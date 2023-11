Viro on valmis auttamaan Suomea itärajalla, jos tarve tulee, sanoo Viron parlamentin puhemies

Viro on valmis auttamaan Suomea itärajan tilanteessa, jos Suomi apua tarvitsee, kertoo Viron parlamentin puhemies Lauri Hussar STT:lle Eduskuntatalossa. Puhemiesvierailulla Suomessa oleva Hussar sanoo kertoneensa tarjouksesta myös eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle (ps.).

Hussar uskoo, että hyötyä voisi olla myös sen jakamisesta, mitä virolaiset ovat oppineet aiemmista operaatioista, joissa he ovat olleet tekemisissä samanlaisten tilanteiden kanssa.

Toisin kuin yleensä, viime päivinä Venäjän viranomaiset ovat päästäneet Suomen ja Viron itärajoille ihmisiä ilman asianmukaisia asiakirjoja. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tiistaina, että Venäjän rajavartijat ovat myös saattaneet ja kuljettaneet ihmisiä rajalle.

Hussar kertoo Viron auttaneen useissa operaatioissa Puolaa, Latviaa ja Liettuaa, joiden rajoille Valko-Venäjä alkoi ohjata turvapaikanhakijoita vuonna 2021 ja sen jälkeen.

– Ei ole salaisuus, että Venäjä on käyttänyt tällaisia asioita hybridiaseina naapurimaitaan vastaan, ja sitä on tehnyt myös Valko-Venäjä. Tavoitteemme on auttaa kaikkia liittolaisiamme ja naapureitamme suojautumaan tällaisilta vihamielisiltä toimilta ja hybridisodankäynniltä, Hussar sanoo.

Hänestä Venäjän tavoite on selvä: naapurimaiden vakauden horjuttaminen.

– Meidän on oltava hyvin päättäväisiä ja tiukkoja tässä asiassa.

Suomen hallitus kertoi torstaina, että Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat suljetaan perjantain ja lauantain välisestä yöstä alkaen helmikuuhun asti. Hussar sanoo, että myös Viro on varautunut sulkemaan omaa rajaansa.

– Riippuu tilanteesta rajalla, ryhdytäänkö siihen. Jos tilanne vaikuttaa uhkaavalta ja siltä, että maahan pyrkiviä ihmisiä yritetään käyttää aseena meitä vastaan, teemme tämän päätöksen heti, hän kertoo.

Tapio Pellinen