Vuoden ruokakasvattaja sai kutsun Linnan juhliin – ”Haluaisin maistella kaikkia ruokia”, tunnustaa salolainen Sanna Talvia

Itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton ruokatarjoilut ovat aina kiinnostaneet salolaista Sanna Talviaa. Nyt hän pääsee kutsuttuna niiden äärelle, mutta miettii, pystyykö tungoksessa toteuttamaan mielihaluaan.

– Haluaisin maistella kaikkia ruokia, hän tunnustaa.

Linnan juhliin kutsun saanut ravitsemus- ja kasvatustieteilijä kokee menevänsä juhlavastaanotolle oman alansa ja saamansa tunnustuksen myötä. Talvia palkittiin tänä vuonna Vuoden ruokakasvattaja -tunnustuksella.

Ruokakasvattaja Talvia on ihan ammattinsakin puolesta. Hän kouluttaa ruokakasvatusammattilaisia ja on syksystä lähtien opettanut tulevia kotitalousopettajia Helsingin yliopistossa.

Tätä ennen hän teki samaa työtä Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.

Talvia on ehtinyt työurallaan opettaa myös lukiossa, joskin terveystietoa. Kasvatustieteen maisteri on myös väitellyt ravitsemustieteestä Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa kymmenisen vuotta sitten, minkä jälkeen työura on jatkunut yliopistossa.

Salossa Talvia on asunut perheensä kanssa yhteensä noin 15 vuotta. Perhe on kotiutunut paikkakunnalle, jossa ovat lasten koulut ja harrastukset.

Linnan juhlissa Talviaa ei kiinnosta yksin ruoka, vaikka se onkin hänen alaansa. Hän on huomannut, että Linnan juhlissa pukujen arvostelut eivät kohdistu yksin pukuihin, vaan arvostelut ovat hyvin kehollisia.

Kehollisuus puolestaan liittyy läheisesti siihen, minkä eteen hän on tehnyt töitä ruokakasvattajana.

Omassa työssään hän on pohtinut paljon kehosuhtautumisen ja syömisen välistä suhdetta.

Talvia sanoo, että monet nuoret ovat tyytymättömiä omaan kehoonsa.

– Tyytymättömyyteen voi liittyä vahva toive laihtumisesta. Nuori voi kokea, että olisi kokonaisvaltaisesti parempi ihminen laihempana.

– Ihminen ei kuitenkaan ole sen parempi tai arvokkaampi, painaako hän 20 kiloa enemmän vai vähemmän.

– Tämä on lopulta ihmisarvokysymys, hän lisää.

Talvia muistuttaa, että laihduttaa kannattaa oman hyvinvointinsa vuoksi, mutta ei siksi, että olisi ihmisenä arvokkaampi.

Omaan kehoonsa hyvin tyytymätön voi miettiä tarkkaan myös kaloreita. Talvia on työssään kohdannut esimerkiksi nuoren, joka on kärsinyt asunnottomuudesta, mutta miettinyt vain kaloreita.

– Hän mietti, miten kuluttaisi saamansa ”tyhjät kalorit” pois kulkemalla pitkin kaupungin katuja, jottei yhtään ”ylimääräistä” vain jäisi kehoon.

Talvia sanoo, että kehotyytymättömälle jopa yhden pitsan syöminen voi aiheuttaa tunteen, että napit räjähtävät vaatteista.

Terveellisestä syömisestä Talvia toteaa, että kaikkea voi syödä.

– Terveellinen syöminen lähtee siitä, mitä kaikkea erilaista ja omaa kehoa sekä toimintaa edistävää voi syödä.

Hänelle itselleen on tärkeää, että hän voi syödä periaatteessa mitä haluaa.

Ajankohtaista ruokakeskustelua Talvia haluaisi pehmentää äärilaidoilta. Kun ravitsemussuosituksissa on korostettu kasvisten osuutta ja suositeltu vähentämään punaisen lihan käyttöä, Talvia näkee poteroissaan kaksi äärilaitaa.

Toisessa päässä ovat vain vegaaniuden hyväksyvät, toisessa ehdottomat lihansyöjät. He edustavat kuitenkin vain ääripäitä.

– Kokonaisuuden kannalta iso siirtymä kohti kasvivoittoisempaa syömistä on tärkeä, hän muistuttaa väliin jäävien ruokatottumuksista.

Ruokarauhan edistäjä palkittiin

Ruokarauhaa ja rakentavaa ruokapuhetta edistävä toiminta olivat tänä vuonna keskeisiä teemoja Ruokatiedon jakaman Vuoden ruokakasvattaja -tunnustuksen valinnassa.

Vuoden ruokakasvattaja -tunnustuksen saanutta salolaista ravitsemus- ja kasvatustieteilijää Sanna Talviaa luonnehditaan ruokarauhan, ruokasuhteen, kehosuhteen ja asiallisen ruokapuheen puolesta puhujaksi.

Talvian lisäksi tunnustuksen sai Joutsenossa tilaa pitävä väitöskirjatutkija Juuso Joona.

Sekä Talvia että Joona ovat tunnustuksen jakaneen tuomariston mukaan asiantuntijatiedon ja taitavan sosiaalisen viestinnän keinoin edistäneet ruokarauhaa ja rakentavaa ruokapuhetta suomalaisessa ruokaympäristössä.

Molemmat tuottavat myös tieteellistä tutkimustietoa omalta alaltaan. Tätä asiantuntijatietoa on nostettu yhteiskunnallisen keskustelun ja toimenpiteiden pohjaksi.

Kahdella palkinnolla tuomaristo halusi antaa erityistä arvoa ruokakeskustelulle, joka rakentaa siltoja ja edistää yhteisten ratkaisujen löytymistä.