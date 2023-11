Vastaamo-syytetty Aleksanteri Kivimäen epäillään esiintyneen perhetuttunsa oikeusjutussa Yhdysvaltojen puolustusministeriön asiantuntijana, jota ei ole olemassa

STT:n tietojen mukaan Vastaamo-syytetyn Aleksanteri Kivimäen epäillään väärentäneen asiantuntijalausunnon, jota yritettiin käyttää oikeusjutussa hänen perhetuttunsa hyväksi. Kivimäen epäillään esiintyneen lausunnossa valenimellä ja muun muassa Yhdysvaltojen puolustusministeriön asiantuntijana.

STT kertoi viime vuonna, että Kivimäestä oli aloitettu uusi esitutkinta Lounais-Suomessa. STT:n tietojen mukaan rikosepäily liittyy Kivimäen perhetutun oikeustaisteluun entisen yhtiökumppaninsa kanssa.

Naisella oli yhtiökumppaninsa kanssa yritys Varsinais-Suomessa. Vuonna 2018 yhtiökumppani erotettiin yrityksen hallituksen puheenjohtajan paikalta luottamuspulan vuoksi, ja nainen valittiin hänen tilalleen.

Erotettu vei asian oikeuteen, koska hän sanoi, ettei ollut saanut tietoa ylimääräisestä yhtiökokouksesta tai sitä edeltäneestä hallituksen kokouksesta, jossa yhtiökokouksen koolle kutsumisesta oli päätetty.

Kivimäen perhetuttu sanoi, että oli lähettänyt kutsut sähköpostilla ja esitti käräjäoikeudelle todisteeksi asiantuntijalausunnon, jonka oli laatinut Yhdysvalloissa asuva it-forensiikan asiantuntija ”Robert Cornel”. Lausunnon mukaan Cornel työskenteli asiantuntijana Massachusettsin osavaltiolle sekä Yhdysvaltojen puolustusministeriölle.

Kotiosoite vei parkkipaikalle

Yhtiökumppani ryhtyi selvittämään Cornelin taustoja ja otti yhteyttä Massachusettsin osavaltion forensiikkapalveluiden johtajaan. Tämä kertoi, ettei tuntenut Robert Cornel -nimistä henkilöä eikä myöskään pystynyt löytämään hänestä mitään tietoja netistä. Cornelin kotiosoite Yhdysvalloissa johti parkkipaikalle ja hänen puhelinnumeronsa Espanjaan.

Yhtiökumppani pyysi myös kahta kielenkääntäjää arvioimaan Cornelin lausuntoa. He katsoivat, että lausunnossa olleiden kielioppivirheiden ja ilmaisujen perusteella oli syytä epäillä, ettei englanti ole lausunnon laatijan äidinkieli.

Koska Cornelin henkilöllisyydestä oli epäselvyyttä, yhtiökumppani pyysi useaan otteeseen, että oikeus kuulisi Cornelia henkilökohtaisesti. Nainen vastusti vaatimusta, koska hänen mukaansa se olisi ollut aikataulullisesti mahdotonta ja kohtuuttoman kallista, koska Cornel asui Yhdysvalloissa.

Käräjäoikeus päätyi vaatimaan naiselta lisäselvitystä Cornelista henkilönä sekä hänen asiantuntijuudestaan. Lopulta naisen avustaja ilmoitti, että he luopuvat lausunnosta asiantuntijatodisteluna.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden mukaan kaikki asiassa esiin tulleet seikat viittasivat siihen, että Robert Cornel ei ollut todellinen henkilö. Se katsoi ratkaisussaan kesällä 2020, että nainen ei ollut lähettänyt riidanalaisia sähköposteja. Tuomiosta valitettiin Turun hovioikeuteen, joka arvioi asiaa samalla tavalla.

