Veikkaus vähentää parisataa työpaikkaa, sulkee Tampereen kasinon

Veikkaus sulkee Tampereen kasinon joulukuussa. Päätös tehtiin osana muutosneuvotteluja, joiden lopputuloksesta yhtiö kertoi maanantaina.

Tampereen areenan yhteydessä sijaitseva kasino on ehtinyt toimia vain vajaa pari vuotta. Yhteensä Veikkauksella on tällä hetkellä Suomessa kaksi kasinoa, joista Helsingin kasino on toiminut yli 30 vuotta.

Lisäksi tämän vuoden loppuun mennessä suljetaan 19 Veikkauksen pelisalia eri puolilla maata. Esimerkiksi Helsingissä lopettavat Redin, Kaisaniemen ja Triplan Pelaamot, Turussa Skanssin ja Aurakadun, Seinäjoella ja Lempäälässä Ideaparkien ja Oulussa Kauppurienkadun Pelaamo.

Veikkaus myös leikkaa työpaikkoja, mutta määrät jäivät hieman syyskuussa ilmoitettuja pienemmiksi. Yhtiön mukaan arviolta noin 185–215 työntekijän työt päättyvät ja noin 110–150 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti.

Syyskuussa alkaneet muutosneuvottelut koskivat yli 800:aa työntekijää, ja vähennystarpeeksi arvioitiin tuolloin enimmillään 240.

– Yhdessä henkilöstön edustajien kanssa käytyjen rakentavien keskustelujen jälkeen lopulliset luvut ovat alkuperäistä arviota pienemmät, sanoi Veikkauksen henkilöstöjohtaja Heli Lallukka tiedotteessa.​

Tarkemmat määrät päättyvistä työsuhteista selviävät vuoden loppuun mennessä. Veikkauksen mukaan siihen vaikuttavat päätökset työntekijöille tarjottujen uusien työtehtävien ja -nimikkeiden vastaanottamisesta sekä mahdolliset sisäiset siirrot yhtiössä.

Kilpailukykyä halutaan vahvistaa

Veikkauksen mukaan muutoksilla vahvistetaan yhtiön strategian mukaisia tavoitteita. Veikkaus haluaa olla tulevaisuudessa sekä Suomen markkinajohtaja että kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kasvava rahapeliyhtiö.

– Tulemme tulevien vuosien aikana investoimaan merkittävästi kilpailukykymme vahvistamiseen. Meillä on Veikkauksessa erittäin ammattimaista alan osaamista, mutta tarvitsemme sitä lähitulevaisuudessa myös talon ulkopuolelta, Lallukka kuvailee.

Osana muutosta Veikkauksen liiketoiminta on jaettu kolmeen osaan. Kotimaan liiketoiminta on kahdessa osassa, joista toinen kattaa onnenpelit, automaatit ja yhtiön omat pelipaikat ja toinen nettikasinon ja vedonlyönnin. Kolmas osio käsittää kansainvälisen liiketoiminnan.

Taustalla monopolin murtaminen

Muutosten taustalla on hallitusohjelmaan kirjattu suunnitelma avata rahapelijärjestelmä kilpailulle ja siirtää osa Veikkauksen digitaalisesta rahapeliliiketoiminnasta osaksi kansainvälistä lisenssipelimarkkinaa. Veikkauksella on säilymässä monopoli lotossa ja fyysisissä peliautomaateissa.

Veikkauksen monopolin murtaminen lähti kuitenkin liikkeelle jo ennen vaaleja, kun nykyisen järjestelmän ongelmat alkoivat käydä ilmeisiksi. Arviolta jo noin puolet digipeleistä pelataan ulkomaille, jolloin ulkopuoliset peliyhtiöt saavat tuottonsa ilman lisenssimaksuja, veroja tai vastuuta rahapeliongelmista.

Liisa Kujala