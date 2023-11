Vastaamo-syytetty yritti jälleen vapaaksi tutkintavankeudesta – oikeus hylkäsi hakemuksen

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus päätti keskiviikkona pitää Vastaamo-syytetty Aleksanteri Kivimäen edelleen vangittuna. Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta syytetty Kivimäki, 26, oli vaatinut, että hänet asetettaisiin tutkintavankeuden sijaan tehostettuun matkustuskieltoon.

Tehostetussa matkustuskiellossa rikoksesta epäiltyä valvotaan teknisin välinein.

Myös viime viikolla käräjäoikeus hylkäsi Kivimäen vaatimuksen. Oikeuden mukaan ei ole todennäköistä, että Kivimäki noudattaisi tehostetun matkustuskiellon vaatimuksia. Oikeus on myös katsonut, ettei kielto olisi riittävän tehokas pakkokeino estämään Kivimäkeä pakenemasta, jos hän päättäisi niin tehdä.

Kivimäen puolustus on esittänyt, että oikeudenkäynnin alettua karttamisvaaraa ei enää olisi. Puolustus on vedonnut myös siihen, että Kivimäki on ollut tutkintavankeudessa jo yli kahdeksan kuukautta ja että vankeus vaikeuttaa puolustuksen valmistautumista istuntoihin.

Syyttäjät vaativat Kivimäelle seitsemän vuoden vankeusrangaistusta yhteensä yli 21 000 uhriin kohdistuneista rikoksista. Kivimäkeä syytetään törkeästä tietomurrosta, liki 9 600 törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, yli 21 300:sta törkeän kiristyksen yrityksestä sekä 20 törkeästä kiristyksestä.

Oikeudenkäynti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa jatkuu helmikuun lopulle.

Maria Rosvall