Tapasi Kivimäen Espanjassa

Naisella oli käräjäoikeudessa toisena asiantuntijanaan suomalainen tietoturvayritys. Yrityksenkin lausunto menetti näyttöarvonsa, kun käräjäoikeudelle selvisi, että se oli perustunut Robert Cornelin toimittamiin sähköpostin lokitiedostoihin. Oikeuden mukaan jäi epäselväksi, mistä yritykselle toimitetut määrittämättömät lokitiedostot oli todellisuudessa kerätty ja kuka niitä oli käsitellyt.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsiteltävän Vastaamo-jutun syyttäjien mukaan naisen sähköpostin lokitiedostot kytkevät osaltaan Aleksanteri Kivimäen Vastaamon tietomurtoon ja potilaiden kiristämiseen.

Kun poliisi tutki tietomurtoon väitetysti liittyviä palvelimia, tutkinnassa löytyi Kivimäen perhetutun sähköpostiloki sekä tiedosto, joka sisälsi Robert Cornelin kirjoittamaksi merkityn asiantuntijalausunnon. Syyttäjien mukaan Robert Cornel on yksi Kivimäen käyttämistä peitenimistä ja lausunnossa mainittu puhelinnumero on kuulunut Kivimäelle.

Vastaamo-jutun esitutkinnan mukaan perhetuttu lensi huhtikuun 2019 alussa Espanjaan tapaamaan Kivimäkeä. Keskusrikospoliisin mukaan Kivimäki on kertonut, että nainen pyysi häntä muokkaamaan sähköpostinsa tietoja niin, että näyttäisi siltä kuin väärään osoitteeseen lähetetyt sähköpostiviestit olisivat menneet oikealle vastaanottajalle. Kivimäki sanoi kopioineensa sähköpostin lokitiedoston koneelleen ja käsitelleensä sitä, esitutkinnassa sanotaan.

Käräjätuomion mukaan nainen luovutti sähköpostinsa lokitiedoston suomalaisen tietoturvayrityksen tutkittavaksi 11. huhtikuuta 2019, eli Espanjan-matkan jälkeen. Cornelin asiantuntijalausunnon hän esitti käräjäoikeudelle lokakuussa 2019.

Naista kuultiin todistajana Vastaamo-esitutkinnassa toukokuussa. Hän sanoi, ettei tiedä mitään siitä, miten hänen sähköpostejaan oli päätynyt tutkitulle palvelimelle. Hän ei halunnut vastata kysymykseen siitä, tunteeko Kivimäkeä henkilökohtaisesti ja vetosi itsekriminointisuojaan.

Kivimäen asianajaja ei kommentoi

Kivimäkeä on epäilty Lounais-Suomen tutkinnassa tietomurrosta, viestintäsalaisuuden loukkaamisesta ja todistusaineiston vääristelemisestä. Jutussa on myös toinen epäilty, jota koskevat samat rikosnimikkeet. STT:n tietojen mukaan hän on yritysjutussa osallisena ollut Kivimäen perhetuttu.

Tapaus on syyteharkinnassa. Syyttäjä Petri Hiltunen kertoi STT:lle keskiviikkona, että syyteharkinta on vielä alkuvaiheessa. Hän ei kommentoinut epäiltyjen henkilöllisyyksiä tai sitä, mitä rikosepäilyt pitävät sisällään.

– Jutussa on Robert Cornelin nimellä oleva lausunto, ja epäily on sellainen, että tällaista henkilöä ei ole olemassa, sen verran voin sanoa, Hiltunen sanoi.

Hiltusen mukaan molemmat epäillyt ovat kiistäneet rikosepäilyt.

Kivimäen asianajaja Peter Jaari ei halunnut kommentoida asiaa STT:lle tässä vaiheessa. STT tavoitti myös Kivimäen perhetutun, mutta ei saanut naiselta kommenttia asiaan.

Lounais-Suomen poliisi on aiemmin kertonut, että epäillyissä rikoksissa kohteena ei ole iso taho. Poliisin mukaan kohteena olivat yksityishenkilö ja yritys.

Kivimäen vangitsemistietojen mukaan tekoaika ulottui tietomurrossa ja viestintäsalaisuuden loukkaamisessa maaliskuun 2019 lopulta lokakuun alkupuolelle 2021. Todistusaineiston vääristelemisessä epäilty tekoaika on toukokuun 2019 lopulta tammikuuhun 2020.

Maria Rosvall