Vilpas poistaa syvän hiljaisuuden hetkiä panostamalla ottelutapahtumaan – ”Kun sitä puhelinta räplätään joka tapauksessa, niin pyrimme kohdentamaan sitä osallistamalla”

Jere Aalto ja Niko Kallioniemi ovat vuosien varrella havainnoineet, että Salon Vilppaan korisliigaotteluissa on vallinnut säännöllisin väliajoin taustamusiikkia lukuun ottamatta syvä hiljaisuus.

– Aikalisillä, pitkällä puoliaikatauolla ja neljännesten välissä on räplätty puhelinta, Kallioniemi mainitsee.

Markkinointipäällikkö Aalto ja toiminnanjohtaja Kallioniemi ovat lähteneet täyttämään näitä tyhjiä kohtia. Keinoina ovat olleet lasten keskinäiset pelit Salohallin parketilla ja neljännesten välinen tietovisa.

Viimeisimmässä kotipelissä Katajaa vastaan uutuutena otettiin vielä käyttöön otteluisäntää esille tuonut kilpailu, johon vastattiin Vilppaan Instagram-tarinassa.

– Kun sitä puhelinta räplätään joka tapauksessa, niin pyrimme kohdentamaan sitä otteluun liittyviin asioihin ja ylipäänsä osallistamalla. Vastauksia tuli niin paljon, että samaa konseptia on tarkoitus jatkaakin, Aalto sanoo.

Lauantai-illan Seagulls-ottelussa mennään vielä laajemmalle oheisohjelmatasolle. Tunti ennen ottelua alkaa live-musiikki, ja lisämaksusta tarjoutuu mahdollisuus esimerkiksi pukukoppivierailuun Vilppaan pelaajan Riku Laineen opastamana.

– ”Riksa” (Laine) otetaan tähän mukaan – fiksuuden ja filmaattisuuden lisäksi – sen takia, että hän on joka tapauksessa muutenkin hallilla jo niin kauan ennen ottelun alkua. Jos hänen saapumisaikansa on aiemmin ollut kaksi tuntia ennen peliä, niin nyt se taitaa olla jo lähempänä kolmea tuntia, Aalto nauraa.

Panostus ottelutapahtumaan edellyttää tietysti resursseja. Rajattomasti niitä ei seuran toimistolla edelleenkään ole. Aalto hoitaa ottelua edeltävien ja sen aikana toteutettavien ohjelmanumeroiden juonnot, Kallioniemi esimerkiksi yritysvierailut.

– Talkoolaisten rooli on tietysti yhä tärkeämpi, kun pelin ympärille toteutetaan uusia juttuja. Siksi heille kuuluu jälleen kerran iso kiitos. Samoin Launiaisen Tatu on valtava apu hoitaessaan kulloisetkin muutokset valaistuksessa, hän kiittelee.

Toisaalta miehet toteavat uudistusten olevan varsin helppoja toteuttaa.

– Kun Salohallissa on käytettävissä langaton mikrofoni ja valotkin saa sujuvasti sammuksiin, niin miksei näitä asioita hyödynnettäisi, Aalto järkeilee.

Erilaisten oheisjuttujen tavoitteet ovat helposti pääteltävissä.

1) Uudet katsojat: jo Hanhivaara-harjoitusturnauksen useiden satojen yleisömäärät kertovat tietyn Vilpas-yleisön olemassaolosta.

2) Lasten ja nuorten houkuttelu mukaan.

– Ihan lapsena itselleni tärkein asia oli Salohallin juoksusuora. Sitä päädystä toiseen mahdollisimman kovaa, Aalto muistelee.

– Kun joskus oli tulossa esimerkiksi Mäkkäri-matsi, niin sitä peliä muksuna odotti ihan eri tavalla, mainitsee samaa kolmekymppisten ikäluokkaa oleva Kallioniemi.

3) Vilppaan näkyminen koko seurana, ilman viikinkisarvia.

– Juniorien saaminen katsomoon on tietysti haastavaa. Viikonloppuisin heillä on omia otteluitaan, arkisin taas harjoituksia, Kallioniemi huomauttaa.

