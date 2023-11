Venäjän viranomaiset ovat alkaneet taas päästää paperittomia Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille – apulaiskomentaja uskoo ilmiön lisääntyvän

Venäjä on päästänyt Suomen rajanylityspaikoille viime aikoina aiempaa enemmän turvapaikanhakijoita puutteellisin matkustusasiakirjoin.

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jukka Lukkari arvioi STT:lle, että rajanylityspaikoille saapuu ihmisiä puutteellisin asiakirjoin myös jatkossa.

– Arvioimme, että tämä tulee jatkumaan ja lisääntymään. Uskoisin, että tällä viikolla ihmisiä saapuu jo kokonaisuudessaan enemmän kuin viime viikolla, sanoo Lukkari.

Maanantai-iltana puoli seitsemään mennessä Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille oli saapunut 27 turvapaikanhakijaa puutteellisin asiakirjoin. Pelkästään viime viikon aikana vastaavankaltaisia tulijoita on ollut 34. Turvapaikanhakijoiden joukossa on Lukkarin mukaan ollut muun muassa irakilaisia, syyrialaisia, turkkilaisia ja somalialaisia.

Rajavartiolaitoksen mukaan Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille on elokuusta lähtien saapunut tavallista suurempi määrä ihmisiä puutteellisin matkustusasiakirjoin.

Pidetty hybridivaikuttamisen keinona

Aiemmin Venäjä ei pääsääntöisesti ole sallinut puutteellisin asiakirjoin matkustavien jatkaa Suomen rajanylityspaikoille, mutta viime kuukausina Venäjän toiminta on muuttunut. Syy ei ole tiedossa.

Poikkeuksen muodostaa se, kun syksyllä 2015 Venäjältä saapui runsaasti kolmansien maiden kansalaisia hakemaan turvapaikkaa Lappiin Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikoille. Ylityspaikoille ihmiset saapuivat vanhoilla henkilöautoilla ja polkupyörillä. Kaikkiaan loppusyksyn 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana Venäjä päästi noin 1 000 turvapaikanhakijaa läpi Suomen rajalle puutteellisin asiakirjoin.

Eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta kertoi sunnuntaina STT:lle, että tämän syksyn rajanylityksissä on ollut mukana samanlaisia elementtejä kuin runsaat seitsemän vuotta sitten. Turvapaikanhakijoiden laajamittaista ohjaamista Suomen rajanylityspaikoille on sittemmin alettu pitää hybridivaikuttamisen keinona, ja vastaavan varalle on muutettu myös lainsäädäntöä.

Lisääntyneeseen turvapaikanhakijoiden määrään varauduttu

Maahanmuuttovirasto (Migri) sanoo STT:lle maanantaina, että sen ylläpitämä vastaanottojärjestelmä on varautunut lisääntyneeseen turvapaikanhakijoiden määrään.

Turvapaikanhakijat rekisteröidään lähtökohtaisesti rajalla, josta heidät siirretään Migrin mukaan Rajavartiolaitoksen tilaamilla bussikuljetuksilla vastaanottokeskuksiin.

Valtionhallinto, mukaan lukien Maahanmuuttovirasto, seuraa Migrin mukaan tarkasti tilannetta ja on valmistautunut reagoimaan kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla. Valmiuden tilanne Suomessa on hyvä ja viranomaisyhteistyö tiivistä ja toimivaa, virasto vakuuttaa sähköpostiviestissään.

Rajanylitykset polkupyörillä kiellettiin

Maanantaina Rajavartiolaitos tiedotti, että rajanylitykset polkupyörillä on kielletty Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran kansainvälisten ajoneuvoliikenteen rajanylityspaikkojen kautta. Kielto on ollut voimassa torstaista lähtien, mutta siitä tiedotettiin maanantaina.

Helsingin Sanomat kertoi jo sunnuntaina venäläisen Fontanka-verkkojulkaisun tietoihin nojaten, että Nuijamaan, Vaalimaan ja Imatran rajanylityspisteet olivat sulkeutuneet venäläiseltä polkupyöräliikenteeltä.

Rajavartiolaitoksesta puolestaan kerrottiin sunnuntaina STT:lle, että asiasta oli käyty keskusteluita Venäjän kanssa. Maanantaina tiedotettu päätös on tehty Kaakkois-Suomen rajavaltuutetun yksipuolisella ilmoituksella.

– Olemme ilmoittaneet näkemyksemme Venäjälle siitä, että tämä on ilmiön hallitsemiseksi tarpeen, Lukkari sanoo.

”Valmius kiristyksiin on olemassa”

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Suomen lainsäädäntö on ajan tasalla välineellistetyn maahantulon tilanteissa. Hän huomauttaa, että käytännössä päivitetty rajavalvontalaki antaa mahdollisuuden sulkea kaikki ylityspisteet myös kansainvälistä suojelua hakevilta, jos Venäjä lähettäisi turvapaikanhakijoita Suomen rajalle.

Kyseinen lainmuutos tuli voimaan runsas vuosi sitten heinäkuussa 2022.

– Viranomaiset ja hallitus ovat seuranneet tilannetta rajanylityspaikoilla tarkasti. Olemme tehneet tarvittavia kiristyksiä, kuten Venäjän rekisterissä olevien autojen Suomeen tulon sekä polkupyöräylitysten kieltämisen. On hyvä tiedostaa, että työkalupakista löytyy tarvittavia toimia ja valmius kiristyksiin on olemassa, mikäli tilanne niin vaatisi, Kopra toteaa tiedotteessa.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoi viestipalvelu X:ssä sunnuntaina, että Suomen viranomaiset seuraavat tilannetta tarkasti.

– Olemme varautuneet ja toimimme tilanteen edellyttämällä tavalla, sanoi Rantanen.

STT ei tavoittanut Rantasta kommentoimaan maanantaina.

—

Työryhmä: Sanna Raita-aho, Terhi Riolo Uusivaara, Eeva Nikkilä-Kiipula, Markku Uhari

työryhmä