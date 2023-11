Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha aikoo keskittää Salon alueen vanhusten hoivaa voimakkaasti kaupungin keskustaan lähivuosina.

Varha on jo hyväksynyt suunnitelman uuden senioritalon rakentamisesta Alhaisiin. Sen rakentamisen pitäisi alkaa ensi keväänä.

Uuteen yksikköön tulee 60 ympärivuorokautista ja 50 yhteisöllisen asumisen paikkaa, ja se korvaa Kukonkallion hoivakodin. Suomusjärvellä toimiva Hintan hoivakoti on tarkoitus ajaa alas jo aiemmin.

Vuosien 2025–2028 investointisuunnitelmassaan Varha valmistautuu lakkauttamaan myös Perniön Alholan hoivakodin ja samassa rakennuksessa toimivan ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikön Alppilakodin.

Perniön kiinteistö on 1960-luvulta ja Varhan mukaan epäkäytännöllinen. Se on tarkoitus korvata rakentamalla Salo IoT Campukselle kaksi uutta 30-paikkaista ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä lisää.

Nokian entisellä kännykkätehtaalla toimii jo nyt 30-paikkainen Campuskoti Merihelmi.

Varhan ikääntyneiden palveluiden tulosaluejohtajan Eeva-Sirkku Pöyhösen mukaan Salo IoT Campuksen uusilla tiloilla korvattaisiin osin myös Halikossa sijaitseva laitospalveluyksikkö Halikkokoti.

– Meidän pitää luopua ikääntyneiden laitospaikoista vuoden 2027 loppuun mennessä, ja IoT Campukselle rakennettavilla tiloilla vastataan tähän. Halikkokodissa on pitkäaikaista laitospalvelua, joka lain mukaan pitää päättää. Sinällään toiminta siellä ei ole loppumassa, vaan se muuttuu toisenlaiseksi, Pöyhönen selvittää.

Ajatuksena on, että Varha vuokraa uusille yksiköille tilat Salo IoT Campukselta, joka tekee tarvittavat muutostyöt. Toimintojen keskittäminen samaan kiinteistöön Campuskoti Merihelmen kanssa tuo toiminnallista hyötyä esimerkiksi yöhoidon järjestämisessä.

– Päätöksiä näistä asioista tehdään palveluverkkosuunnitelman yhteydessä. Nyt kyse on vasta varautumisesta tuleviin investointeihin, Eeva-Sirkku Pöyhönen korostaa.

Varha varautuu korvaamaan tarvittaessa myös ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavan Paukkulakodin. Uuteen 60-paikkaiseen yksikköön on varattu investointiohjelmassa 11,5 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialue on tällä hetkellä vuokralla Paukkulakodissa, jonka omistaa Salon kaupunki.

Kiinteistössä on ollut sisäilmaongelmia, ja kaupunki korjasi talon kosteusvaurioita viimeksi pari vuotta sitten. Remontti ei poistanut ongelmia.

– Henkilökunnalla on ollut sisäilmasta johtuvia ongelmia, ja niitä on käsitelty sisäilmatyöryhmässä. Kaupungilla on siellä tiettyjä toimenpiteitä meneillään, Varhan toimitilajohtaja Juha Rantasalo kertoo.

Rantasalon mukaan kaupunki on tehnyt Paukkulakodissa myös kuntoselvityksen.

– Siinä tuli yhtä ja toista ilmi, ja havaitut ongelmat sopivat henkilökunnan oireisiin, Rantasalo sanoo.

Ikääntyneiden palveluiden tulosaluejohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen sanoo toivovansa, ettei Paukkulakotia tarvitsisi lakkauttaa. Jos sisäilmaongelmia ei saada kuriin, vaihtoehdot ovat vähissä.

– Salossa ongelma on nimenomaan se, että osa tiloista on huonokuntoisia. Meidän on huolehdittava siitä, että henkilökunnalle ja asukkaille pystytään tarjoamaan turvalliset työ- ja asuintilat, Pöyhönen linjaa.

Varsinais-Suomen aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa tiistaina. Se esittää, että aluevaltuusto hyväksyy suunnitelman ja lähettää sen ennakolliseen hyväksymismenettelyyn ministeriöille.

Särkisalokodin lakkautus kirveli pitkään

Salossa on lakkautettu vuonna 2009 perustetun uuden Salon aikana kolme hoivakotia.

Salon kaupunginvaltuusto antoi marraskuussa 2011 luvan Särkisalokodin, Perttelin Kajalakodin ja Kiikalan Mariakodin lakkautukselle.

Kaikista päätöksistä äänestettiin. Tiukin äänestys käytiin Särkisalokodista, joka lakkautettiin äänin 38–37.

Lakkautuspäätös kirveli kuntalaisia pitkään. Siitä valitettiin myös Turun hallinto-oikeuteen. Oikeus hylkäsi valituksen.

Särkisalokodin asukkaat ja henkilökunta muuttivat seuraavana keväänä Perniön Tiipilään uuteen palvelukeskukseen. Kolme asukasta muutti Alholan hoivakotiin Perniöön.

Särkisalokodin kiinteistöstä remontoitiin pari vuotta myöhemmin alueen asukkaiden yhteinen monitoimitalo.

Pienen Mariakodin asukkaat siirrettiin muualle ympärivuorokautiseen hoitoon keväällä 2012.

Kajalakodista Salon vanhuspalvelut luopui keväällä 2014. Talo siirtyi ensin mielenterveyskuntoutujien käyttöön. Myöhemmin kaupunki myi kiinteistön.