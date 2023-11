VR myi junia ja sai samalla ensimmäisen kilpailijan lähijunaliikenteeseen – Suomen Lähijunat kaavailee reittejä esimerkiksi Turun, Tampereen ja Jyväskylän seuduille

Suomen Lähijunien omistukseen on tänään siirtynyt VR:ltä yksitoista lähijunaa, yhtiö kertoo. Kauppasummaa ei ole julkistettu.

Suomen Lähijunien tavoitteena on liikennöidä suurilla kaupunkiseuduilla kulkevaa lähijunaliikennettä sekä kuntakeskuksia toisiinsa yhdistävää aluejunaliikennettä. Yhtiön mukaan liikennöinti voisi alkaa vuonna 2025.

– Meillä on Suomessa todella paljon palautettavissa olevia seisakkeita. Tarvetta on myös täysin uusille seisakkeille. Näillä toimenpiteillä voimme kuitenkin hyvin edullisesti saada suomalaisia raiteiden piiriin, yhtiön varatoimitusjohtaja Jaakko Mustakallio kertoi tänään järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Suomen Lähijunista tulee VR:n lisäksi ensimmäinen operaattori, joka omistaa ja operoi henkilöjunaliikennettä Suomessa. Lähijunaliikenteen aukeamisen taustalla ovat EU-säädökset, jotka avaavat monopolin alla toiminutta raideliikennettä Suomessa.

VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen kertoi tiedotustilaisuudessa VR:n olevan tyytyväinen junakaupan toteutumisesta, sillä VR haluaa kasvattaa raidemarkkinaa ja edistää kilpailua raideliikenteessä.

Junat modernisoidaan

Ennen kaluston käyttöönottoa Suomen Lähijunat modernisoi VR:n myymät vanhat junat nykyisten esteettömyys- ja teknisten vaatimusten mukaisiksi. Yhtiön toimitusjohtajan Antero Alun mukaan nyt hankittujen junien ostohintaa suurempi kuluerä tuleekin olemaan niiden modernisointi.

– Käytännössä puramme junan kokonaan ja rakennamme kaiken uudestaan. Tuomme sisään uutta tekniikkaa, Alku kertoi tiedotustilaisuudessa.

Juniin asennetaan muun muassa ilmastointi, esteetön kulku ja latauspisteet. Lisäksi juniin on tulossa tietokonetyöskentelyyn soveltuvaa tilaa, hiljaista tilaa, monitoimitilaa sekä kahviautomaatteja.

Lisää junia tähtäimessä

Suomen Lähijunien tavoitteena on jollakin aikataululla hankkia lisää junia. Yhtiön mukaan kaupunkiseutujen lähijunaliikenteen lisääminen on merkittävin tapa vähentää liikenteen ilmastopäästöjä.

Vielä ei ole tiedossa, hankitaanko seuraavat junat uusina vai käytettyinä.

– VR:n vanhat junat ovat yksi vaihtoehto, toinen vaihtoehto ovat uudet junat. Myös junien vuokraaminen on vaihtoehto, Alku kertoi.

Mustakallion mukaan saatavilla olevaa valmista kalustoa on melko vähän, sillä Suomen raideleveys on eri kuin muualla Euroopassa.

Uutena hankittavan junan käyttöikä on yhtiön mukaan tyypillisesti noin 40–50 vuotta. VR:ltä nyt hankittujen modernisoitavien junien jäljellä olevaksi käyttöiäksi on arvioitu noin 20 vuotta. Junat on VR:n mukaan valmistettu vuosina 1975–1981.

VR on kertonut laittavansa ensi vuoden aikana myyntiin kymmenkunta liikennekelpoista dieselveturia. Vetureita on vapautumassa myytäväksi muun muassa päättyneen Venäjän-liikenteen, logistiikan tehostumisen ja uusien veturihankintojen myötä.

”Pallo on kunnilla”

Potentiaalia lähijunaliikenteelle on Suomen Lähijunien mukaan useilla reiteillä. Yhtiön suunnitelmissa on mahdollisia reittejä esimerkiksi Turun, Tampereen, Oulun, Jyväskylän, Vaasan, Kuopion, Mikkelin, Kouvolan ja Imatran seuduilla.

Suurimmilla kaupunkiseuduilla tavoitteena on tarjota noin puolen tunnin välein kulkevaa lähijunaliikennettä. Kuntakeskuksia toisiinsa yhdistävä aluejunaliikenne puolestaan liikennöisi noin kahden tunnin vuorovälein.

Nyt hankitulla kalustolla liikennöinti voidaan yhtiön mukaan aloittaa noin kolmella alueella. Ensimmäiset liikennöintireitit valikoituvat kuntien oman valmiuden mukaan.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmassa onkin lähijunaliikenteen markkinoiden avautumisen edistämisen lisäksi lisätty juuri alueiden omaa vastuuta lähijunaliikenteen järjestämisessä.

– Pallo on kunnilla, Alku tiivisti tiedotustilaisuudessa.

Anniina Korpela