassa perheistä. Suurin osa evakuoitavista on alaikäisiä.

Ruotsin ulkoministeriön tietojen mukaan 60 ruotsalaista pääsi poistumaan Gazasta maanantaina.

200000 paennut kohti etelää Gazassa

YK:n humanitaarisen avun toimiston (OCHA) mukaan 200 000 ihmistä on paennut Gazan kaistan pohjoisosista kohti etelää marraskuun 5. päivän jälkeen. Asiasta uutisoi brittilehti Guardian.

Hamasin kontrolloiman Gazan terveysministeriön mukaan runsaan kuukauden aikana Israelin ilmaiskuissa ja hyökkäyksessä Gazaan on saanut surmansa yli 11 000 ihmistä, joista yli 4 600 on lapsia.

Israel alkoi pommittaa Gazaa sen jälkeen, kun Hamasin taistelijat hyökkäsivät Israeliin lokakuun alkupuolella. Israelin mukaan hyökkäyksessä kuoli ainakin 1 200 ihmistä.