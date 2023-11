Vastaamo-syytetty vaatii jälleen päästä vapaaksi tutkintavankeudesta

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta syytetty Aleksanteri Kivimäki on jälleen esittänyt käräjäoikeudelle vaatimuksen päästä vapaaksi tutkintavankeudesta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee asiaa tänään klo 14.

Kivimäki, 26, on vaatinut, että hänet pitäisi asettaa tutkintavankeuden sijaan tehostettuun matkustuskieltoon. Tehostetussa matkustuskiellossa rikoksesta epäiltyä valvotaan teknisin välinein.

Viime viikolla käräjäoikeus hylkäsi Kivimäen vaatimuksen. Oikeus katsoi, ettei tehostettu matkustuskielto olisi riittävän tehokas pakkokeino estämään Kivimäkeä pakenemasta, jos hän päättäisi niin tehdä.

– Valvomiseen käytettävä panta on poistettavissa, ja sen jälkeen Kivimäki voisi matkustaa ainakin Schengen-alueella ilman henkilöllisyystodistusta. Pakenemista ei voitaisi Kivimäen niin halutessa estää myöskään tehostetulle matkustuskiellolle asetettavilla muilla ehdoilla, kuten puhelinsoitoilla tai valvontakäynneillä, oikeus katsoi päätöksessään tuolloin.

Puolustus: Karttamisvaaraa ei ole

Kivimäen puolustus on esittänyt, että oikeudenkäynnin alettua karttamisvaaraa ei enää olisi. Puolustus on vedonnut myös siihen, että Kivimäki on ollut tutkintavankeudessa jo yli kahdeksan kuukautta.

Viime viikon käsittelyssä syyttäjät nostivat esille, että Kivimäen hallusta oli kiinni ottamisen jälkeen löytynyt useita väärennettyjä matkustusasiakirjoja.

– Kivimäki on pidätysmääräyksen jälkeen pystynyt välttämään kiinni jäämistä pitkänkin aikaa Euroopassa siitä huolimatta, että häntä on etsitty Euroopan laajuisella etsintäkuulutuksella, syyttäjä Pasi Vainio huomautti.

Syyttäjät vaativat Kivimäelle seitsemän vuoden vankeusrangaistusta yhteensä yli 21 000 uhriin kohdistuneista rikoksista. Kivimäkeä syytetään törkeästä tietomurrosta, liki 9 600 törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, yli 21 300:sta törkeän kiristyksen yrityksestä sekä 20 törkeästä kiristyksestä.

Oikeudenkäynti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa jatkuu helmikuun lopulle.

Maria Rosvall