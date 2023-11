Valtonen: Suomi on erittäin sitoutunut Ukrainan eurooppalaiseen tiehen

Suomi on erittäin sitoutunut Ukrainan eurooppalaiseen tiehen, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

Valtosen mukaan kaiken EU-laajenemisen täytyy kuitenkin edetä käsi kädessä ehdokasmaissa toteutettavien uudistusten kanssa.

– Kaiken laajenemisen täytyy olla ansioihin perustuvaa, Valtonen sanoi Suomen ja Ruotsin ulko- ja puolustusministerien yhteisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Valtosen mukaan EU-maiden täytyy auttaa Ukrainaa tarvittavien uudistusten toteuttamisessa, etenkin korruption poistamisessa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi keskiviikkona Brysselissä, että komissio suosittaa avaamaan EU-jäsenyysneuvottelut Ukrainan ja Moldovan kanssa.

Myös Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström korosti sitä, että EU-maiden on tuettava Ukrainaa uudistusten toteuttamisessa ja erityisesti korruption poistamisessa. Billström kiitteli Ukrainassa tähän mennessä toteutettuja uudistuksia, joiden määrä on huomattava siihen nähden, että maa käy sotaa Venäjän kanssa.

– Ukrainan ja EU:n suhde on ratkaisevan tärkeä, ei vain Ukrainalle vaan myös EU:lle. Ukraina kuuluu eurooppalaiseen perheeseen, Billström sanoi tiedotustilaisuudessa.

”Suomen Nato-jäsenyys ei ole vielä täydellinen”

Valtosen ja Billströmin ohella Helsingin ministeritapaamiseen osallistuvat puolustusministerit Antti Häkkänen (kok.) ja Pål Jonson. Ministerit keskustelivat ajankohtaisista ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisista asioista, kuten Natosta, Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja Lähi-idän kriisistä sekä kahdenvälisistä asioista.

Valtosen mukaan Ruotsin Nato-jäsenyysprosessin saattaminen loppuun on ensiarvoisen tärkeä asia sekä Suomelle että Ruotsille.

– Meidän jäsenyytemme Natossa ei ole täydellinen ennen kuin myös Ruotsi on jäsen, Valtonen sanoi.

Billströmiltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa, milloin hän uskoo Ruotsin Nato-jäsenyyden toteutuvan. Hän ei suostunut esittämään minkäänlaista arviota jäsenyyden toteutumisajankohdasta, mutta sanoi Ruotsin iloitsevan siitä, että maan Nato-jäsenyyden ratifiointi on lähtenyt etenemään Turkin parlamentissa.

– Me puhumme tässä nyt kahdesta maasta, Turkista ja Unkarista, ja kahdesta parlamentista, jotka ovat itsenäisiä tahoja. Parlamentaariset prosessit riippuvat parlamenteista. Mutta siihen, että prosessi on nyt käynnistynyt, me suhtaudumme hyvin myönteisesti, Billström sanoi.

Tuomas Savonen