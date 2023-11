Pääkirjoitus: Vuoden yritys löytyi Salosta – menestyvän firman toiminta on monipaikkaista

Varsinais-Suomen yrittäjät palkitsi viikonloppuna salolaisen Vetcare Oy:n maakunnan vuoden yrityksenä (SSS 19.11.). Alunperin Kiskossa alkunsa saanut yritys kehittää, valmistaa ja markkinoi eläimille tarkoitettuja lääkkeitä.

Vetcaren hittituote on koirien eläinlääkärireissuja helpottava rauhoite Zenalpha. Se sai viime vuonna myyntiluvan sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Yli kymmenen vuoden lääkekehitystyö kantaa nyt hedelmää.

Vetcare on poikkeuksellinen lääkeyritys. Se enemmistön omistavat edelleen samat perheet, jotka perustivat yrityksen 1990-luvun alussa. Lääkebisnes on totuttu näkemään suuryritysten pelikenttänä, koska lääkekehitys vaatii sekä aikaa että pääomia. Eläinlääkkeisiin liittyvä liiketoiminta on tietenkin ihmisten lääkemarkkinoihin verrattuna pientä, mutta kasvaa vauhdilla.

Vaikka Vetcare on virallisesti kirjoilla Salossa, toiminta on aidosti monipaikkaista. Tuotekehitysyksikkö sijaitsee Mäntsälässä. Zenalphan synnyssä olennaista on ollut yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa. Kokonaisuutta johdetaan Salon IoT Campuksella.

Salon kannalta on rohkaisevaa, ettei tieteelliseen kehitystyöhön perustuvan liiketoiminnan tarvitse välttämättä hakeutua yliopiston kupeeseen. Innovaatiot ja menestys eivät synny yhdessä paikassa, vaan pikemminkin pala kerrallaan vähän siellä täällä.

Esimerkiksi viime talvena Salkkari kertoi Halsen perheestä, joka johtaa Etelä-Afrikassa toimivaa komponenttiyritystään Särkisalosta käsin (SSS 19.2.).

Salon kaupunki ja yrittäjäjärjestöt ovat sorvanneet syksyn aikana uutta yhteistyösopimusta. Salon Yrittäjät irtautui sopimuksen edellisestä versiosta vuosi sitten. Uusi paperi on tarkoitus allekirjoittaa vielä tämän vuoden puolella.

Lähinnä sanataidetta sisältävän sopimuksen tarkoitus on etsiä tapoja tehdä Salosta entistä yrittäjäystävällisempi. Tavoite kannattaa ymmärtää laajasti. Jos yritystä voi pyörittää missä vain, olennaiseksi kysymykseksi voikin nousta se, millaisessa paikassa yrittäjä itse viihtyy.