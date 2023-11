Wales joutuu jalkapallon EM-kisojen jatkokarsintaan, Kroatia nappasi paikan lopputurnaukseen

Wales joutuu jalkapallon EM-kisojen jatkokarsintaan pelattuaan Turkkia vastaan 1–1-tasapelin tiistai-iltana. Kroatia varmisti oman kisapaikkansa tiistaina kaadettuaan Armenian 1–0.

Suomi ei päässyt lohkostaan suoraan EM-lopputurnaukseen, vaan havittelee Walesin tavoin kisapaikkaa maaliskuussa pelattavan jatkokarsinnan kautta.

Jatkokarsinnoissa pelataan niin sanotuilla A-, B- ja C-poluilla, joista kustakin irtoaa yksi lopputurnauspaikka. Suomi on jatkokarsinnassa A- tai B-polulla. Syynä epätietoisuuteen on se, että Kansojen liigan kovimpien maiden A-tasolta niin moni maa on lunastanut EM-paikkansa suoraan karsinnoista, että A-jatkokarsintapolkua joudutaan täydentämään.

A-polulle tulee alimmalta eli D-tasolta mukaan Viro sekä B-tasolta yksi maa, joka on Suomi, Ukraina tai Islanti. Kolmikosta kaksi on jatkokarsinnoissa B-polulla. Torstaina pidettävässä arvonnassa selviää, päätyykö Suomi A- vai B-polulle.

Mikäli Huuhkajat on B-polulla, sen ensimmäinen jatkokarsintavastustaja on Bosnia-Hertsegovina. Ottelu pelattaisiin 21. maaliskuuta Bosnia-Hertsegovinassa. Suomi ja Bosnia ovat toisilleen todella tuttuja vastustajia, sillä maat ovat kohdanneet lähimenneisyydessä Kansojen liigassa, MM-karsinnoissa ja EM-karsinnoissa.

A-polulla Suomen ensimmäinen vastustaja olisi Wales.

Miesten EM-lopputurnaus pelataan Saksassa kesä-heinäkuussa 2024.

EM-paikkansa ovat varmistaneet kisaisäntä Saksan lisäksi Tanska, Belgia, Ranska, Portugali, Espanja, Skotlanti, Turkki, Itävalta, Englanti, Unkari, Slovakia, Albania, Hollanti, Romania, Sveitsi, Serbia, Tshekki, Italia, Slovenia ja Kroatia.

Minja Viitanen