Venäläisiä soluttautujia olisi pitänyt murehtia jo aiemmin

Hallitus joutuu nyt tosissaan miettimään luovia ratkaisuja itärajan ihmisliikenteen rajoittamiseksi. On käynyt selväksi, että neljän rajanylityspaikan sulkeminen ei saanut Venäjää lopettamaan hybridioperaatiotaan. Sen jälkeen hallitus olisi halunnut laittaa koko itärajan kiinni, mutta se ei onnistunut.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen katsoi alkuviikolla, että näin järeille toimille ei ole perusteita. Päätös on herättänyt nurinaa sekä poliitikkojen että kansalaisten piirissä. Puumalainen teki kuitenkin vain työtään. Laillisuusvalvojan tehtävä on varmistaa päätösten lainmukaisuus. Myös suhteellisuudentaju on hyvä muistaa.

Torstaina sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ilmoitti hallituksen seuraavasta siirrosta. Nyt valmistellaan pikavauhtia yhden tai useamman järjestelykeskuksen perustamista Suomeen. Taustalla on pelko siitä, että itärajan yli tulevilla turvapaikanhakijoilla saattaa olla pahat mielessä.

Muun muassa eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) on pelotellut, että Venäjä voisi hyvin soluttaa agenttejaan tulijoiden joukkoon. Niinpä hallitus haluaa kontrolloida tulijoita.

Tosiasiassa järjestelykeskus ei ratkaise ongelmaa. Lain mukaan järjestelykeskuksia voidaan ottaa käyttöön siinä tapauksessa, että maahantulo on laajamittaista. Tällä hetkellä se ei ole.

Lisäksi järjestelykeskus ei ole mikään pidätyskeskus. Maahantulijaa voidaan pitää siellä vain niin pitkään, että hänen tuntomerkkinsä saadaan rekisteröityä. Laki vaatii, että rekisteröinti on tehtävä viipymättä. Tämän jälkeen tulija pääsee pois.

Toimiessaan Sipilän hallituksen sisäministerinä nykyinen pääministeri Petteri Orpo (kok.) ehdotti Suomeen uudenlaisten ”palautuskeskusten” perustamista. Esitys liittyi vuoden 2015 siirtolaistulvaan. Orpon visiossa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voitaisiin sijoittaa suljettuun laitokseen odottamaan palauttamistaan lähtömaihinsa.

Esitys kaatui juridisiin ongelmiin. Turvapaikanhakija olisi laitettu käytännössä vankilaan, vaikka tämä ei olisi tehnyt mitään laitonta.

Saattaa olla, että kohta joku keksii esittää jotain samansuuntaista. Esitys todennäköisesti törmäisi samoihin esteisiin kuin viimeksikin.

Hallituksella on perusteltu huoli siitä, että Venäjältä Suomeen työnnettäviä henkilöitä pitää pystyä valvomaan. Kaikkeen pitää varautua. Länsimainen oikeusvaltio on kieltämättä altis Venäjän kaltaisen roistovaltion kiusanteolle. Jokainen kuitenkin toivottavasti ymmärtää, miksi sen periaatteista on tärkeä pitää kiinni.

Sitä paitsi on jokseenkin outoa kuvitella, että Venäjä soluttaisi sabotöörejä Suomeen juuri nyt ja juuri Lähi-idästä ja Afrikasta tulevien turvapaikanhakijoiden seassa.

Itäraja on ollut auki tähän saakka, huolimatta Ukrainassa käytävästä sodasta. Viisumin saantiakaan ei rajoitettu heti sodan alettua.

On siis oletettava, että jos Venäjä haluaisi sijoittaa Suomeen ”pieniä vihreitä miehiä”, he olisivat jo täällä.