Varsinais-Suomen hyvinvointialue aikoo siirtää Halikon sairaalan avohoidon palveluita Salo IoT Campukselle ensi vuoden aikana.

Tyksin uusi psykiatrinen sairaala valmistuu ensi vuoden loppupuolella, ja sen myötä kaikki psykiatrinen osastohoito keskitetään Turkuun. Varha on pannut Halikon sairaala-alueen myyntiin.

– On varsin epätodennäköistä, että joku nopeasti ostaisi alueen. Meidän muuttomme sieltä liittyy uuden sairaalan valmistumiseen. Vuodeosastot siirtyvät Turkuun marraskuussa 2024, ja avohuolto siirtyy viimeistään silloin Salo IoT Campukselle, psykiatrian tulosryhmäjohtaja Jyrki Heikkilä Varhasta kertoo.

Neuropsykiatrian, lasten psykiatrian ja vanhuspsykiatrian käyttöön vuokrataan runsaat 300 neliömetriä tilaa. Niihin remontoidaan yhdeksän vastaanottohuonetta ja muita tarvittavia tiloja. Salo IoT Campus tekee tarvittavat muutostyöt.

Halikon sairaalasta uusiin tiloihin siirtyy suunnitelmien mukaan 17 potilastyötä tekevää henkilöä.

Tyks psykiatrialla on jo nyt vuokralla vajaat 1 500 neliötä eli yksi siipi Salo IoT Campuksen Kampa-rakennuksen toisesta kerroksesta.

Tilat otettiin käyttöön maaliskuussa, ja niihin siirrettiin sisäilmaongelmista kärsiviä avohoidon palveluita Salon keskustasta. Uudet vuokratilat tulevat vanhojen viereen.

– Saamme keskittämisestä etua ja synergiaa, Jyrki Heikkilä perustelee.

Varhan suunnitelmissa on keskittää Nokian entisiin toimistotiloihin päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä muita hyvinvointialueen toimintoja. Ajatuksena on, että käyttöön otettaisiin vaiheittain koko 4 400 neliömetrin kokoinen toinen kerros Kammasta.

Laajennusta perustellaan sillä, että saneerattavat tilat ovat modernit ja sisäilmaltaan terveet. Ne voidaan suunnitella yhteiskäyttöön, mikä tarkoittaa, että tilaa tarvitaan nykyistä vähemmän ja tehokkuus nousee.

Siipeen riittää yksi infopiste, jonka kautta kaikki asiakkaat tulevat sisään. Yksikön sijainti keskustassa on esimerkiksi Halikon sairaalaa parempi.

Psykiatrian lisäksi Varhan ikääntyneiden palvelut suunnittelee laajennusta Salo IoT Campuksella. Se aikoo luopua Perniön Alholan hoivakodista ja sen kupeessa olevasta Alppilasta lähivuosina.

Ikääntyneiden palveluiden tulosaluejohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen on kertonut (SSS 22.11.), että pääsyy muutokseen on lain vaatimus luopua vanhusten laitospaikoista vuoden 2027 loppuun mennessä.

Korvaavia paikkoja aiotaan rakentaa Salo IoT Campukselle, jossa toimii jo 30-paikkainen Campuskoti Merihelmi.

Varhan suunnitelmissa Kamman kolmanteen kerrokseen rakennettaisiin kaksi samankokoista hoivayksikköä lisää. Muutostyöt tekisi kiinteistöyhtiö, ja Varha vuokraisi tilat.

Jos suunnitelma toteutuu, ikääntyneiden palvelut täyttävät lähivuosina Kamman kolmannen kerroksen, jossa on niin ikään 4 400 neliötä tilaa.

Salon ja Someron sote-alueen päällikkö Petri Salo Varhasta sanoo, että IoT Campus on tällä hetkellä ”selkeästi monen sote-toimijan tähtäimessä”.

– Omasta näkökulmastani voin sanoa, että IoT on sellainen paikka, jossa on pystytty nopealla aikataululla toteuttamaan toimitilasuunnitelmia. Siinä on tietty syy, miksi monen toimijan katse on suuntautunut IoT:lle tänä vuonna, Salo perustelee.

Halikon sairaalan myynti on herättänyt kiinnostusta

Halikon sairaalan suuri kiinteistö on edelleen myynnissä. Kiinteistömyyjä Olli Lehden mukaan kohde on herättänyt kiinnostusta, mutta kaupantekoon asti ei olla vielä päästy.

– Missään maalissa ei olla vielä, mutta meillä on ollut lähes kymmenen kontaktia. Niistä 3–4 ovat olleet semmoisia, jotka voisivat edetä. Mukana on ihan realistisia vaihtoehtoja, Lehti arvioi.

Halikon sairaalakiinteistöön kuuluu 18 hehtaaria maata ja yli 20 rakennusta. Kohde on kiinteistökehittäjille vaativa.

– Se on iso massa, ja aika kehittämiselle on nyt melkein huonoin mahdollinen. Uudisrakentaminen on hiljaista ja korot ylhäällä. Kiinteistön jalostaminen vaatii kuitenkin aikaa.

– Toisaalta nyt siihen olisi ehkä mahdollisuus päästä kiinni pienemmällä rahalla, ja kun markkinat lähtevät liikkeelle, kehittäjä olisi valmiina toteuttamaan suunnitelmansa, Olli Lehti pohtii.

Toimittajan kommentti: mitä ei sanota ääneen?

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ensimmäistä vuotta sävyttää yksi asia. Varha valmistautuu luopumaan Salossa monesta vanhasta kiinteistöstä ja hankkii tilalle uusia.

Uusia tiloja kuvataan usein sanoilla ”moderni, sisäilmaltaan terve, tehokas, turvallinen”.

Mitä jätetään usein kohteliaasti sanomatta, mutta minkä voi lukea rivien välistä?

Sen, että Salon kaupungin vanhat sote-kiinteistöt eivät ole moderneja, terveitä, tehokkaita eivätkä turvallisia. Jos ne olisivat, Varha jatkaisi niissä ilomielin vuokralaisena.

Kaupungin kiinteistöt ovat vanhoja, huonokuntoisia ja osittain sisäilmaongelmaisia. Miksi?

Salon päättäjät ovat pitäneet tiukasti kiinni tärkeiksi käyneistä seinistä, mutta samaan aikaan rakennusten kunnossapidossa on nuukailtu.

Nyt, kun tilannetta arvioidaan puhtaasti toiminnan näkökulmasta, Varhan kirves heilahtaa armotta.

Kun asiaa tarkemmin ajattelee, se on pelkästään hyvä. Lähtökohta pitääkin olla, että työpaikka ja hoitopaikka on terveellinen ja turvallinen.

Kääntöpuoli asiassa on, että kaupungille jää huonokuntoisia sote-kiinteistöjä ilman vuokralaista. Mitä niille tehdään?