4) Järjestää asioita, joita ei Ruudun ottelulähetyksestä pysty kokemaan.

– Esimerkiksi tuo Instagram-kisa on sellainen, johon voi käytännössä osallistua vain paikan päällä, vaikka se osin sosiaalisessa mediassa tapahtuukin, Aalto ottaa esimerkin.

Kaksikko pyrkii muistamaan myös sen, että liika on liikaa.

– Ei luoda sirkushuveja väkisin, vaan pidetään kokonaispaketti tyylikkäänä. Pyritään välttämään yleisölle aiheutuvaa ähkyä – peli on itsessään tärkein asia edelleen.

25-vuotias Salohalli on edelleen melko toimiva myös muuhun kuin itse koripalloon liittyen.

– Pääsääntöisesti asiat toimivat. Toki varsinkin pudotuspeleissä yritysvieraiden suhteen tulee hankaluuksia, kun rauhallista tilaa ei ole oikeastaan missään, Kallioniemi toteaa.

– Pelimanni-ravintolan laajennus olisi kova juttu. Toki ymmärrämme, että monella muullakin on monenlaisia toiveita tämäntyyppisissä asioissa, Aalto muistuttaa.

Viikonpäivällä on oma merkityksensä. Oheismyyntitulojen (lue: ensisijaisesti oluen) hittipäivä on edelleen lauantai. Toisaalta myös keskiviikkona pelatun Karhubasket-ottelun yleisömäärä osui siihen hämmästyttävänkin tarkasti samaan haarukkaan, joka on kaikissa kolmessa kotiottelussa 29 katsojan tarkkuudella ollut.

Otanta on pieni mutta toistaiseksi positiivinen. Hieman yli 1 300 katsojan ottelukohtainen luku on suurempi kuin yhdessäkään viime kauden runkosarjatapahtumassa AND1-ottelua lukuun ottamatta.

Seagulls kuuluu vuodesta toiseen eniten tai ainakin lähes eniten yleisöä vetäviin vastustajiin. Vielä viime kaudella Vilppaalla oli käytössä porrastus, jossa pääsylipun hinnat vaihtelivat vastustajien mukaan. Nyt hinta on pelistä toiseen sama, joka noudattelee myös suunnilleen korisliigajoukkueiden keskiarvotasoa.

– Kun hinnat eivät muutu ottelusta toiseen, on se katsojalle selkeämpää, Kallioniemi sanoo.

Vilppaan tähänastiset kolme kotiottelua on pelattu pitkillä noin kahden viikon väleillä toisiinsa.

– Hyvä puoli siinä on se, että pystymme suunnittelemaan ottelutapahtumia rauhassa, Kallioniemi toteaa.

– Mutta onhan tahti tosi verkkainen. Minun puolestani saisi olla kaksi liigapeliä vaikka joka viikko. Vuodenvaihteessa on kolme kotipeliä yhdeksään päivään. Kun oli aiemmin siitä ähkyn uhasta puhe, niin ne tapahtumat pitää miettiä aika tarkasti ähkyn välttämiseksi, Aalto hymähtää.

VILPAS–SEAGULLS LAUANTAINA KLO 17 SALOHALLISSA

Osuuko Okko koko kolmoskavalkadillaan?

Lähtökohdat: Juuri nyt näyttää siltä, ettei pelaajistoltaan verraten vähän viime kaudesta muuttunut Seagulls lukeudu Vilppaan päävastustajiin tavoiteltaessa paikkaa ylempään jatkosarjaan. Pelin merkitys on silti Vilppaalle iso, jottei tuleviin otteluihin alkaisi muodostua pakkovoittojen ilmapiiriä.

Ilman merkittäviä poissaoloja syksystä selvinnyt Seagulls on ollut kaikin tavoin vakuuttava hyökkäysjoukkue.

Seuraa häntä: Okko Järvi. Tämänkin kauden Seagulls heittää melko paljon kolmosia. Järven kaukoheittojen keskiarvo on maltillisella peliajallakin koko liigan suurin, ja taktiikka on ollut erinomaisella 45,2:n osumatarkkuudella toistaiseksi myös voittava.

Tulosennuste: 82–89