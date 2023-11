Varastettu Penny Lane -kyltti palautui Liverpooliin 47 vuoden jälkeen – ”Let it be”, totesi kaupungin edustaja

The Beatlesin kuuluisaksi tekemältä Penny Lanelta varastettu katukyltti on palannut Liverpooliin 47 vuotta varkauden jälkeen. Asiasta kertovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja sanomalehti Independent.

Penny Lane -kyltti lähti humalaisten opiskelijoiden matkaan vuonna 1976, yhdeksän vuotta sen jälkeen kun Beatles oli ikuistanut kadun samannimisellä kappaleellaan popmusiikin historiaan.

Nimettömänä pysyttelevä entinen opiskelija otti aiemmin tänä vuonna yhteyttä Liverpoolissa sijaitsevaan The Beatles Story -museoon ja kertoi haluavansa palauttaa kyltin, jonka hän kertoi olevan virheettömässä kunnossa.

Mies kertoi viettäneensä Beatlesin kotikaupungissa kuusi onnellista vuotta opiskelijana ja tavanneensa siellä vaimonsa, jonka kanssa hän on ollut yhdessä 44 vuotta.

– Kyltin pitäisi tietenkin viettää loppuikänsä Liverpoolissa, mies totesi.

Kyltit varkaiden suosiossa

Liverpoolin kaupunginhallituksessa liikenteestä vastaava Dan Barrington totesi, että katukylttien poistaminen on rikos, josta voi saada vankeusrangaistuksen. Barrington kuitenkin katsoo, että ottaen huomioon tapauksen historian ja kyltin palautumisen juurilleen pitkän ja mutkaisen matkan jälkeen, asian voidaan tässä tapauksessa antaa olla – ”let it be”.

Humalaisen varkauden uhriksi joutunut katukyltti ei ole ainoa, joka Penny Lanelta on varastettu, mutta The Beatles Story -museon johtajien mukaan se on vanhin, joka on palautettu.

Kotikaupunkiinsa palautunut kyltti on nyt näytteillä museossa.

Maiju Ylipiessa