Verotietojen tirkistelylle on myös perusteensa

Tänään suomalaiset jälleen tirkistelevät tai tarkastelevat toistensa tuloja, näkökulmasta riippuen. Verohallinto julkistaa viime vuoden verotiedot ja niistä uutisoidaan laajasti. Myös Salkkarin verokone raksuttaa. SSS.fi-sivuilla voi tutkia seudun yritysten ja vaikutusvaltaisten varsinaissuomalaisten verotietoja.

Yhtä varmasti kuin verotiedot keräävät lukijoita, niiden julkistaminen kerää myös kritiikkiä.

Veropäivää kutsutaan usein kateuspäiväksi, eikä ihan vailla perusteita. Moni ajattelee, että tulojen julkinen esittely on omiaan aiheuttamaan aiheetonta kateutta. Pöyristymisen aiheita löytyy joka vuosi.

Julkisuus keskittyy rahaan, mutta vähemmälle huomiolle jäävät sen eteen tehty työ ja sen laajat vaikutukset. Toisaalta verotiedot eivät kerro kaikkea. Osa merkittävistäkin tuloista voi olla verottomia, kuten osingot tietyin ehdoin. Firman veneet ja edustuskulut eivät näy tilastoissa.

Julkisuuskin on vuosien mittaan raadollistunut. Joka vuosi monen pintajulkkiksen elämän karu totuus paljastuu glamoröösin kuoren alta, kun verotiedot lyödään esiin lehtien palstalla.

Iso osa verotietojen tutkimisesta johtuu uteliaisuudesta ja tirkistelynhalusta. Pinnan alla on kuitenkin jaloja motiiveja. Yhteiskunnan läpinäkyvyys ei ole vähäisimmästä päästä. Suomessa on edelleen tapana liian helposti salata asiakirjoja, joiden kuuluisi olla julkisia. Lehdistön tiedonsaantioikeus on toimivan kansalaisyhteiskunnan edellytys.

Verotiedot antavat faktapohjaa keskusteluun esimerkiksi tuloeroista, verotuksen tasapuolisuudesta. Samalla muistuu mieleen, että tätä maata pyöritetään yritysten yhteisöveroilla sekä yrittäjien ja palkansaajien yhteiseen pottiin kantamilla euroilla.